Підведені підсумки конкурсу «Моя мама — найкраща!» у 2017 році.
Опубліковано Андрій Лесів 0 12 травня 2017 р.
Майя Картавих
Ілля Нікітченко
Анастасія Гуща
Кирило Рудий
Цього року переможцями стали:
Майя Картавих
Будинок дитячої творчості Шевченківського району м. Києва
Ілля Нікітченко
учень 4-А класу
Спеціалізована школа № 96 ім. О.К. Антонова м. Київ
Анастасія Гуща
учениця 2 класу
Семиполківського НВК Броварського району Київська область
Кирило Рудий
учень 3класу
Спеціалізована школа № 96 ім. О.К. Антонова м. Київ
Переможці отримали дипломи та подарунки під час міжнародної конференції до Дня матері «Роль жінок у ХХІ столітті», яка відбулася 27 квітня у Києві.
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