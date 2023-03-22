В ефірі програма «На гостини до друга» з ведучим Леонідом Гапєєвим, сюжет за однойменною казкою Валентини Дергунової, сучасної української письменниці з Київщини.

Це перший україномовний переклад, зроблений Леонідом Гапєєвим одразу в ефірі, присвячений дітям і батькам з гуртків «Точка зору» та «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова.

Дякуємо Валентині Дергуновій за подаровані авторські примірники книжки «Казки Гнома на ім’я Джем» (цю книжку із класними яскравими ілюстраціями видано ще у мирні часи в 2018 році за назвою «Сказки Гнома по имени Джем») нашим гуртківцям (дітям та їхнім батькам), учасникам Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» на початку 2023 року.

За коментарями Андрія Халіна, експерта-психолога громадської організації «Психокультура», що має багаторічний досвід у проведенні досліджень на тему впливу літературних сюжетів на психіку дитини, книжка української письменниці Валентини Дергунової «Казки Гнома на ім’я Джем» та її читання в ефірі на літературно-мистецькому освітньому каналі творчої студії leonid gapeev щастя творчості рекомендована в якості пізнавального й гуманістичного виховного матеріалу. Бо такі літературні твори базуються на загальнолюдських моральних цінностях сучасної людини у контексті позашкільного й домашнього сімейного читання. Адже це є проявом творчості та незламності духу наших співвітчизників, способом життєво необхідної психологічної адаптації дітей та батьків в умовах воєнного стану, конкретним втіленням у життя ідеї щастя у творчості.

Леонід ГАПЄЄВ,

керівник гуртків «Точка зору» та «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова, член НСЖУ