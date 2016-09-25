МЕТА:

розширити знання учнів про важливість миру на землі; виховувати гуманізм, патріотизм, любов до свого народу та повагу до людей різних національностей та віросповідань. Формувати потребу зробити особистий внесок у збереження Миру та творення Добра на Землі.

ОБЛАДНАННЯ:

малюнки, мультимедійні засоби, інтерактивна дошка, вислови про мир. Кабінет прикрашений дитячими малюнками про мир і дружбу, надувними кульками, на яких різними мовами написано слово: «Мир» та різнокольоровими прапорцями країн світу.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

«Людина створена природою

для миру, а не для війни,

народжена для радості,

а не для горя…»

Франсуа Рабле

І. Організаційні моменти.

1. Привітання керівника гуртка з присутніми на заході.

2. Вступне слово керівника гуртка.

ІІ. Основна частина уроку Миру «Вчимося жити у Мирі, Любові та Злагоді!»:

1. Значення миру для більшості людей планети Земля та кожного з нас.

2. Поняття миру вустами відомих людей світу.

3. Що потрібно робити кожній людині на Землі, щоб на ній панували Мир, Любов та Злагода.

ІІІ. Заключна частина.

1. Написання коротких звернень до Президентів України та Росії про припинення війни на Сході України.

2. Проголошення звернення до всіх народів світу.

ІV. Підведення підсумків уроку. Бліц-опитування учасників заходу для чого нам потрібен Мир?

І. Організаційні моменти.

(Лунає тиха, заспокійлива музика. Музика повільно затихає).

Керівник гуртка вітається з присутніми на уроці Миру.

— Доброго дня всім! Я рада бачити всіх вас на нашому виховному заході, уроці Миру: «Вчимося жити у Мирі, Любові та Злагоді!». Я думаю, що тема, на яку ми будемо говорити сьогодні, є досить актуальною і важливою, як ніколи.

Ще, навіть, донедавна, я донька ветерана Великої Вітчизняної війни, дружина учасника бойових дій в Афганістані, яка рано втратила батька, бо він пішов із життя, ще зовсім молодим, бо рани, отримані на війні, не давали йому спокою. Як дружина, яка два роки з маленькими дітьми на руках чекала повернення свого чоловіка з чужого та далекого Афганістану, вдень усміхаючись своїм учням, а вночі плачучи в подушку, щоб не бачили донечка і син моїх сліз, ховаючи своїх учнів, які загинули в Афганістані, я до кінця не могла усвідомити, який він крихкий цей Мир! Я усвідомила це всім своїм серцем, коли майже після 70 років Миру і спокою, який подарували нам наші діди, прадіди та батьки, війна постукала у вікна і двері моєї рідної України. Коли українські матері здригнулись від того, що братній народ, з яким ми боронили нашу Україну від фашизму, коричневої чуми, вдерся на наші рідні простори: почав руйнувати, палити, вбивати! Робити це безжально і з особливим цинізмом!

Я усвідомила це, коли один за одним почали гинути мої учні, випускники Київського військового ліцею імені Івана Богуна, коли чекала будь-якої вісточки від власного сина, офіцера Збройних сил України, який відчув на собі жах цієї страшної й безглуздої війни! Вже третій рік йде ця клята війна, і я, часто просинаючись вночі, запитую себе: «Кому потрібна ця війна? Кому вона вигідна? І чому ми не змогли зберегти той мир, який подарували нам наші батьки та прадіди?» І, на превеликий жаль, не знаходжу. Тож давайте разом із вами спробуємо знайти відповіді на ці питання.

ІІ. Основна частина уроку Миру «Вчимося жити у Мирі, Любові та Злагоді!»:

1. Значення миру для більшості людей планети Земля та кожного із нас.

Читець (читання вірша супроводжується відеорядом):

Мир на землі — це затишок і тиша,

Це сміх дитячий і душі політ,

Коли поет чарівні вірші пише

Про незвичайний, дивовижний світ .

Мир на землі — це росяні світанки,

Краса і творчість, пісня у гаях.

Мир на землі — це вечори і ранки

Із радістю і щастям у серцях .

Мир на землі — це дім і мама, й тато,

Й любові стільки — просто через край !

Це та земля, де щастя є багато

І в кожній хаті — хліба коровай.

Це та земля, де сміх і пісня лине,

А діти йдуть до школи знов і знов.

Й ніколи у боях ніхто не гине,

Бо там господар — щастя і любов.

(Надія Красоткіна)

Керівник гуртка. Гарний вірш Надії Красоткіної ми з вами прослухали, і не можна не погодитися з його автором, що мир там — де господарі щастя і любов! А чи ви згодні з автором вірша? Що потрібно зробити кожному із нас, щоб припинилася війна в Україні, щоб перестали плакати наші матері? (Відповіді 3—4 вихованців).

2. Поняття миру вустами ві­до­мих людей світу.

На інтерактивній дошці з’являються вислови видатних людей світу про мир:

Мир — це все, але без миру ми — ніщо. (Віллі Брандт)

Ми хочемо миру, бо є інший шлях боротися проти бідності, хвороб і байдужості. (Індіра Ганді)

Народи світу ніколи не мали так багато чого втратити або здобути як зараз. Разом ми повинні врятувати нашу планету або разом загинути у вогні. Ми можемо і мусимо врятувати її, й тоді отримаємо вічну вдячність від людства, як миротворці, також вічне благословення боже. (Джон Кеннеді)

Керівник гуртка. Прошу вас прокоментувати вислови відомих людей планети про мир та його значення, які ви бачите на нашій дошці. (3 коментарі від вихованців гуртка).

Лунає пісня «Ми за мир» на слова Марічки Білявської (Гошовської), Оксани Первової-Рошки, музику Оксани Первової-Рошки у виконанні вокально-танцювального ансамблю «Гармонія». (Керівник Лариса Краюхіна).

3. Що потрібно робити кожній людині на Землі, щоб на ній панували Мир, Любов та Злагода?

Читець (читання вірша супроводжується відеорядом та піснею на слова та музику Анни Кривути «Бачення з небес»):

Ми живемо у світлому краю,

У вільній незалежній Україні.

Наснагу тут плекаємо свою,

І небеса над нами сині-сині.

Усе в нас є: озера і ліси,

Степи і гори, ріки і долини,

Моря і море вічної краси,

Усе для щастя і життя людини.

(Надія Красоткіна)

Керівник гуртка. На нашій вільний Україні все є для щастя і життя людини, але нема миру і спокою. Що кожен із нас може зробити для того, щоб не тільки в Україні, а на всій Землі запанували Мир, Любов та Злагода? (Відповіді 3—4 вихованців гуртка, на інтерактивній дошці йде презентація матеріалів, про роботу вихованців гуртка в даному напрямку).

Лунає пісня «Квітуча Україна» на слова та музику Наталії Май у виконанні солістки вокального ансамблю «Домінанта». (Керівник Марія Стариш).

ІІІ. Заключна частина.

1. Написання коротких звернень до Президентів України та Росії про припинення війни на Сході України;

2. Проголошення Звернення до всіх народів світу.

Керівник гуртка. Сьогодні виповнюється 25 років від тієї знаменної дати, коли у 1981 році Організацією Об'єднаних Націй був започаткований Міжнародний день миру як щорічне свято відмови від насильства і припинення вогню в глобальному масштабі.

Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, що проголосила Міжнародний день миру. У ній міститься заклик до «всіх країн і народів» відзначати цей день як можливість сприяння мирному врегулюванню конфліктів і виконання зобов’язань щодо припинення цього дня вогню.

Цей важливий день надихає багатьох людей замислитися над тим, якою мірою їхня доля залежить від миру. І наша держава — не виняток. Усі українці, пам’ятаючи уроки минулого, від усього серця прагнуть Миру! І саме в цей день, єднаючись з усією спільнотою світу, ми говоримо про Мир і прагнемо його. Адже саме такий день покликаний змусити не тільки замислитися про мир, але й зробити щось заради нього. Тож зараз я пропоную вам долучитися до цього. Перед кожним із вас на столі лежать паперові листівки з голубами, які символізують мир. Саме на цих листівках ми напишемо Звернення до Президентів України та Росії про припинення війни на Сході України та Звернення до народів світу. (Лунає тиха, заспокійлива музика. Вихованці пишуть коротенькі звернення. Після написання звернень, 3 вихованці по черзі зачитують звернення до Президентів та народів світу).

ІV. Підведення підсумків уроку.

Бліц-опитування учасників заходу: «Для чого нам потрібен Мир?»

Читець. Землі потрібні пісні і квіти, щоб на нашій прекрасній планеті жили прекрасні люди, і незважаючи на колір шкіри, віросповідання, дружили, радо спілкувалися, щоб до густих садів і білих будівель завжди поверталися лелеки, при появі яких, у людей з’являлися спокій і радість, упевненість у завтрашньому дні.

Читець:

Хай буде мир віднині і довіку!

Хай буде мир

й замовкнуть війни злі.

І сльози щастя

на своїх обличчях

Відчують всміхнені

усюди матері.

Хай буде мир.

Веселі будуть діти,

Спокійними скрізь

стануть всі жінки

І перестануть думати ночами,

Що десь коханий гине на війні.

Хай буде мир

й замовкнуть всі гармати.

Доволі крові, сліз,

нещастя й бід…

Хай відпочине, змучений боями,

До праці звичний чоловічий рід.

«Хай буде мир!» —

звертаються до Бога,

Чоло зросивши потом трударі,

Бо хочуть, щоб сміялись

дзвінко діти

На нашій древній галицькій землі.

Хай буде мир віднині і довіку!

Хай буде мир

й замовкнуть війни злі!

Хай у міцних обіймах всі народи

Ідуть у майбуття через віки.

(Дмитро Морондель)

Керівник гуртка. І на завершення нашого уроку я пропоную вам взяти участь у бліц-опитуванні: «Для чого нам потрібен мир?»:

• Нам мир потрібен —

для життя!

• Нам мир потрібен —

для здійснення мрій!

• Нам мир потрібен —

для радості!

• Нам мир потрібен —

для щастя!

• Нам мир потрібен —

для навчання!

• Нам мир потрібен —

для того, щоб підкорять нові галактики!

• …

• Нам мир потрібен —

для Любові, Злагоди і Щастя!

Керівник гуртка. Ми всі, дорослі і малі, звертаємось до всіх народів світу від щедрої, квітучої землі.

Скажемо разом:

Ні — війні,

так — Миру й сонцю

в небі голубому!

Мир — це злагода, це — воля,

і рідна мова

й пісня мами колискова!

Наші серця закликають до Миру!

Хай буде Мир!

Хай буде людству

Мир у всьому світі!

Хай буде мир

у нашій рідній Україні!

(На закінчення лунає пісня «Я бажаю вам миру» на слова та музику Ірини Балабай у виконанні вокально-танцювального ансамблю «Гармонія»).

Керівник гуртка. До побачення всім, до нової зустрічі! Дякую всім за співпрацю! Миру, Любові, Радості, Щастя, Добра, Злагоди, Божої ласки та благословення вам та вашим рідним!

Тамара Котеля,

завідуюча організаційно-масовим відділом, керівник гуртка «Молодіжний клуб»