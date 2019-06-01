Пам’ятна дошка Поету, Герою

На фасаді будинку «Українського Фонду культури імені Бориса Олійника» встановлено й відкрито пам’ятну дошку українському поету, письменнику, почесному академіку Академії мистецтв України, Герою України — Борису Іллічу Олійнику.

На запрошення доктора історичних наук, професора Володимира Ляхоцького святійший Патріарх Філарет відкрив і освятив меморіальну дошку.

У відкритті взяли участь: дружина — Тамара Олійник, чинний директор Фонду Олександр Бакуменко, відомі українські письменники, художники, вчені, друзі та знайомі українського поета.

Святійший Владика у вітальному слові сказав, що пам’ятає Бориса Олійника як великого сина України, який ще у радянські часи відстоював українську мову й культуру:

«Дорогі браття і сестри! Вітаю вас з відкриттям цієї пам’ятної дошки на честь знаменитого сина України Бориса Ілліча Олійника. Я пам’ятаю його ще за радянські часи, коли все робилося для того, щоб українська мова й культура набирали силу. Нехай ця дошка буде нагадувати нам і майбутнім поколінням, про його заслуги перед Україною і щоб ми пам’ятали, що в ті складні часи були такі славні сини України. Тому Україна є і буде», — сказав Патріарх Філарет.

Участь у відкритті пам’ятної дошки взяли участь Голова Правління «Федерації жінок за мир у всьому світі» Тетяна Коцеба і заступник головного редактора газети «Справи сімейні» Людмила Грабовенко.