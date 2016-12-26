Як підготувати сад та город до зими

Листопад — похмурий місяць року. Опадів менше, ніж в жовтні, але частіше буває паморозь, затяжні дощі, в кінці місяця — дощ зі снігом.

Якщо ви готували город по весні, то нижче рекомендаціі що до восени.

Народ назвав місяць «листогноєм» — вся осіння краса під ногами гниє. Це ворота зими, сутінки року.

Але навіть в такий похмурий місяць знайдеться купа роботи для садівника-городника.

Потрібно захистити молоді дерева, перекопати компост, продумати снігозатримання, очистити газон, сад від сміття.

Можна квасити капусту, сушити корінь пастернаку, петрушки, селери.

Робота в саду

Плодові дерева і ягідні кущі в стані глибокого спокою і осіннього загартування. Побіліть і обв’яжіть штамби і скелетні гілки. Зимостійкість плодових дерев у роки із затяжною, дощовою осінню знижується. Тому в такі роки особливо важливо утепляти рослини.

і і скелетні гілки. Зимостійкість плодових дерев у роки із затяжною, дощовою осінню знижується. Тому в такі роки особливо важливо утепляти рослини. Штамби молодих дерев обкопайте землею, приствольні круги замульчуйте гноєм чи компостом.



Робота в городі

Посадіть часник на зиму.

Все, що може зимувати у відкритому грунті (щавель, озимий часник) замульчуйте торфом, мілким сухим перегноєм. Ще з овочів на зиму сіють моркву, цибулю-чорнушку, петрушку листову, салати, шпинат, пастернак, фізаліс, кріп. В захищеному грунті висадіть цибулю.

Розкидайте компост, за необхідності полийте водою або гнійною рідиною. Заготуйте до весняних посадок мінеральні добрива.

Приготуйте грунтові суміші для теплиць, парників і ящиків для вирощування.

Земля під посадку повинна бути заправлена добривами. Її краще ретельно перекопати, змішати з торфом, перегноєм і попелом, розпушити, розбити на рівчачки і підготувати сухий перегній або торф для їх засипання.

Найголовніше — правильно визначіть час посадки.

Основне, що після посіву не повинно наступити довгочасне потепління, бо насіння може прорости або загинути від заморозків. Оптимальний варіант — кінець жовтня або початок листопада, коли денна температура повітря знижується до +2…3 градусів, а вночі бувають заморозки. І не забудьте приготувати годівнички для пташок. Годувати їх взимку не тільки приємно, але й корисно — вони віддячать вам.

Ведуча рубрики Людмила Рукасова