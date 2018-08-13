Ювілейний випуск учнів Семиполківського НВК

25 червня 2018 року в Семиполках відбувся випуск учнів школи.

Це свято не тільки для них, а для всього села (незвичне свято).

Адже сьогоднішні випускники ювілейні. Вони – п′ятдесяті. Майже за 300-річну історію школа багато чого бачила, пережила, але вона завжди виконувала свою основну роль – давала семиполківчанам знання, вчила жити, працювати, бути чесними і добрими людьми, цінувати і любити рідний край, схиляти голову перед батьками. Завжди пам′ятати свою школу, вчителів. Ніколи не падати на коліна перед труднощами, свято вірити в прекрасне майбутнє.

Учителі вчили юнаків і дівчат відстоювати свою думку, завжди йти вперед, до своєї мети, боротися і ніколи не втрачати Надії. Бо як буде Надія, то буде і спокій, і Віра, і Любов!

Роки, проведені в школі – найкращі роки людського життя.

Пам'ятайте! Кожен із Вас, покидаючи стіни школи, відпливає від берега дитинства до берега юності.

Куди б не закинула доля, пам'ятайте, що у вас є одна рідна земля, одне рідне село Семиполки, одна рідна мати і одна рідна школа!

Стоять поруч – рідна мати і рідна школа. Мати дала життя, а школа – знання і путівку в життя.

Вам випало випускатися зі школи у складний для України час. І від того, як вірно оберете свій шлях і знайдете місце в житті, й залежить майбутнє України.

А вам є на кого рівнятися – це ваші попередники – випускники п′ятдесятих років.

Говорять про Семиполки та його школу, знають не тільки в Україні, а й за кордоном. Говорять про це справи наших випускників, бо «Сила школи – в учнях».