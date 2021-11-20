7 продуктів з більшим вмістом цукру, ніж ви думаєте

Доданий цукор переховується у різних дивовижних стравах. Ось деякі поширені причини, яких слід обмежити чи уникати. Наприклад, фруктовий сік, позбавлений корисної клітковини, що міститься в цілісних фруктах, і часто містить доданий цукор. Зараз існує безліч інформації про те, що занадто багато цукру не найкращим чином позначається на здоров'ї, а ось коли справа доходить до його надмірного споживання, то зазвичай проблема і полягає безпосередньо у додаванні самого цукру.

Натуральний цукор – той, що міститься в цілісних, необроблених продуктах, включаючи фруктозу в фруктах або лактозу в молочних продуктах – забезпечує організм необхідною енергією у відповідних кількостях, і він часто упаковується разом з такими поживними речовинами, як клітковина або білок. Однак доданий цукор зазвичай швидко перетравлюється і викликає швидке підвищення рівня цукру в крові. А от високе споживання доданого цукру вже може призвести до ожиріння печінки, інсулінорезистентності, діабету 2-го типу та системного запалення. Вони часто пов'язані з надмірною вагою та ожирінням.

У той час як чинні загальні правила харчування рекомендують, щоб доданий цукор становив не більше 10 відсотків денних калорій, можна припустити, що 3 із 4 осіб точно їдять більше, ніж це.

Якщо ви не додаєте цукор в їжу, ви можете подумати, що все в порядку, але деякі продукти, що не належать до категорії десертів, можуть бути напрочуд високі в доданому цукрі. Саме на перероблені продукти, багато з яких навіть несолодкі, припадає 90 відсотків усіх доданих цукрів, які їдять люди.

Ось сім поширених продуктів, які є секретними цукровими бомбами.

Ароматизований йогурт

Хіба йогурт не має бути у хорошому списку? Це так, але це залежить від того, що саме ви купуєте. Наприклад, сорти з фруктами на дні часто містять більше цукру, ніж фрукти. Бажано читати склад, тож якщо цукор входить у трійку основних інгредієнтів, – краще залишити продукт на полиці. І майте на увазі, що цукор може мати більше 60 найменувань, включаючи очеретяний сік та кукурудзяний сироп у списках інгредієнтів. Або оберіть для початку простий йогурт і додайте свої власні суміші. Кориця, свіжі фрукти, протерті ягоди, несолодке яблучне пюре, підсмажені та несолоні горіхи і насіння – все це дійсно чудові добавки для надання смаку без додавання цукру.

Консервований суп

Ви чули про консервований суп із високим вмістом натрію. Але чи знаєте ви, що він може бути сповнений солодкого? Зазвичай найвищий рівень міститься в томатних супах – деякі з них мають до 15 г цукру на 1,5 склянки. Цукор використовують для зниження кислотності помідорів, щоб збалансувати їхній смак. Тому уважно перевіряйте етикетки супу перед покупкою, особливо якщо йдеться про томатні сорти.

Заправка для салату

Заправка – один із найважливіших способів миттєво перетворитися з просто корисного салату на смачну й інколи навіть дієтичну страву. Але річ не тільки в тому, що заправка накопичує жир. Деякі заправки містять до 6 г цукру на порцію. І виявилося, що у легких та знежирених версіях найбільше доданого цукру. Через те, що виробники видаляють жир із продуктів, то вони часто додають більше цукру для зміни аромату. Тож що ж краще обрати? Можна використовувати хумус, дзадзики, соки цитрусових, оцет і навіть протерті ягоди як прості та корисні способи заправки салатів.

Томатний соус

Куплені в магазині томатні соуси в банках зручні, але можуть бути прихованим джерелом цукру, який часто додають, щоб зменшити кислий смак помідорів і зберегти свіжість консервованих соусів. Знову ж таки проблема не в природних цукрах, на відміну від кукурудзяного сиропу та інших доданих цукрів. А деякі соуси в банках містять до 4 г на ½ склянки.

Якщо вам важко знайти соуси з низьким вмістом цукру або без них, спробуйте натомість банку нарізаних кубиками помідорів. Можна злити просто сік, зробити пюре й додати свої власні спеції для приготування звичайного соусу без цукру. Зрештою, ви можете взагалі створити власний соус, який вам сподобається більше, ніж все, що можна знайти на полицях.

Фруктовий сік

Не всі фруктові соки створені однаковими. Деякі різновиди, наприклад, не містять нічого, крім чистого апельсинового соку. Інші напої з маркуванням «соки» містять цукор та інші інгредієнти. Перевіряйте етикетки продуктів та знайдіть соки, в яких у списку інгредієнтів вказаний тільки сік із фруктів або десь на етикетці є позначка «100% сік» або «Без цукру». Або, що ще краще, натомість виберіть фрукт цілим. Тим паче, що вибір цілісних фруктів, таких як яблука та виноград, а не їх сокових аналогів, може навіть допомогти знизити ризик діабету 2-го типу.

6. Гранола та різні снеки

Ви колись їли на сніданок цей смачний шоколадний батончик? Гранола та різні закуски часто лише здаються набагато кориснішими, ніж вони є насправді. Деякі бренди містять до 11 г цукру на батончик, і ви також можете знайти біле борошно у списку інгредієнтів.

Уникайте батончиків, у яких цукор входить до трійки основних інгредієнтів; є такі, в яких дуже мало, якщо не зовсім немає, без доданих цукрів. Ви також можете натомість перекусити жменькою цілих горіхів і цільними або несолодкими сухофруктами. (Докладніше про сухофрукти далі).

Сухофрукт

Сушені фрукти теж здаються набагато кориснішими, ніж вони є насправді. Одна жменя сушених журавлин, наприклад, може містити до 27 г доданого цукру, крім природних цукрів фруктів. Зазвичай, найвищий рівень цукру, як правило, у сухофруктах, які за своєю природою терпкі. Тож краще шукати варіанти, в яких як інгредієнт указані лише фрукти без додавання цукру. Зазвичай на лицьовій стороні написано «Без додавання цукру».

Юлія ВЕСНА