Їжа влітку для гарного настрою

Зазвичай літо асоціюється в нас із відпочинком та гарними емоціями, і ніби нема коли нудьгувати, але ми можемо відчувати себе втомленими, наприклад, через спеку, або навіть пригніченими у разі затримки того ж самого довгоочікуваного відпочинку чи з інших причин. Щоб у такі моменти ми не почали вживати шкідливу їжу, спробуємо згадати, на що ж краще звернути увагу в нашому раціоні, аби таких слабкостей було значно менше, а сил при цьому – навпаки, більше.

Звичайно, деякі продукти, які допомагають боротися з депресією, доступні цілий рік, але ж саме влітку з’являється найбільша кількість фруктів, овочів, які завдяки тому, що багаті на різні поживні речовини та мікронутрієнти сприяють нормальному функціонуванню організму та мозку, тому і допомагають нам бути більш здоровими. Тож саме влітку ми маємо чудову можливість не тільки підвищити свій імунітет і відновити сили, а взагалі покращити самопочуття й стати більш енергійними та відповідно щасливішими.

6 літніх продуктів для полегшення проявів депресії

Включіть у раціон листя салату

Салат «Ромен» - чудова їжа при депресії, бо є прекрасним джерелом фолієвої кислоти, вітаміну групи В. Саме низький рівень фолієвої кислоти пов’язаний з депресією та проблемами настрою. Тож бажано не забувати включати такий цінний продукт у свій повсякденний раціон.

Смакуйте креветками

Киньте трохи креветок на барбекю для ароматної літньої їжі, щоб поліпшити настрій завдяки наявної в них омега-3. Інші джерела омега-3 жирних кислот включають дикий лосось, сардини, скумбрія та тунець. Використовуйте їх у салатах.

Запасіться кавуном

Кавун є чудовим джерелом лікопіну, антиоксиданту, який захищає делікатну мозкову тканину, допомагає зменшити ризик запалення, пов’язаного з деменцією та, можливо, депресією. У кавуні навіть більше лікопіну, ніж у помідорах.

Їжте кукурудзу

Крохмалисті овочі, такі як кукурудза, вважаються високоякісними вуглеводами, тому сприяють покращенню настрою, оскільки допомагають підвищити рівень серотоніну. Низький рівень серотоніну в мозку пов'язаний з проблемами настрою.

Тож можна насолоджуватися кукурудзою, смаженою на качані, або кукурудзяною юшкою, або змішати ядра в салат із чорної квасолі та кукурудзи, оскільки квасоля - ще один високоякісний вуглевод, який також здатний підвищувати настрій.

Зверніть увагу на синій колір картоплі

Літній пікнік часто включає страву з картоплі, тож можна замість звичайної вибирати синю або фіолетову картоплю. Окрім того, що вони є джерелом антоціанових антиоксидантів, ще наповнені йодом, який допомагає стабілізувати рівень гормонів функції щитовидної залози і може компенсувати коливання настрою.

Обирайте перець

Ще один продукт для боротьби з депресією - це болгарський перець. Темно-помаранчеві овочі завантажені бета-каротином, антиоксидантом, який захищає мозок від пошкоджень, тож чим більше вживати яскраво забарвлених овочів, тим захищеніший мозок. Яскраво-помаранчеві овочі також постачають величезну кількість вітаміну С, калію, заліза та клітковини.

Це тільки частина корисних літніх овочів та фруктів, на які слід звернути особливу увагу. Є багато не менш корисного й смачного, що дозволяє як міксувати смаки, так і ще більше вітамінізувати страви. І звісно, не менш важливо не забувати випивати близько шести-восьми склянок води, бо навіть незначне зневоднення також може негативно вплинути на ваш настрій. Тож якщо достатньо пити води і вживати овочів та фруктів, то гарне самопочуття і чудовий настрій гарантовані.

Юлія ВЕСНА