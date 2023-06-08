«Хочу крізь сльози сміятись…»

Незважаючи на важкий період в житі українського народу, постійні ракетні атаки, які несуть загрозу життю, чимало киян та гостей столиці, відзначили свято Дня Києва. Так у Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки відбулась зустріч організаторів, учасників, членів журі Міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу "Ти у серці моїм, Україно" з представниками громадських організацій, працівниками бібліотеки.

Організатор заходу - Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень Департаменту культури КМДА і культурно-просвітницька асоціація "Mist-IlPonte "(Італія).

Спеціально в Україну для проведення творчих заходів, прилетіла з Італії співачка, заслужена діячка естрадного мистецтва, диригент, громадська активістка, голова журі фестивалю, володарка численних міжнародних нагород Леся Королик. Слід заначити, що Л. Королик понад 20 років гуртує навколо себе українців в Італії, допомагає біженцям, які опинилися у скрутних обставинах та підтримує ЗСУ. Саме вона і була модератором творчого заходу, у партнерстві з головою оргкомітету Міжнародного мистецького перформансу "Ти у серці моїм, Україно!" членом Національної спілки майстрів народного мистецтва України, головою Громадської організації "Спілка митців "Одолень", куратором міжнародних фестивалів мистецтв, Оксаною Парфус.

Програма заходу була досить складною, бо кожен виступаючий є «зіркою» української культури, мистецтва, освіти, та багатьох інших професій. Л. Королик своєю професійністю, душевністю, неймовірною харизмою зуміла підняти настій присутніх, наповнити зустріч позитивом і вірою у перемогу.

Серед почесних гостей була мати-героїня, голова «Федерації жінок за мир у всьому світі» Тетяна Коцеба з командою. Кожен учасник заходу отримав ексклюзивні подарунки-обереги, які були зроблені власноруч головою наглядової ради організації, заступницею головного редактора видання «Справи сімейні» Людмилою Грабовенко. Про діяльність організації, яка спрямована на підтримку жінок, родин, дітей, творчих ініціатив спрямованих на розбудову українського суспільства у різних галузях, розповіла Міжнародний посол миру, заслужений працівник культури України, володар ордена Святої великомучениці Варвари, мистецтвознавець Валентина Єфремова.

Творча програма була наповнена сердечним теплом, співом, прагненням поділитися доброчинними справами, які сприяють розвитку мистецьких талантів. Жінкам було що розповісти, а головне, продемонструвати свої творчі здібності. Окрасою зустрічі був виступ ведучої «Вечірнього клубу» програми Радіо Культури, заслуженої артистки України, письменниці Лариси Недін.

Звучали прем'єри пісень і улюблені шлягери, поезія, щемливі розповіді. Своїми талантами поділилися високопрофесійні митці, викладачі, керівники творчих колективів, громадські діячи: Оксана Петрикова – заслужений діяч мистецтв України, Анатолій Демчук - народний артист України, генерал-майор козацького війська, Світлана Сігіда – майстриня народного мистецтва, Тетяна Хомяк – дружина військового ЗСУ, Світлана Садовенко заслужений діяч мистецтв, доктор культурології, керівник народного зразкового театру пісні «Ладоньки», Світлана Касьяненко – заслужений діяч естрадного мистецтва України; Тетяна Мирошніченко - дитяча письменниця, заслужена артистка естрадного мистецтва України, поетеса; Олена Слободянюк – солістка Національного академічного українського народного хору ім Г. Верьовки та багато інших зірок.

На заході відбулися й нагородження, так Л.Королик отримала від Всесвітньо-Українського Чорноморського Козацького війська Універсал, Реєстрову Грамоту, службове посвідчення та Почесну Грамоту, за вагомий внесок у відродження та утвердження українських національних патріотичних цінностей, активну участь у супротиві московським окупантам. Протягом останніх двадцяти років Л.Королик проволе волонтерську діяльність в Італії гуртує українців, допомагає ЗСУ. Про себе вона каже, що ходить під покровом Божої матері, тому відчуває потужну силу і благословення для творчості та громадської діяльності. Навіть її чоловік запалився симпатією до України та допомагає вирішувати проблеми, які звалилися на нашу спільноту.

Цей культурно-мистецький проект увібрав унікальні таланти українських жінок, які самовіддано слугують рідній державі на культурно-мистецькій ниві. І що вкрай важливо, залучають до проектів молоде покоління. Родзинкою заходу була виставка автентичних рушників з колекції Зої Ружин, заслуженого працівника культури України, поетеси, голові Громадської організації "Жінки-Мироносиці" та "Мистецький спецназ", берегині національних цінностей.

Кульмінацією програми стала загальна фотосесія на тлі унікального рушника під назвою "З України квіту йде любов по світу", орнамент якого виконала відома мисткиня Марина Саркісян. Саме в цей час Марина пропагує українське мистецтво за кордоном у Німеччині.

Уклінна вдячність Л.Королик, яка показала свою любов та вірність українським ідеалам. Її чарівний голос почули на заході. Бурхливі оплески отримала премєра пісні «За перемогу!» на слова З.Ружин музика С.Садовенко. Таке свято вагомий вклад українських мисткинь у перемогу, яку виборює наш народ в цій жорстокій війні і залишиться в пам’яті присутніх надовго.

Звертаючись до образу Лесі Українки на тлі скульптурного монументу якої, проходив патріотичний, культурно-мистецький захід, хочеться сказати, що її мрії закарбовані в літературній спадщині, про щастя та світло, особливо актуальні сьогодні.

Дякуємо колективу бібліотеки, очільниці Ользі Романюк за гостинність. Ще один вагомий проект присвячений Дню Києва об’єднав людей, які виборюють своє вільне майбутнє.

В одному інтерв’ю, Леся Королик сказала «Хочу скрізь сльози сміятися», ці слова близькі долі Лесі Українки і всім жінкам-Берегиням української спільноти.

Валентина ЄФРЕМОВА мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, володар ордена Святої великомучениці Варвари, Міжнародний посол миру.

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