ЯК ПОФАРБУВАТИ ВЗУТТЯ ВДОМА?

На жаль, наше навіть найулюбленіше і зручне взуття з часом втрачає свій привабливий зовнішній вигляд. І дуже хочеться дати йому друге життя. Якщо ви вирішили усунути дефекти вашого взуття, це можна довірити професіоналам в ательє, які займаються взуттєвою реставрацією, що дуже дорого коштує. Але також можна здійснити цей процес і самостійно, в домашніх умовах. Кілька порад, як дати улюбленим речам пристойний вигляд. Це цілком простий і бюджетний спосіб. Тільки необхідно дотримуватися деяких правил і послідовності.

Що потрібно пам’ятати при фарбуванні взуття

Важливо пам’ятати, що взуття виготовляється з різних матеріалів, кожному з яких потрібен своєрідний підхід. Наприклад, якщо ви хочете прибрати вади білого взуття, вкрай обережно потрібно підходити до очищення. Не можна використовувати спирт і ацетон, це може пошкодити покриття. В іншому ж застосовуються одні й ті ж правила для фарбування взуття.

Підготовка взуття до фарбування

Щоб фарбування пройшло вдало і колір був максимально наближений до бажаного, взуття потрібно підготувати до цього. Підготовка включає такі дії:

Щоб фарба ідеально лягла, потрібно добре очистити і знежирити поверхню. Спочатку потрібно видалити зі взуття пил і бруд, залишки крему або воску. Для цього існують спеціальні засоби-очищувачі, які, як правило, йдуть в комплекті з фарбою, але також можна використовувати підручні засоби. Наприклад, можна зробити мильний розчин і ганчірочкою видалити забруднення, додавши невелику кількість нашатирного спирту. Для виведення складних плям можна використовувати спирт або соду, розведену теплою водою, крім білого. Вимийте взуття і видаліть все забруднення. Після очищення взуття потрібно дати йому добре висохнути, не слід використовувати для цього батарею або інший обігрівальний прилад, так як взуття може сильно пересохнути, розклеїтися і деформуватися.

Замшеве взуття може лисніти, і такий дефект потрібно усунути, так як він вплине на результат фарбування або буде виділятися ще сильніше під яскравою фарбою. Для видалення лиску можна використовувати 9%-ний оцет, розбавивши його двома частинами води. Ще один ефективний засіб – це молоко з содою. В половині склянки молока розчиніть пару столових ложок харчової соди і цією сумішшю обробіть всі лискучі ділянки. Також підійде і звичайний ластик, який чудово справляється з лоском.

Якщо ви хочете змінити колір, то доведеться видалити шар старої фарби, і це непросто, а іноді практично неможливо. Можна використовувати в цих цілях розчинник, декапируючий розчин, ацетон або рідину для зняття лаку з нігтів. Але пам'ятайте про те, що будь-який засіб може пошкодити структуру матеріалу і зіпсувати його.

Перед фарбуванням всю поверхню, яка буде піддаватися обробці, потрібно знежирити. Краще для цього використовувати спеціалізовані знежирювачі.

Вибір фарби

У залежності від матеріалу вашого взуття і результату, якого ви хочете досягти, потрібно придбати спеціальну фарбу для взуття. У магазинах можна зустріти спеціалізовані фарби для аксесуарів та взуття. Вони випускаються у вигляді рідких барвників - готової фарби на водній або спиртовій основі, паст і спреїв, або порошкових барвників, які потрібно приготувати, щоб вийшла фарба, і призначаються для різних матеріалів: натуральної шкіри, нубука, дерматину, замші, шкірозамінника або текстилю. А для створення візерунків або декору можна використовувати стійкі акрилові фарби. Сьогодні вибір фарбувальних засобів різноманітний. Ви можете вибирати фарбу як іноземних, так і вітчизняних виробників.

Фарбування взуття

Пофарбувати взуття в домашніх умовах не складе великої праці, якщо слідувати деяким правилам. Підготуйте місце, де ви будете це робити, - далеко від дітей і їжі, краще на вулиці або на відкритому повітрі.

Увага! Фарба має їдкий запах. Так що необхідно гарне провітрювання кімнати.

Підлогу краще застелити поліетиленом чи папером.

У залежності від типу фарби, наносити її можна за допомогою щіточки, губки, щітки. Перед фарбуванням ознайомтеся з інструкцією по застосуванню. Фарбу слід наносити рівномірно тонким шаром. Після фарбування потрібно оцінити результат - не залишилися незабарвлені ділянки. Фарба для шкіри, як правило, знаходиться в рідкому або кремоподібному вигляді, тому перелийте її з пляшечки в більш зручну ємність, розмішайте і нанесіть на шкіряну поверхню, особливу увагу приділяючи стикам і швам. Фарбуйте взуття за один раз, не відволікаючись. Щоб добитися максимального ефекту, можна через пару годин після першого фарбування повторити процес. Після того, як фарба повністю висохне, нанесіть на взуття «лікувальні засоби»: крем, масло або віск.

Особливості фарбування

Для фарбування вам знадобляться безпосередньо барвний засіб, гумові рукавички, ємність для підготовки складу (якщо потрібно), м'яка губка, старі газети, плівка або кілька поліетиленових пакетів і пензель для невеликих ділянок.

Тепер кілька важливих моментів фарбування:

Попередньо набийте взуття газетами, щоб воно зберігало форму і фарба рівномірно лягла по всій поверхні.

Підбори і підошву загорніть в газету або плівку.

Краще всього проводити процедуру на відкритому повітрі, наприклад, на вулиці або хоча б на балконі. Якщо такої можливості немає, то підлогу або стіл застеліть плівкою або целофановими пакетами, щоб захистити поверхню від забруднень.

Змочуйте губку в фарбі, трохи віджимайте її, щоб не допустити сильного намокання матеріалу.

Якщо ви використовуєте спрей, то розпилюйте засіб рівномірно, тримаючи балончик на відстані 15-20 сантиметрів від поверхні, що фарбується.

Щоб отримати насичений і стійкий відтінок, нанесіть засіб у два шари, а перший повинен повністю висохнути перед нанесенням другого.

Невеликі і вузькі ділянки, такі як місця стиків основного матеріалу з підошвою і каблуком, краще всього обробляти пензлем.

Після фарбування туфлі, чобітки або черевики повинні повністю висохнути, і на це піде не менше двох діб. До висихання не надягайте взуття, щоб не пошкодити фарбу і не забруднити вологу поверхню. Вироби зі шкіри сохнуть швидше, але і вони повинні бути повністю сухими: якщо на пальці залишаються сліди, значить, процес не завершено.

Повністю висохлі вироби обробіть захисним кремом або воском.

Порада: будь-який вибраний засіб бажано попередньо випробувати. Нанесіть його невелику кількість на непомітну ділянку виробу. Якщо результат вас влаштує, то приступайте до повноцінного фарбування або виберіть інший варіант.

Чим ще можна фарбувати взуття?

У деяких випадках можна спробувати пофарбувати чоботи, черевики або туфлі народними засобами.

Чорну шкіру можна покрити перманентним маркером такого ж відтінку. Але важливо домогтися повного збігу тонів, щоб уникнути утворення непривабливих плям.

Коричневе замшеве взуття можна оновити і пофарбувати кавовою гущею. Зерна подрібніть, зваріть каву, а гущу, що залишилася після варіння і що має консистенцію кашки, з допомогою губки втирайте в поверхню, поки досягнете бажаного тону.

Якщо стало менш привабливим взуття із замші чорного кольору, то для повернення йому насиченого і глибокого кольору можна використовувати сажу або вугілля, в тому числі активованого, що продається в аптеках. Невелику кількість слід потовкти до порошкоподібного стану і розбавити теплою водою. У вас повинна вийти своєрідна чорна паста, яка губкою наноситься на просвітлені ділянки або всю поверхню виробу.

Білі шкіряні чобітки або черевики спробуйте покрити канцелярським штрих-коректором. Але з часом він може стиратися, так що процедуру доведеться періодично повторювати.

Дайте взуттю друге життя, пофарбувавши його. Але проводьте процедуру правильно, щоб не зіпсувати матеріал і досягнути бажаного кольору.