Такими повинні бути справжні чоловіки

У кожної людини своя доля, мета, досвід і життєва правда. Але, мабуть, всі мають одну спільну рису — хочуть залишити свій слід на землі.

Як правило, такі люди є цікавими особистостями і часто є прикладом для наслідування...

Саме таким прикладом для мене є мій тато, Даневич Олександр Федосійович. Добрий, відповідальний, працьовитий… мій тато – приклад людини, що все робить задля добробуту своєї родини. Він часто допомагає мені своєю підтримкою і порадою. Адже лише рідний тато може посварити і в той же час дати мудрий, змістовний, добрий урок.

Татусь приділяє мені багато уваги, тому до моїх звичок ввійшло їздити з ним по місту та розповідати про своїх друзів, про деякі проблеми, або ж про те, яким був мій шкільний день. Він завжди цікавиться моїм здоров’ям, навчанням, запитує про те, чи ніхто мене не ображає.

Особливо мені подобається активно відпочивати з ним в літню пору.

Я гарно пам’ятаю ту мить, коли тато навчив мене плавати. До цього я дуже боялася і всі мої спроби були невдалими. Лише завдяки його наполегливій підтримці у мене все вийшло.

Нещодавно ми їздили в ліс по гриби. В лісі ми співали пісні, тато ділився спогадами з його дитинства. Додому привезли повний кошик грибів, мама була в захваті та приготувала смачну вечерю.

Мама говорить, що нам дуже пощастило з татом. Та я сама знаю, що мій дорогий і улюблений тато — найкращий в цілому світі! Я люблю, ціную й пишаюсь своїм татом! Дивлячись на нього, я розумію, якими повинні бути справжні чоловіки.

Поліна Даневич

4-Б клас

Козелецька гімназія № 1

Чернігівська область