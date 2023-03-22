Я розповім тобі казку…

В ефірі програма «Казка на ніч», ведучий Леонід Гапєєв, сюжет за однойменною казкою Валентини Дергуново, – сучасної української письменниці з Київщини.

Це перший україномовний переклад, зроблений Леонідом Гапєєвим одразу в ефірі, присвячений дітям і батькам з гуртків «Точка зору» та «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова, всім нашим підписникам творчої студії leonid gapeev щастя творчості тавусім співвітчизникам, небайдужим до гарної й повчальної дитячої літератури.

Дякуємо Валентині Дергуновій за подаровані її авторські примірники книжки «Казки Гнома на ім’я Джем» нашим гуртківцям (дітям та їхнім батькам), учасникам Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості», нині на початку 2023 року. Цю книжку з чудовими яскравими ілюстраціями видано ще у мирні часи в 2018 році за назвою «Сказки Гнома по имени Джем», а нині зроблено україномовний переклад та читання в ефірі. Ведучий проограми створив та читає україномовну версію тексту казки з цієї книжки повчальних казкових історій, яка має назву «Казка на ніч».

Чудово, коли у сюжеті казкової історії ведмежатко подружилося із маленькою дівчинкою, навіть почитало на ніч їй улюблену казочку, та ще й подарувало дитині смачну цукерочку. Водночас дуже шкода, що саме її батьки не змогли приділити часу й уваги своїй дитині. Ми не знаємо причин і обставин, бо про це нічого не сказано в сюжеті. Але, погодьтеся, люди добрі, бажано подумати і за можливості знайти трошечки часу почитати дитині казку. Бо саме так дівчинка про це відверто й конкретно попросила.

Саме тому на цьому каналі можна подивитися і послухати казку авторки Валентини Дергунової в україномовному перекладі.

І ще зверніть увагу ось на такий позитивний фінал. Ведмежатко втілило у життя свій благородний задум: почитало дівчинці казочку, подарувало їй цукерочку, і при цьому перед сном ще раз переосмислило свій прожитий день. І, насамкінець, засинало вже задоволеним і щасливим! Ось і ми, як читачі, радіємо за наших персонажів…

За коментарями експертів – психологів громадської організації «Психокультура», які мають чималий багаторічний досвід у проведенні досліджень на тему впливу літературних сюжетів на психіку дитини, ця книжка української письменниці Валентини Дергунової «Казки Гнома на ім’я Джем» та її читання в ефірі на цьому літературно-мистецькому освітньому каналі творчої студії leonid gapeev щастя творчості рекомендовано в якості пізнавального й гуманістичного виховного матеріалу. Бо ці літературні сюжети базуються на загальнолюдських моральних цінностях сучасної людини у контексті позашкільного й домашнього сімейного читання. Адже це є проявом творчості та незламності духу наших співвітчизників, способом життєво необхідної психологічної адаптації дітей та батьків в умовах воєнного стану, конкретним втіленням у життя ідеї щастя у творчості.

Леонід ГАПЄЄВ, член НСЖУ, нагороджений спеціальною

відзнакою за активне втілення у життя ідеї щастя у творчості