Спогади про початок української державності

Понад чверть сторіччя тому, 8 грудня 1991 року у Біловезькій пущі (Білорусь) було документально оформлено остаточний розпад СРСР. Так завершилася історія імперії XX ст. Про ті визначальні історичні події розповів перший Президент України Леонід Кравчук студентам Відокремленого підрозділу НУБіП « Ірпінський економічний коледж».

Почесного гостя зустрічали як годиться – за українською традицією – хлібом і сіллю та вишитими рушниками з колекції відомої на всю Україну Людмили Грабовенко. В Ірпінському економічному коледжі шанують українські традиції і звичаї.

Ця зустріч, за словами директора коледжу Сергія Михайлова, є цікавою для студентів тим, що Леоніду Макаровичу є про що розповісти, є чим поділитися про ті історичні події, як кажуть з перших вуст.

В актовій залі справді панувала дивовижна тишина… Почути від першого президента України, який підписував 8 грудня 1991 року серед лідерів трьох держав Біловезьку угоду, що і поклала край існуванню СРСР, було цікаво і пізнаваюче. За словами Леоніда Макаровича, на той момент «СРСР фактично опинився на межі катастрофи, він тріщав по швах. Було цілком очевидно, що розвал Союзу неминучий».

Говорячи про ті події, Леонід Кравчук наголосив на тому, що не все так було і гладко.

1 грудня 1991 року на Всеукраїнському референдумі народ висловив своє прагнення – більше не жити в Радянському Союзі. І коли я їхав у Біловіжжя 6 грудня – я мав за собою волю українського народу: незалежність. Я і поїхав її виконувати – іншого не може бути. Я був щасливий з цього – що виконав волю народу. Таким чином голос України був вирішальним. Україна одержала право будувати соборну незалежну державу. Це був початок зорі української державності.

Леонід Кравчук поділився своїми спогадами про студентські роки, про професію бухгалтера, яку опановував у Рівненському кооперативному економіко-правовому технікумі. Тому в молоді є надзвичайний шанс – змінити країну на краще. Звісно, «я не хочу тішити, що ми можемо швидко все налагодити в країні. Але Уряд робить для цього певні кроки», резюмував Леонід Макарович.

По закінченню зустрічі першому президентові України керівник студії «Тарас Шевченко Єднає народи» Зоя Кириченко, яка, власне, і організувала цю зустріч піднесла булаву в знак вдячності.