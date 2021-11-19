На великі екрани вийшов фільм «Чому я живий» Одеської кіностудії

А й справді, – вийшла із глядацької зали зі світлою печаллю на душі після перегляду фільму «Чому я живий» (Одеська кіностудія).

Фільм уже з’явився на великих екранах. Рекомендую й попереджаю: не для слабких. Фільм про любов і кохання. Про війну і відданість. Про справжність почуттів. А все, до речі, починається з любові в родині, в сім’ї. Сценарій написаний на реальних подіях.

Епічна сага класика українського кінематографа Віллена Новака за мотивами реальних подій, що сталися в середині ХХ століття. Сімнадцятирічна Фрося закохується в Льончика. Молодята мріють одружитися... Але батько Фросі категорично проти… євреїв у сім'ї. Та враз життя цих родин змінюється, коли рідні, як і мільйони інших людей, стають жертвами війни...

Події відбуваються в Маріуполі, на березі Азовського моря. Зйомки проходили в Ковалівці, що на Одещині.

Розповідає Фрося (актриса Анастасія Марків): «Дуже хотіла б, аби фільм подивилася молодь. Принаймні для того, щоб навчитися не розмежовувати людей за вірою, національністю...

Льончик (актор Роланд Мішко) стверджує, що фільм потрібний сьогодні: «Чесно кажучи, радий, що зйомки завершилися, бо все пропускав через себе. На жаль, є така думка, що історія нас не вчить не повторювати помилок попередніх поколінь... І все ж треба трохи розуміти, що ти робиш, починаючи з сім'ї».

Фільм знято за мотивами оповідання Євгена Мітька «Тепер я турок, не козак». Перед своєю смертю він висловив бажання, щоб режисером фільму був Віллен Новак. Так і сталося.

Генеральний продюсер Андрій Осіпов вдячний за підтримку Державному агентству України з питань кіно. Тривалість фільму 2 години.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Андрій Осіпов та Віллен Новак разом з акторами