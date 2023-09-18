ІСТОРІЯ ПОВІТРЯНОЇ КУЛІ

Шлях до неба непокоїв людство з давніх-давен. Найдавніші легенди розповідають про людей, які робили спроби польотів, прив'язуючи до себе птахоподібні крила (згадаймо грецьку легенду про Дедала й Ікара). А на початку ХХ століття, 120 років тому, на березі Атлантичного океану відбулася епохальна подія – історичний політ біплана братів Райт. Чотири найпростіших польоти цього біплана тривалістю 12, 13, 15 та 59 с – не дуже визначний результат. Проте слід згадати й тих, хто підготував цю ювілейну подію, яку порівняти можливо з першими польотами людини у космос. Адже 240 років тому, наприкінці ХVІІІ століття, розпочалося практичне опанування повітряного океану: у небо Європи злетіли повітряні кулі братів Монгольф'є та паризького професора Шарля.

Однак згадаймо й тих, хто знаходився біля витоків повітроплавання, наших співвітчизників, киян Федора Андерса та Ігоря Сікорського.

КРИЛА НАШИХ ПРЕДКІВ

Однак реальний відлік ери повітроплавання слід розпочинати з 5 червня 1783 року, коли у французькому містечку Аннон Жак-Етьєн і Жозеф-Мішель Монгольф'є підняли в повітря зроблену з полотна кулю об'ємом 600 м3. Наповнений гарячим повітрям аеростат піднявся на висоту 500 м і протримався в небі 10 хвилин, подолавши при цьому 2 км.

Наступним кроком в цій історії стала знаменна подія у Версалі, що відбулася 19 вересня 1783 року, в присутності королівського подружжя – Людовика XVI та Марії Антуанетти. Аеростат тоді злетів у повітря, несучи в прикріпленому кошику перших повітряних мандрівників: барана, півня і качку.

А 21 листопада на аеростаті, який назвали на честь його творців монгольф'єром, в повітря піднялися вперше люди: Жан Франсуа Пілатр де Розьє і маркіз д'Арланд. Стартувавши в Булонському лісі (на околиці Парижа), куля піднялася на висоту близько 1 км. Через 25 хв, перелетівши Сену і подолавши близько 9 км, повітроплавці приземлилися за міським валом.

Одночасно з братами Монгольф'є над своїм власним проєктом працював інший повітроплавець – паризький професор Жак Шарль. 27 серпня 1783 року Шарль здійснив успішний запуск свого аеростата, який був виготовлений з шовкової тканини, просоченої розчином каучуку в скипидарі. Водень для кулі він отримував, впливаючи на залізну тирсу сірчаною кислотою. Пробувши в повітрі 45 хв, аеростат, сильно налякавши місцевих жителів, приземлився в 28 км від місця старту.

Професор Шарль удосконалив конструкцію свого шарльєра. Він винайшов мотузяну сітку, що охоплює кулю, і передає на нього вагові навантаження, клапан для випуску надлишку газу на великій висоті та повітряний якір. Шарль першим застосував пісок як баласт, а також сконструював прилади для вимірювання висоти. У порівнянні з монгольф'єром шарльєр мав більш досконалу конструкцію.

Народ був у захваті від успіхів аеронавтів та палко вітав їх як національних героїв.

Ще б пак! Адже віднині й навіки людина – володар повітряної стихії!

Непевні заперечення небагатьох опонентів нового транспортного засобу потопали у хорі новоявлених ентузіастів повітроплавання. Протвереження від мрій надійшло пізніше, коли, незважаючи на видатні успіхи повітроплавання, прийшлося визнати, що аеростати не дуже підкоряються аеронавту. Управління можливе, але лише в одному вимірі – «вверх-вниз». А в усьому іншому повітряна куля більше підкорюється вітру, аніж аеронавту. На жаль, автори численних проєктів забули, що аеростат набуває швидкості вітру, що й повітряний потік, який охоплює його.

Отже, лишалося зробити повітряну кулю керованою. Цю проблему вирішив французький математик Жан-Батист Меньє, який запропонував проєкт саме дирижабля (від dirigere, що означає «керувати» – латиною). Причому рушійною силою мали стати 80 велосипедистів за рахунок своїх м'язів. Проте ідею Меньє використав інший винахідник – Анрі Жиффар, який велосипедистів у своєму проєкті замінив на паровий двигун.

ДИРИЖАБЛІ АНРІ ЖІФФАРА

20 серпня 1851 року Жіффар подав заявку на патент на застосування парового двигуна для аеронавтики (патент №12226). З того часу думка про створення керованого аеростата вже не полишала його. Розуміючи, що найбільші труднощі в цій справі складе двигун, Жіффар почав з нього. До середини XIX століття парова машина була вже досить досконалим двигуном, тому Жіффар саме її вирішив встановити на своєму дирижаблі. Проте звичайна парова машина для цього не годилася. Треба було сконструювати і побудувати машину спеціальну, особливо легку. Через рік наполегливої праці йому вдалося створити парову машину масою 45 кг при потужності у 2,2 кВт. Для того часу це було рекордним досягненням. Машина отримувала пару з котла полегшеної конструкції.

Анрі Жиффар

Оболонка дирижабля, який Жіффар побудував, за формою нагадувала гостру сигару довжиною 44 м і діаметром 12 м, та місткістю 2500 м³. Маса самого двигуна не перевищувала 50 кг, а разом з котлом – 150 кг.

На оболонку була накинута сіть. Знизу до сіті прикріплювався дерев'яний брус, а до нього – невелика платформа, на якій розташовувались котел, парова машина і запас вугілля. Тут же, перед котлом, знаходилося обмежене легкими поручнями місце повітроплавця. Приводити в рух дирижабль повинен був повітряний гвинт – трилопатевий пропелер, діаметром майже 3,5 м. Для надання апарату стійкості й керованості у конструкції передбачене було особливе кермо-вітрило на кормі оболонки. Жіффар мав наповнити свій аеростат не гарячим повітрям, а воднем, газом, легшим за повітря.

На створеному дирижаблі Жіффар піднявся у повітря 24 вересня 1852 року з паризького іподрому. Пропелер досяг частоти обертання у 120 обертів на хвилину – на більше не вистачало потужності двигуна. Глядачі побачили, що дирижабль по волі пілота може летіти у потрібному напрямку. Таким чином, Анрі Жіффар став першою в історії людиною, якій вдалося здійснити політ на аеростаті, оснащеному паровим двигуном.

А потім був другий дирижабль (об'єм 3200 м³) з двигуном більшої потужності та геометричними розмірами (довжиною 70 м та поперечному розмірі 10 м). В процесі роботи над новим двигуном Анрі Жіффар винайшов паровий інжектор (інжектор Жіффара), на який він отримав патент за №24057. (У подальшому цей інжектор набув значного поширення у промисловості).

Він почав будувати великі дирижаблі, розраховані на підняття значної кількості людей. В 1867 році для Всесвітньої виставки у Парижі ним було виготовлено дирижабль об'ємом 5000 м³, а у 1869 році Жіффар представив у Лондоні аеростат об'ємом уже 12000 м³ для підняття 30 осіб на висоту до 600 м. А у 1878 році на новій Паризькій виставці він запропонував аеростат з об'ємом у 25000 м³. Апарат піднімав у гондолі 40 пасажирів на висоту 500 м. За 2,5 місяця роботи виставки було піднято 40 тисяч відвідувачів.

Цей рекорд вантажопідйомності аеростата залишився неперевершеним аж до появи дирижаблів Фердинанда фон Цеппеліна у 1914-му.

Але Жіффар мріяв про майбутнє і виношував проєкт гігантського дирижабля. У подальшому на початку 1880-х Жіффар приступив до розробки проєкту дирижабля місткістю у 220000 м³ при довжині 600 м. Його швидкість, за розрахунками автора, повинна була досягати 72 км/год. Потужна парова машина мала живитись від двох котлів, паливом для одного з них слугував газ, а для другого – газ з оболонки дирижабля.

Та не збулося. Життєві обставини (хвороба та втрата зору) завадили реалізації цього проєкту. І трапилося це на порозі нової ери – ери літальних апаратів важчих за повітря у квітні 1882 року. Всі свої статки Жіффар заповів різним науковим товариствам, а значну частину – біднякам Парижа.

Проте проєкти Жіффара не були даремними. Інші винахідники врахували його досвід. Однак повітроплавання, ця своєрідна «хвороба» до неба, потихеньку захоплювала у Європі людей різних соціальних прошарків та верств.

Захоплення аеронавтикою не оминуло й графа Фердинанда фон Цеппеліна, який «захворів» повітроплаванням у США під час бойових дій між вояками Півночі і Півдня.

ЖИТТЯ ТА МРІЇ ГРАФА ФОН ЦЕППЕЛІНА

Отже, як і Анрі Жіффар, граф фон Цеппелін став фанатом повітроплавання. А для цього йому вистачило лише піднятися одного разу у повітря над долиною Міссурі, щоб «захворіти» аеронавтикою назавжди. Ця подія не просто змінила життя самого графа фон Цеппеліна, але й суттєво вплинула на історію повітроплавання. Йому було чимало відомо щодо польотів Анрі Жіффара на дирижаблі, про які торочила вся Європа.

Протягом війни у США граф постійно турбується цією темою: готує проєкти повітроплавальних апаратів, переконує своє військове керівництво щодо перспектив використання повітроплавання у військових справах, мріє та експериментує з матеріалами та двигунами для дирижаблів. Фахівці досить холодно сприймають його вигадки, а військові колеги навіть глузують з його фантазій. Але сам граф не полишає своїх мрій.

Нарешті, його військова служба позаду: він уже генерал-лейтенант. Невеличка пенсія й прибутки з родових маєтків мають забезпечити йому сите й спокійне життя.

Але це не для нього. Він нарешті відчув, що має право згадати про свої мрії – аеронавтику та повітроплавальні апарати.

Його мрії сягали далеко за горизонт, за межі рідного Фатерлянду, до безмежних просторів Землі, де аеростати мали б використовуватися для вивчення таємниць континентів – Африки та Арктики. А знайомство з фон Штефаном, засновником всесвітнього поштового союзу, переконало його у тому, що у світі є величезний попит на обслуговування поштово-пасажирських трас, зокрема, на перевезення пошти у наддалекі куточки нашої планети. Це мало б комерційно виправдати його повітроплавальні проєкти.

Тим часом, на початку ХХ століття повітроплаванням у світі захопилося чимало людей. Серед них бразилець Альберто Сантос-Дюмон, який вважав себе першим «повітряним спортсменом». Політ бразильця 19 жовтня 1901 року на дирижаблі власної конструкції навколо Ейфелевої вежі приніс йому 100 тисяч франків призового фонду та всесвітню славу.

У Німеччині працював інший винахідник – угорець Девід Шварц, який проєктував суцільнометалеві дирижаблі. Після його смерті фон Цеппелін придбав патенти покійного винахідника у його удови. Тим часом до команди фон Цеппеліна приєднується відомий німецький журналіст Хуго Еккенер, який сприяв розквіту його справ.

Граф фон Цеппелін (ліворуч) на борту свого дирижабля

Як і більшість винахідників граф розпочинав з невдач. Доля перших двох моделей його дирижабля була край нещаслива. Безкінечні аварії переслідували їх. Тим більш, що винахідникові тоді елементарно бракувало коштів. Але на третьому апараті, коли у 68-річного винахідника виник шанс стати жебраком, а його маєтки були у закладі, збувається казкове чудо. Його модель дирижабля сподобалася військовому відомству, яке спочатку закуповує саме цю модель дирижабля, а потім замовляє ще три. Ця модель LZ-127 Graf Zeppelin підкорила увесь світ. В 1909-му замовлень було так багато, що прийшлося заснувати компанію Luftschiffbau-Zeppelin Gmbx, яка швидко стала законодавицею мод у всьому світі, а трохи пізніше й компанію DELAG, яка зайнялась пасажирськими міжконтинентальними перевезеннями.

Дирижабль LZ-127 «Graf Zeppelin» (загальний вигляд)

До початку Першої світової війни «цеппеліни» вже здійснили 1588 польотів, перевезли більше 34 тисяч пасажирів та чимало вантажів, у тому числі й пошту.

Протягом Першої світової війни у концерна Цеппеліна додалося чимало турбот: Було збудовано понад 100 дирижаблів, а Еккенер став інструктором пілотів.

Той час, коли гвинтова авіація була ще недосконала, а протиповітряна оборона практично відсутня, у повітрі панували дирижаблі. На відміну від літаків дирижаблі були спроможні підіймати у повітря величезні вантажі бомб та скидати їх на супротивника з великою точністю. Це підтвердило жорстоке руйнування Лондона та Антверпена внаслідок бомбардування з дирижаблів, величезні людські жертви, які викликали жах та деморалізацію цивільного населення перед цими повітряними монстрами.

Творця дирижаблів не стало в 1917-му. А через 20 років після нього скінчилася й золота доба дирижаблебудування (внаслідок загибелі дирижабля «Гінденбург»).

ТИМ ЧАСОМ, У КИЄВІ…

Серед тих, хто знаходився біля витоків повітроплавання, згадаймо і наших співвітчизників, киян Федора Андерса та Ігоря Сікорського.

У Києві осередком повітроплавання було Київське товариство повітроплавання, засноване 1909 року, до складу якого входили різні верстви населення. Товариство проводило повітроплавні виставки, на яких демонструвало літальні апарати, сконструйовані його членами, нову технічну літературу, влаштовувало благодійні вечори («аеробали»), організовувало польоти та навчання пілотів на громадських засадах.

Ентузіастом повітроплавання у Києві був Федір Фердинандович Андерс, людина надзвичайної долі й виняткового таланту. Він став першим у Російській імперії винахідником дирижабля м'якої конструкції. Федір Андерс мав німецьке коріння, а його батько був робітником заводу «Арсенал» понад півсторіччя. Не маючи вищої освіти, ця людина спроможна була підготувати технічну документацію для конструювання повітроплавних апаратів власної конструкції.

Ось так, у січні 1911-го, благодійний «аеробал» був влаштований у приміщенні Київської публічної бібліотеки (нині – Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого) задля сформування бюджету для будівництва дирижабля за проєктом Федора Андерса. На цьому заході присутні були високоповажні особи, серед яких – дружина київського генерал-губернатора Єлизавета Сергіївна Трепова, дружина губернатора Любов Олександрівна Гірс, верхівка військової та цивільної адміністрації, представники преси. Крім експозиції технічних досягнень Товариства повітроплавання, зокрема нових моделей повітроплавних апаратів, можна було ще й побачити аероплани Ігоря Сікорського, авіаційний двигун Anzani Moteurs d'Aviation, який належав йому та викликав шалені заздрощі усіх його колег-авіаторів.

На благодійні внески Федір Андерс збудував дирижабль, основним елементом якого був веретеноподібний балон із спеціальної тканини, наповнений водородом. До нього мотузковими стропами кріпилася гондола, де містилися прилади управління, силовий агрегат, запас палива, пілот та пасажири або вантаж.

У жовтні 1911 року винахідник виконав свій перший у Російській імперії політ на дирижаблі власної конструкції під назвою «Київ». Політ розпочинався від будинку Купецького зібрання (нині – Національна філармонія України), звідти дирижабль тримав курс у напрямку Подолу, Оболоні на Вишгород з поверненням на Куренівку.

Дирижабль Федора Андерса у польоті над Києвом

Поштова марка, присвячена Федору Андерсу

Андерс запропонував влаштовувати комерційні польоти дирижабля з пасажирами й рекламою на борту. Напевно, це вперше зустрічається у періодичній пресі Росії.

Тим часом, Ігор Сікорський разом зі студентами КПІ Федором Билінкіним та Василем Йорданом будували біплани БІС №1 та БІС №2, на якому в червні 1910 року, в присутності комісарів Київського товариства повітроплавання, віні і виконав вдалий політ по прямій завдовжки 182 м на висоті 1,2 м тривалістю 12 с.

Ігор Сікорський-пілот

Аероплани, які збудував Сікорський у Києві, блискуче підтвердили точність його теоретичних розрахунків. Рекорди були встановлені й на аероплані конструкції С-6А. Цей літак під час змагань на Московській виставці повітроплавання у квітні 1912 року отримав Велику золоту медаль від Російського технічного товариства, а молодий авіатор, якому не було ще й 23 років, запрошення стати головним конструктором авіаційного відділення Російсько-Балтійського вагонного заводу (Russo-Baltique).

Ігор Сікорський за штурвалом свого аероплана

Для колишнього студента КПІ це була дуже почесна пропозиція. З цим підприємством згодом були пов'язані найбільші успіхи Ігоря Сікорського. Він реалізував свою революційну ідею щодо створення багатомоторних аеропланів, які стали попередниками грандіозного «Іллі Муромця», найкращого літака Першої світової війни.

А починалося усе 240 років тому, наприкінці ХVІІІ століття, коли у небо Європи злетіли повітряні кулі братів Монгольф'є та паризького професора Шарля.

Володимир СКРИНЧЕНКО