Як зберегти тепло в оселі та зігрітися в ній

За прогнозами деяких синоптиків, морози протримаються до 25 березня. У таку зиму, особливо коли морози супроводжуються вітрами, кожний градус тепла в квартирі хочеться зберегти. В домі повинно бути тепло взимку. Але, часом, навіть самої досконалої системи опалення недостатньо, якщо є втрата тепла.

Де ми втрачаємо таке дороге тепло в наших оселях?

30—40% — з вентиляційним повітрям;

20—30% — через стіни;

15—25% — через вікна;

10—25% — через дах;

3—6% — через підвал.

Питання економії тепла і електроенергії стає дуже актуальним в Україні. За даними досліджень, українці споживають вдвоє більше електроенергії, ніж норвежці і навіть жителі Болгарії, країни зі схожим кліматом. Цю ситуацію потрібно виправляти збереженням тепла.

Більшість заходів з енергозбереження не потребують великих фінансових витрат, проте є дуже ефективними.

1. Вентиляційні отвори. Вони обов’язково повинні бути на кухні для відводу продуктів згоряння газу. Але часто вентиляція замість видалення повітря із помешкання назовні, знадвору в приміщення затягує холодне повітря. Допоможе установка витяжки над плитою з гофротрубою для повітря.

2. Ізолюйте стіни, підлогу і стелю. Чим холодніші стіни, вікна, двері, тим теплішим повинно бути повітря в приміщенні, щоб ви не відчували дискомфорту. Якщо внутрішня температура стін тільки 13°С, то навіть при температурі 22°С в приміщенні вам буде холодно, і будете скаржитись на протяг.

Ви можете поліпшити внутрішню ізоляцію зовнішніх стін (пінопластові плити, дерев’яні панелі, алюмінієва фольга, гіпсовий картон, мінеральна вата, товсті текстильні покриття). Це — самий доступний і дешевий спосіб ізолювати житло. Цю роботу можна проводити поетапно (спочатку ніші за батареями, потім холодні кути, стеля). Внутрішня ізоляція не піддається впливу погоди, ізольовані зсередини приміщення швидко нагріваються. Одним із найкращих утеплювачів є пробкове дерево. Цей матеріал продається в рулонах, і його легко кріпити на стіну.

Утеплення підлоги часто буває потрібним в квартирах на першому поверсі. Економним варіантом буде мінеральна вата, пінополістирол, пінопласт, гіпсокартон, а також м’які ДВП. Щоб підлога була більш міцною, на утеплювач кладуть монтажну сітку і роблять бетонну стяжку. Зверху на утеплювач можна покласти лінолеум з теплоізолюючим прошарком або ковролін. Постеліть на підлогу килим з високою ворсою або хоча б килимок перед ліжком. Він буде завадою для холодного повітря.

Утеплення стелі потребують квартири на верхніх поверхах. Самою дешевою технологією буде приклеїти на стелю декоративні пластмасові плити. Для більш надійного утеплення стелі спочатку робиться гідроізоляція, а вже потім на спеціальний профіль кріпляться теплоізоляційні плити, які зашиваються оздоблювальним матеріалом. Утеплювачем можуть бути ті ж матеріали, що і для утеплення підлоги.

Використовуйте вентилятор для стелі, й ви опустите тепле повітря вниз. Воно завжди, за законами фізики, накопичується вгорі, а холодне опускається вниз. Вентилятор розгонить повітря, тепле опуститься нижче, а там змішається з холодним. Це неповноцінна система опалення, але не зайвий плюс у боротьбі за тепло.

3. Нові вікна. Сьогодні на ринку представлений великий вибір так званих склопакетів, тобто вікон, стійких до будь-яких погодних умов. Вони мають надвисокий ступінь теплоізоляції і виглядають привабливіше за своїх дерев’яних «предків». Єдиний їхній недолік — занадто висока ціна.

4. Закривайте вночі короткі штори, використовуйте жалюзі на вікнах. Мова йде про штори, які не закривають простір навколо радіаторної батареї. Через вікно втрачається велика кількість тепла, тому, закриваючи на ніч короткі штори, ви частково запобігаєте таким втратам. А на день відкривайте жалюзі, щоб сонячні промені принесли тепло.

5. Підвіконня. Чим ширше підвіконня, тим менше тепла виходить назовні через вікно. Тому якщо ви робите капітальний ремонт, замініть підвіконня.

6. Запорукою економії тепла є щільно зачинені двері кімнат і квартири. А набагато більший ефект дадуть двері та вікна з ущільнювачами.

7. Закутайте ковдрою нагрівач води. Це надовше збереже воду гарячою, за використання вовняної ковдри, наприклад, як мінімум на 25%.

8. Протяги. Приблизно четверта частина всього тепла, що надходить у наші квартири, втрачається через щілини під дією протягів. Уважно огляньте свою квартиру — вікна, двері, стіни — можливо, протяги є і в ній. Найбільш характерна наявність щілин і протягів для квартир, що розташовані з вітряного боку. Тому в таких квартирах заходи з теплоізоляції можуть принести найбільший ефект.

9. Тепло на балконі заощадити можна за рахунок заскленого балкону. З одного боку, ви запобігаєте потраплянню холодного повітря до вас у квартиру, а з другого — відтоку теплого повітря назовні. Крім того, це також і покращення вашого комфорту.

10. Якщо є можливість, установіть термостат. Він допоможе вам відрегулювати температуру в приміщенні протягом доби. Наприклад, у час коли ви спите чи відсутні, досить 18 градусів. А коли прокидаєтеся або прийдете з роботи, він автоматично нагріє приміщення до 22 градусів і вище. Це допоможе зекономити вам ще від 5 до 15% в рік в рахунках за кожний рік.

11. Вивільняйте простір навколо радіаторів. Занадто довгі штори та меблі біля радіаторних батарей помітно зменшують ефективність опалення. Тепло від батарей має безперешкодно передаватися в кімнату, де вони встановлені.

12. Догляд за системою опалення. Радіатори опалення повинні бути чистими як ззовні, так і зсередини. Вкривання радіаторів декоративними плитами, панелями, навіть довгими шторами знижує тепловіддачу на 10—12%. Фарбування радіаторів масляними фарбами знижує тепловіддачу на 8—13%, а цинковими білилами підвищує тепловіддачу на 2,5%. Сучасні радіатори мають більшу тепловіддачу завдяки сплаву сталі й алюмінію, який має найбільшу теплопровідність, ніж чавун.

13. Встановіть захисний екран. Між радіаторною батареєю і стіною ви можете розташувати своєрідний екран з алюмінієвої фольги або теплозахисний екран з алюмінієвим покриттям. Теплозахисний екран — це плита (наприклад, ДСП), на один бік якої кріпиться шар алюмінієвої фольги, встановлюється між радіатором і підвіконною стінкою таким чином, щоби відбиваюча поверхня була розвернута у бік радіатора. Теплозахисний екран дозволяє заощадити значно більше тепла, ніж алюмінієва фольга. Найекономнішим є екран, обидва боки якого вкриті фольгою. Фольга віддзеркалює тепло, яке випромінює радіатор, і спрямовує його назад у кімнату. Це на 4% зменшить витрати на опалення приміщень.

14. Вологість повітря. Люди, які знаходяться в приміщенні, відчувають комфорт, якщо відносна вологість від 65% до 35%. Занадто сухе повітря не тільки викликає спрагу, але й призводить до підвищених витрат на опалення, тому що «сухість» для досягнення почуття комфорту вимагає підвищення температури. Пам’ятайте: холодне повітря (при тій же відносній вологості) сухіше, ніж тепле повітря. Тому часте провітрювання при низьких температурах на вулиці знижує вологість повітря в приміщенні. Цей метод не придатний для зменшення його «сухості» в приміщенні. Повісивши на батарею випарник з водою, ви будете почувати себе добре і при зниженій температурі.

15. Правильно провітрюйте квартиру. Відкривайте вікна ненадовго. Відкриваючи їх надовго, провітрюючи приміщення узимку часто, ви обігріваєте вулицю і викидаєте гроші у вікно, втрачаєте дорогу теплову енергію і сильно прохолоджуєте стіни і стелю.

16. Після використання духовки не спішіть її закривати. Зима — чудовий час для випікання хліба, печива і пиріжків. Коли ви закінчите випікати, залиште дверці духовки відкритими, щоб тепло «перебралося» в кухню. А в цей час важливо, щоб на кухні не було дітей і домашніх тварин.

17. Одяг. Теплий зручний одяг у квартирі — ідеальне «джерело» тепла. Один легкий вовняний жакет — це економія 25% енергії на обігрів.

18. Утепліть своє ліжко. Електричні ковдри можуть бути небезпечні та «з’їдати» ваші гроші на дорогій електроенергії. Використовуйте вовняну ковдру, вона найтепліша. А стару покладіть другим прошарком на матрац, так буде тепліше.

Можна налити гарячу воду в пластикову пляшку і покласти її в ліжко, — так багато хто робить в Британії.

19. Користь від домашніх тварин. Якщо у вас є вдома кішка чи собака, можете привчить їх засинати у ваших ногах. На відміну від грілки чи пляшки з гарячою водою, які через певний час остигнуть, домашні улюбленці будуть гріти ваші ноги безперервно.

20. Після того, як закутаєтесь, випийте гарячого — чаю, кави, гарячого шоколаду, бульйону. Це підніме температуру тіла одразу ж.

21. Рухайтесь. Вправи розженуть кров, а це зігріє вас. Декілька присідань, віджимання від вікна чи навіть просто танці або вправи зі скакалкою, і ви отримаєте не тільки тепло, але і чудову форму тіла до весняного сезону.

Пам’ятайте: яка б люта зима не була, а весна прийде.

Людмила Рукасова