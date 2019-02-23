Сад, город у березні

Прийшла весна, стало тепліше. Вище піднімається сонце. Перша половина місяця ще зберігає зимовий режим, а друга переходить на весняний. Починається танення снігу. З теплих країн повертаються пернаті помічники — птахи. Прилітають граки, за ними шпаки, журавлі.

Але не завжди березень був першим місяцем весни. Колись з нього починався відлік нового року, та й назва була іншою. Його називали «зимобором», «березоломом», «капельником» і «протальником». Новий рік до 1492-го зустрічали в перший березневий день, а древні християни вважали, що наш світ створений 1 березня 5508 року до Різдва Христового.

Так само, як і кілька століть тому, березень задає ритм усій весні. Затримавшись на день, легко «запізнитися на всю весну». У цей період починаються активні весняні роботи в саду і на городі. Березень — час обрізання дерев і чагарників. Проводити її слід в теплі дні, при температурі не нижче –10 °С, бо в морозні дні деревина крихка, легко ламається, а при необережному русі можна поламати потрібні для дерева гілки.

Обрізання фруктових дерев

Є важливою складовою догляду за садом, яке допомагає збільшити кількість та якість плодів, забезпечити інтенсивне і регулярне цвітіння, сформувати міцний скелет крони і своєчасно замінити застарілі гілки, надати рослинам гарний доглянутий вигляд і обмежити поширення хвороб, шкідників.

У всіх випадках обрізку слід починати з проріджування. Спочатку маємо видалити всі непотрібні великі частини (пилочкою), а потім зробити секатором або ножем необхідні поправки. Перш ніж вирізати гілку, потрібно спробувати залишити її в якості зростаючої, надавши відповідне положення відгинанням. Усі частини крони повинні добре провітрюватися, максимально повно висвітлюватися сонцем і не мати безнадійно затінених ділянок.

У дерева має бути міцний скелет. Особливо це важливо для плодових дерев, яким доводиться нести на своїх гілках тяжкість урожаю.

Робота в ягіднику

Малину, смородину й аґрус захищають від шкідників ошпарюванням окропом. Відра окропу вистачає на 2—3 куща. Закип'ятіть воду, перелийте в ємність, а потім повільно полийте нею ягідні кущі. Ідеальна температура води для поливу +70°С.

Грядки суниці, полуниці очистіть від старих перезимованих листків. Для одержання більш раннього врожаю ряди ранніх сортів необхідно вкрити агроволокном на дугах.

Шпалери для винограду

Огляньте старі шпалери й звільніть їх від рослинних залишків, якщо це не було зроблено восени. Пам’ятайте, що перший дріт натягують на висоті 50 см, наступні — на відстані 50 см. Висота всіх шпалер — 2,5 м.

Лікування дерев

Штамби, ушкоджені гризунами, замажте садовим варом. Якщо кору обгризли навколо штамба, дерево можна вилікувати щепленням. Зі здорової гілки вирізують частину кори, вставляють у рану, замазують садовим варом і обв'язують стрічкою. Звичайно через 2—3 місяці рани на дереві гояться.

Небезпечні березневі сонячні опіки. Різкі коливання температури вдень і вночі викликають поздовжні розтріскування кори і великих гілок. Відбувається це від надмірного нагрівання штамба променями сонця, відбитими від сліпучо-білого снігу вдень, а морозом вночі. Нагрівшись, частини дерева замерзають, розриваються. Штамб можна буде захистити побілкою.

Підготовка грядок

Зараз удень сніг тане, а до вечора покривається крижаною кіркою. Ранком можна посипати сніг попелом або розчистити його, накрити грядки плівкою чи агроволокном. Особливо важливо розчистити й накрити ділянку під редиску.

Посів холодостійких і теплолюбних овочів

Сіяти моркву, петрушку, кріп, саджати цибулю можна, як тільки зійде сніг. Через тиждень-два висівають ранній буряк Зепо, пізній Пабло. Новий сорт моркви Абака — дуже соковитий. Із сортів кропу подобається Супердукат. Цибуля Штутгартен, Ред барон, Шекспір, Радар (до 350 г цибулина) порадують урожаєм.

Редиску сіють негусто, на відстані не менш 5 см, щоб потім не проріджувати. Вирощуйте сучасні сорти — Ірен, 18 днів, Мондіаль, Ролекс, Сора. Коренеплоди щільні, вирівняні, не схильні до утворення пустот та розтріскування. Вони добре адаптовані до стресових умов вирощування та значних перепадів температури. У них менше гіркоти і вони стійкі до стрілкування.

Висійте помідори, перець і баклажани в касети або адсорбуючі таблетки. Посів варто проводити після 8 березня, якщо у вас немає теплиці. Інакше ви одержите перерослі рослини. Із помідорів практикую низькорослі та детермінантні або надранні, щоб дозріли до появи фітофтори.

Посійте ранні, середні й пізні сорти капусти. З появою сходів температуру знижують, щоб сіянці не витягнулися.

Пророщення картоплі

Наприкінці місяця викладете картоплю на пророщення в приміщенні з підвищеною температурою й вологістю. Така процедура сприяє стійкості культури до несприятливих умов і одержанню врожаю на 15—20 днів раніше, ніж з непророщенних бульб.

Посів насіння в дні повного місяця небажаний.

Передчасне настання весни завжди спричиняє повернення холодів. Найкраще, коли зима уступає місце весні поступово.