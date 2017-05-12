Підведені підсумки конкурсу «Моя мама — найкраща!» у 2017 році.

Опубліковано Андрій Лесів
     0 12 травня 2017 р.  

Цього року переможцями стали:

Майя Картавих
Будинок дитячої творчості Шевченківського району м. Києва

Ілля Нікітченко
учень 4-А класу
Спеціалізована школа № 96 ім. О.К. Антонова м. Київ

Анастасія Гуща
учениця 2 класу
Семиполківського НВК Броварського району Київська область

Кирило Рудий
учень 3класу
Спеціалізована школа № 96 ім. О.К. Антонова м. Київ

Переможці отримали дипломи та подарунки під час міжнародної конференції до Дня матері «Роль жінок у ХХІ столітті», яка відбулася 27 квітня у Києві.

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Моя мама найкраща!
Моя мама найкраща!
Моя мама найкраща!
Моя мама найкраща!

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