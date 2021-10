Дорама «Диявольський суддя»

Вам доводилося хоч раз вирішувати долю злочинця? Думаю, навряд чи, тому що у нас такої системи суду, як у дорамі «Диявольський суддя», не існує. У чому ж полягає вся суть судового процесу в корейському серіалі? Тут усе просто: є три судді, які виставляють суд на загальний огляд громадян, як шоу-передачу, де відбувається викриття злочинців. Вони беруть дуже гучні справи і ретельно готуються до засідання. Завдяки їм той чи інший злочинець не зможе уникнути покарання. Для глядачів такі люди вважаються вершителями доль, а ось чи це так? Насправді, наші герої чекають помсти за втрачених рідних та близьких, у ході скоєних злочинів з боку чиновників, і не тільки. Тому суддям доведеться взяти на свої плечі непідйомний вантаж і спробувати справедливо викорінити таких людей. А чи зможуть вони провернути задумане? Чи допоможе їм віра в справедливість?

Кан Е Хан - вельми цікавий персонаж за своєю структурою, характером і відношенням до життя. Е Хан не знав, що таке мати друзів і любов у сім'ї. Він більше відчував самотність, ніж дитячу радість або щастя. Однак у нього все ж була людина, яка його дуже сильно любила, поки не сталося нещастя. Коли Е Хан подорослішав, він став вершителем доль. Тепер наш герой є зоряним суддею в телешоу, пов'язаному з судом. У нього з'явилися великі можливості й перспективи привести до виконання всі задумані ним плани щодо усунення чиновників і грізних злочинців. Караючи їх перед публікою, він здається героєм, вирішуючим проблеми людей, який протистоїть беззаконню – бореться з корупціонерами і вбивцями, але сам не багато чим відрізняється від них. Спостерігаючи за «диявольським суддею», його помічники починають сумніватися в своєму професіональному виборі, бо зрозуміли, хто переховується під маскою захисника порядку. Кан байдужий до переживань підлеглих, збирається помститися детективу, що розкопує його минуле і бажає дізнатися причину його жорстокості. Він приймає найжорсткіші рішення, і від нього не можна очікувати милості, так як Е Хан зростав у жорстокості та насильстві.

Це екстравагантний персонаж, який вміє переконувати. Він може за кілька секунд заплутати людину, що та швидко видасть багато інформації про свого наймача.

Ще треба відзначити той факт, що герою допомагають хороші люди. Вони слухають його, схвалюють всі виконані ним дії, а також готові принести себе в жертву, щоб отримати інформацію про злочинців і чиновників. Ось такий Кан Е Хан - велика людина. Цей герой карколомний, красивий, стильний та привабливий.

Юнг Сун А, як би дивно це не було, але головна героїня виявилася чудовою лиходійкою. У дитинстві їй довелося жити так само тяжко, як і Е Хану. Мати дівчинку била, принижувала і соромила, допоки не прийшов той день, коли Сун А набридло терпіти ці побої. Тоді дівчинка вперше окропила руки кров'ю. Незабаром вона підросла, стала чарівною юною леді, яка прийшла працювати покоївкою в будинок Е Хана. Дівчина закохалася в молодого господаря і постійно бігала за хлопцем, а той її ловив за дрібним злодійством. Однак через роки, коли Сун А подорослішала, вона постала перед Е Ханом владною жінкою, яка володіє величезним грошовим фондом, спонсоруючим всю владу в Кореї.

Жорстка, непередбачувана і загадкова особистість. Поведінку цієї жінки не можна передбачити, так як вона діє спонтанно. Також Сун А вміє бути хамелеоном, який здатний розчинитися в колі людей, ще її можна назвати лисицею, яка вміє застосувати хитрість для привертання загальної уваги до себе.

Цю героїню вважають ще суворою леді, так як вона позбавляється ворогів дуже швидко. Тому з такою дамочкою потрібно мати дружні відносини, бо від рук молодої жінки можуть постраждати близькі люди. Героїня дуже страшна в гніві, тому краще з нею заводити розмову тільки по справі, хоча є й винятки з правил - їй подобається більше часу проводити з Е Ханом. Вона просто любить заявлятися до нього в гості без попередження.

Також Сун А стильно і привабливо одягнена, володіє великим багатством, на її руках є людська кров, героїня дуже пафосна особистість.

У Кім Га Она у дитячі роки не стало батьків через звичайного шахрая. Хлопець просто не знав, куди себе подіти, тому поруч з ним була подруга Юн Со Хен. Тільки вона могла його підтримати, дати пораду, а також обійняти і пожаліти. Незважаючи на те, що хлопець ріс без рідних і близьких, він став дуже успішним суддею на телешоу. Тепер навчився самостійно приймати рішення, бачити наскрізь гнилих людей і підкорювати серця глядачів. Незабаром його життя набуло нового сенсу, а це означає, що йому доведеться багато винести негативу і життєвих уроків.

Хлопець дуже справедливий, йому можна довіритися, юнак не здатний брехати, готовий піти на все, щоб викорінити злочинність. Це чудові якості для юного судді.

Насправді він сильно програє головному персонажеві. Тільки коли прийде в будинок Е Хана, одразу ж почне змінюватися, познайомившись з племінницею чоловіка. Саме тоді він зможе відчути родинний затишок і радість. Однак начальник юного судді, з його планами щодо усунення злочинності, породить в молодій людині ненависть та злобу, юнак захоче помсти за всі заподіяні йому страждання.

Хоча він бідний, але вміє вибирати одяг, бути комунікабельним, привітним і наївним для інших людей.

Про акторську майстерність почнемо з Кан Е Хана, якого зіграв Чжи Сон. Його харизма і жорстокість на благо народу наповнює всю картину силою і міццю. Коли дивишся на Е Хана, розумієш, що поруч з ним ніхто не може стояти ─ це дозволяє йому виділитися серед усіх, хто бере участь у зйомках дорами.

У ролі Кім Га Она знявся Джин Ен - молодий і привабливий актор, але сам персонаж неразючий. Тільки одне в цьому герої вражає: іноді він все ж посміхається.

В ролі головної злочинниці Юнг Сун А знялася Кім Мін Чжон. Сама актриса специфічна по зовнішності, але її полюбили за роль лиходійки. Спочатку жінка була сувора і хитра, під кінець чомусь захотіла пошкодувати головного героя, але не зрадила собі й залишилася жорстокою і пафосною леді.

Ще можна відзначити детектива Юн Со Хен (Пак Гю Ен) і суддю О Чжин Чжу (Кім Дже Ген). Обидві добре зіграли свої ролі. Особливо сумно було спостерігати за сценою, де гине детектив, а дівчина-суддя харизматично втирає всім чиновникам носа. Чудові героїні.

Невід'ємною частиною усіх дорам, звичайно ж, є саундтреки, які показують усю жвавість картини.

Перший Оst під назвою Tempest був виконаний групою Huckleberryfinn, яка створена в 1997 році. Що стосується треку, то він записаний цьогоріч для дорами «Диявольський суддя». Виконавці дуже добре його заспівали, а кліп нам показав усю суворість, яка пануватиме в цій картині.

Трек Nightmare виконала молода виконавиця Sondia, а кліп на музику показав, як нелегко доводилося жити героям у дорамі.

Третій саундтрек What you gonna do професійно виконав Zeenan. Даний Ost звучав плавно і красиво у його виконанні, а кліп показав, як потрібно приводити плани у дію.

Дорама показує, що суд може бути справедливим до людей. Протягом усього корейського серіалу судді будуть вирішувати глобальні проблеми в суспільстві й виносити вироки злочинцям. Що стосується героїв, то вони усі класні. Адже змогли тримати дораму в напрузі лише одним своїм протистоянням один одному. Музика у корейському серіалі відразу ж вписалася у загальну картину. Усі виконавці показали, за допомогою треків, важке життя героїв.

Серіал «Диявольський суддя» - південнокорейський кримінальний триллер від режисера Чхве Джон Гю, виробництво кінокомпанії Studio Dragon.

Роксолана СІНОХАРА