Підведені підсумки конкурсу «Моя мама — найкраща!» у 2017 році.

Цього року переможцями стали:

Майя Картавих

Будинок дитячої творчості Шевченківського району м. Києва

Ілля Нікітченко

учень 4-А класу

Спеціалізована школа № 96 ім. О.К. Антонова м. Київ

Анастасія Гуща

учениця 2 класу

Семиполківського НВК Броварського району Київська область

Кирило Рудий

учень 3класу

Спеціалізована школа № 96 ім. О.К. Антонова м. Київ

Переможці отримали дипломи та подарунки під час міжнародної конференції до Дня матері «Роль жінок у ХХІ столітті», яка відбулася 27 квітня у Києві.