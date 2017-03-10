Конкурс на краще оповідання про маму «Моя мама — найкраща!»

Всеукраїнська газета «Справи сімейні» разом з МГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» оголошують конкурс «Моя мама — найкраща!» на краще оповідання про маму, присвячений Дню матері.

Запрошуємо до участі в конкурсі учнів 1—11-х класів.

Тема оповідання: «Моя мама — найкраща!»

Переможці конкурсу отримають цінні подарунки. Найкращі роботи будуть надруковані у щомісячнику «Справи сімейні».

Оповідання на конкурс приймаються до 1 квітня 2017 року електронною поштою: info@familytimes.com.ua

Наприкінці квітня редакція оголошує переможців і запрошує на урочисте нагородження.

Шановні школярі! По мірі надходження робіт на конкурс вони будуть виставлятися на сайті газети www.familytimes.com.ua

Тому не баріться, надсилайте їх якомога раніше, щоб більша кількість людей змогла з ними озна­йомитися.