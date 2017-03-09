Конкурс контурного дитячого малюнку «Я і моя сім’я»

Запрошуємо до участі у конкурсі учнів 1–11 класів.

Організатори конкурсу: всеукраїнська газета «Справи сімейні», Національна академія педагогічних наук України, всеукраїнський громадсько-політичний тижневик «Освіта»

Роботи прийматимуться до 30 квітня 2017 р.

Малюнок потрібно відсканувати або сфотографувати й завантажити на сайт www.familytimes.com.ua в розділ «Малюнки» або надіслати на електронну адресу info@familytimes.com.ua. І завантажувати і надсилати потрібно з поміткою «На конкурс «Я і моя сім’я»

Роботи переможців за номінаціями буде опубліковано у науково-популярному виданні.

Тематика (номінації) конкурсу

Маля і його я:

Перший рік життя: відкриття світу і себе.

Мені три роки: я самостійний.

Я веселий і кмітливий.

Весела пора – дошкілля:

Дитячий садок: я і мої друзі.

Книжки – мої друзі, я вчуся читати.

Мені цікавий світ.

Я і моя сім’я:

Сестрички і братики в сім’ї.

Мама,тато,я – всі разом сім’я.

Сімейні традиції.

Я і ґаджети:

Комп’ютер – помічник.

Яка вона – мережна дружба?

Екологія життєвого простору.

Соціум і я:

Толерантність починається з сім’ї.

Хлопчики і дівчатка.

Запобігти шкідливим звичкам.

Від краси – до духовності:

Цей прекрасний навколишній світ.

Я бачу красу, я відчуваю і радію.

Це наша країна.