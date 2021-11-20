7 продуктів з більшим вмістом цукру, ніж ви думаєте

Доданий цукор переховується у різних дивовижних стравах. Ось деякі поширені причини, яких слід обмежити чи уникати. Наприклад, фруктовий сік, позбавлений корисної клітковини, що міститься в цілісних фруктах, і часто містить доданий цукор. Зараз існує безліч інформації про те, що занадто багато цукру не найкращим чином позначається на здоров'ї, а ось коли справа доходить до його надмірного споживання, то зазвичай проблема і полягає безпосередньо у додаванні самого цукру.
Натуральний цукор – той, що міститься в цілісних, необроблених продуктах, включаючи фруктозу в фруктах або лактозу в молочних продуктах – забезпечує організм необхідною енергією у відповідних кількостях, і він часто упаковується разом з такими поживними речовинами, як клітковина або білок. Однак доданий цукор зазвичай швидко перетравлюється і викликає швидке підвищення рівня цукру в крові. А от високе споживання доданого цукру вже може призвести до ожиріння печінки, інсулінорезистентності, діабету 2-го типу та системного запалення. Вони часто пов'язані з надмірною вагою та ожирінням.
У той час як чинні загальні правила харчування рекомендують, щоб доданий цукор становив не більше 10 відсотків денних калорій, можна припустити, що 3 із 4 осіб точно їдять більше, ніж це.
Якщо ви не додаєте цукор в їжу, ви можете подумати, що все в порядку, але деякі продукти, що не належать до категорії десертів, можуть бути напрочуд високі в доданому цукрі. Саме на перероблені продукти, багато з яких навіть несолодкі, припадає 90 відсотків усіх доданих цукрів, які їдять люди.
Ось сім поширених продуктів, які є секретними цукровими бомбами.
- Ароматизований йогурт
Хіба йогурт не має бути у хорошому списку? Це так, але це залежить від того, що саме ви купуєте. Наприклад, сорти з фруктами на дні часто містять більше цукру, ніж фрукти. Бажано читати склад, тож якщо цукор входить у трійку основних інгредієнтів, – краще залишити продукт на полиці. І майте на увазі, що цукор може мати більше 60 найменувань, включаючи очеретяний сік та кукурудзяний сироп у списках інгредієнтів. Або оберіть для початку простий йогурт і додайте свої власні суміші. Кориця, свіжі фрукти, протерті ягоди, несолодке яблучне пюре, підсмажені та несолоні горіхи і насіння – все це дійсно чудові добавки для надання смаку без додавання цукру.
- Консервований суп
Ви чули про консервований суп із високим вмістом натрію. Але чи знаєте ви, що він може бути сповнений солодкого? Зазвичай найвищий рівень міститься в томатних супах – деякі з них мають до 15 г цукру на 1,5 склянки. Цукор використовують для зниження кислотності помідорів, щоб збалансувати їхній смак. Тому уважно перевіряйте етикетки супу перед покупкою, особливо якщо йдеться про томатні сорти.
- Заправка для салату
Заправка – один із найважливіших способів миттєво перетворитися з просто корисного салату на смачну й інколи навіть дієтичну страву. Але річ не тільки в тому, що заправка накопичує жир. Деякі заправки містять до 6 г цукру на порцію. І виявилося, що у легких та знежирених версіях найбільше доданого цукру. Через те, що виробники видаляють жир із продуктів, то вони часто додають більше цукру для зміни аромату. Тож що ж краще обрати? Можна використовувати хумус, дзадзики, соки цитрусових, оцет і навіть протерті ягоди як прості та корисні способи заправки салатів.
- Томатний соус
Куплені в магазині томатні соуси в банках зручні, але можуть бути прихованим джерелом цукру, який часто додають, щоб зменшити кислий смак помідорів і зберегти свіжість консервованих соусів. Знову ж таки проблема не в природних цукрах, на відміну від кукурудзяного сиропу та інших доданих цукрів. А деякі соуси в банках містять до 4 г на ½ склянки.
Якщо вам важко знайти соуси з низьким вмістом цукру або без них, спробуйте натомість банку нарізаних кубиками помідорів. Можна злити просто сік, зробити пюре й додати свої власні спеції для приготування звичайного соусу без цукру. Зрештою, ви можете взагалі створити власний соус, який вам сподобається більше, ніж все, що можна знайти на полицях.
- Фруктовий сік
Не всі фруктові соки створені однаковими. Деякі різновиди, наприклад, не містять нічого, крім чистого апельсинового соку. Інші напої з маркуванням «соки» містять цукор та інші інгредієнти. Перевіряйте етикетки продуктів та знайдіть соки, в яких у списку інгредієнтів вказаний тільки сік із фруктів або десь на етикетці є позначка «100% сік» або «Без цукру». Або, що ще краще, натомість виберіть фрукт цілим. Тим паче, що вибір цілісних фруктів, таких як яблука та виноград, а не їх сокових аналогів, може навіть допомогти знизити ризик діабету 2-го типу.
6. Гранола та різні снеки
Ви колись їли на сніданок цей смачний шоколадний батончик? Гранола та різні закуски часто лише здаються набагато кориснішими, ніж вони є насправді. Деякі бренди містять до 11 г цукру на батончик, і ви також можете знайти біле борошно у списку інгредієнтів.
Уникайте батончиків, у яких цукор входить до трійки основних інгредієнтів; є такі, в яких дуже мало, якщо не зовсім немає, без доданих цукрів. Ви також можете натомість перекусити жменькою цілих горіхів і цільними або несолодкими сухофруктами. (Докладніше про сухофрукти далі).
- Сухофрукт
Сушені фрукти теж здаються набагато кориснішими, ніж вони є насправді. Одна жменя сушених журавлин, наприклад, може містити до 27 г доданого цукру, крім природних цукрів фруктів. Зазвичай, найвищий рівень цукру, як правило, у сухофруктах, які за своєю природою терпкі. Тож краще шукати варіанти, в яких як інгредієнт указані лише фрукти без додавання цукру. Зазвичай на лицьовій стороні написано «Без додавання цукру».
Юлія ВЕСНА
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