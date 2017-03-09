Конкурс контурного дитячого малюнку «Я і моя сім’я»
Запрошуємо до участі у конкурсі учнів 1–11 класів.
Організатори конкурсу: всеукраїнська газета «Справи сімейні», Національна академія педагогічних наук України, всеукраїнський громадсько-політичний тижневик «Освіта»
Роботи прийматимуться до 30 квітня 2017 р.
Малюнок потрібно відсканувати або сфотографувати й завантажити на сайт www.familytimes.com.ua в розділ «Малюнки» або надіслати на електронну адресу info@familytimes.com.ua. І завантажувати і надсилати потрібно з поміткою «На конкурс «Я і моя сім’я»
Роботи переможців за номінаціями буде опубліковано у науково-популярному виданні.
Тематика (номінації) конкурсу
Маля і його я:
Перший рік життя: відкриття світу і себе.
Мені три роки: я самостійний.
Я веселий і кмітливий.
Весела пора – дошкілля:
Дитячий садок: я і мої друзі.
Книжки – мої друзі, я вчуся читати.
Мені цікавий світ.
Я і моя сім’я:
Сестрички і братики в сім’ї.
Мама,тато,я – всі разом сім’я.
Сімейні традиції.
Я і ґаджети:
Комп’ютер – помічник.
Яка вона – мережна дружба?
Екологія життєвого простору.
Соціум і я:
Толерантність починається з сім’ї.
Хлопчики і дівчатка.
Запобігти шкідливим звичкам.
Від краси – до духовності:
Цей прекрасний навколишній світ.
Я бачу красу, я відчуваю і радію.
Це наша країна.
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