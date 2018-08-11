Новосілля за фен-шуй

Фен-шуй – даоська система, яка може допомогти гармонізувати приміщення, де відпочивають розум і тіло. «Мій дім – моя фортеця». А це означає, що правильне оформлення квартири важливе для затишного і комфортного проживання людини та її сім’ї.

Коли ми переїжджаємо в нову квартиру чи дім – це знакова подія, яка визначає долю людини. Тільки ви здатні створити енергетику нового житла і з ним потоваришувати.

Змінюючи житло, дотримуйтеся балансу, намагаючись приділити увагу своєму старому дому.

Залишати стару квартиру чи дім потрібно з добрим і легким серцем, підготувавши їх до заселення нових мешканців. Добре, якщо ви не тільки приберете, але й зробите енергетичну чистку квартирного простору.

Пакуючи речі, згадайте про приємні хвилини, які вам дарують спогади. Це допоможе зарядити речі позитивною енергією і перенести її на нове місце. Побудьте в квартирі наодинці, попрощайтеся з нею, погладьте стіни, двері, подякуйте дім.

І ось ми в новій квартирі. Головним і безумовним правилом фен-шуй і гігієни має бути порядок і чистота. Сміття і бруд блокують доступ позитивної енергії, створюють потоки негативної, а це впливає на самопочуття мешканців та на їхню душевну рівновагу. Без жалю треба позбавлятися речей, які віджили своє, і тим більш поламані – будь-то техніка або дрібні речі. Якщо ще можливо, зламане відремонтуйте. Тут діє правило – «щоб в життя ввійшло нове, треба прибрати старе і непотрібне». А такі речі накопичують руйнуючу енергію, створюючи негативну обстановку в домі.

Щоб установити з новим приміщенням контакт, потрібно побути в ньому одному і прислухатись до відчуттів. Привітайте дім, походіть по його кімнатах, попросіть щастя і захисту.

Зверніть увагу на вікна. Недостатність світла погано впливає на енергетику квартири. Сонячного світла повинно бути в межах норм. Решітки не бажані, але якщо це необхідно, то хоча б не вішайте важкі портьєри. Вони, як і грати, перешкоджають проникненню в дім позитивної енергії Ці. А легкі жалюзі або тканинні ролети, пропускають світло і захищають від сторонніх очей та спеки. На підвіконні дозволено поставити максимум дві рослини, не більше, і не кактуси. Потоки енергії циркулюють і оновлюються також за допомогою простого провітрювання. Ваше житло – дім або квартира, повинні бути свіжими, просторими і затишним.

Важливою деталлю є двері – вони мають вести в кімнату, а не із неї. Виняток складають ванна і туалет. Над дверима можна повісити які-небудь талісмани – вони будуть служити магнітом для щастя і удачі. Амулети оберігають від злих сил. Дуже добре впливають на стан житла різні дзвіночки, статуетки, окурювання простору ароматичними паличками, свічками.

Енергетика квартири забезпечує життя і народження дітей, тому в декорі мають бути присутні елементи дерева чи просто зелені, лілові відтінки.

Потрібно так розставити меблі різних розмірів у приміщенні, щоб не було вузьких та тісних проходів.

У Китаї існує табу на розташування дзеркал. Не можна дзеркало прилаштувати навпроти вхідних дверей, у спальні навпроти ліжка, навпроти туалету. Причина в тому, що дзеркало відображає простір і всю невидиму негативну енергію. Дзеркало навпроти дверей не впускає удачу в дім, забираючи здоров’я старшого члена сім’ї. З тієї ж причини навпроти вікна, в спальні розрушає любовні стосунки, в туалеті змивається в унітаз благополуччя мешканців квартири, на кухні навпроти обіднього столу спричинятиме страшний апетит. Крім табу, в інших місцях, особливо де мало простору, бажано розташувати дзеркало.

До основ фен-шуй належать:

Корегують енергію вода та дерево. Акваріум, якщо він є в домі, повинен бути чистим, для того, щоб він приніс Удачу, всі рибки мають пару(сім’ю) і здорові.

Хороший фен-шуй не існує без рослин. Вони створюють чудову атмосферу в приміщенні, благополуччя членів сім’ї, особливо дітей. Якщо хтось хворіє, вони забирають, як люблячі істоти, частину проблем на себе.

Природні кристали, кришталь – акумулятори енергії в домі.

Символом довголіття і мудрості є черепаха і бог довголіття Шу.

Символом сили духовної та фізичної є дракон. Він вважається символом здоров’я, духовного та кар’єрного зростання. А також зображення або макет корабля, що пливе до вас.

Щоб прийняти багатство, – велика і красива раковина, повернута відкритим боком догори.

Любовним символом є парне зображення птахів, метеликів, драконів, рослин, але не хижаків.

Є багато ритуалів, пов’язаних з новосіллям. Китайське вчення фен-шуй теж дає багато порад. Як для переїзду в квартиру, так і для відзначення новосілля, необхідно вибирати більш благодійні дні, а святкувати заселення потрібно весело і гучно, щоб притягнути у свій дім добрих духів. Сприятливими для вселення вважаються дні новолуння або повнолуння, а час - з 9-ї до 11 год. Першими в нову квартиру необхідно вносити ікони. Потім – рис, цукор, олію, гроші. Традиція впускати вперед себе кішку є також дуже помічною і з точки зору фен-шуй. Добре в перший день перевезення речей влаштувати спільний сніданок, переночувавши на новому місці.

Входячи в житло, необхідно одразу ж обійти всі кімнати та скрізь включити світло. Спеціальна енергетична очистка також необхідна. Для цього можна запросити священика. Рекомендується запросити священика в цей день або в інший день чи час. Провести її можна і самостійно, проходячи кімнатами зі дзвоником або свічкою.

Можна звернутися за порадою до майстра фен-шуй з приводу, які функції буде виконувати кожна кімната вашого житла і кому там де краще поселитися. Дайте майстру список всіх членів сім’ї (з датою народження), і він підкаже.

Дуже важливо, щоб сім’я в нове житло в’їхала в повному складі – не спочатку глава сім’ї, а жінка з дітьми пізніше. Так краще не робити, адже це може притягнути сімейні проблеми, а в деяких випадках призведе до сварок і навіть розлучення. Обживатися потрібно одночасно всім.

Прислухайтесь до цих рекомендацій – вони допоможуть вам притягнути благополуччя та вдачу в новий дім.