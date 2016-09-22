Україна — моя рідна країна

МЕТА:

створити святковий мікроклімат у класі для знайомства дітей, дати першокласникам уявлення про школу, формувати в них інтерес до знань, прагнення їх здобувати; формувати поняття учнів про Батьківщину як спільний дім українського народу, розширювати знання про рідний край. Розвивати почуття людяності, патріотизму. Виховувати любов до людей, до України.

ОБЛАДНАННЯ:

карта України, Державний герб, прапор, Гімн України, презентація, відеокліп «Мій рідний край», фігурки українця та україночки, хмаринки, сонечко.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

І. Організаційна частина.

1. Привітання.

1-й учень:

Ранок розпочавсь цікаво,

Світить сонечко ласкаво,

В календарик заглядає

І від усмішки аж сяє.

Знає сонце гомінливе —

День сьогодні особливий!

Вчитель. Яке ж сьогодні число? Місяць? Рік?

(Учитель вивішує дату на хмаринках на дошці біля сонечка).

Вчитель. Чим сьогоднішній день особливий?

Поміж багатьох свят у календарі є день, коли настрій усієї країни особливо урочистий і радісний. У цей день вулиці кожного міста, села знову розквітають від дитячого щебету, юнацьких усмішок та чарівної хуртовини осінніх квітів.

Цей день — 1 вересня. І сьогодні він ясним промінчиком постукав у вікна всіх школярів, запрошуючи їх до навчання.

— Я від щирого серця вітаю вас з цим особливим святковим днем!

1-й учень:

Який щасливий день сьогодні!

Веселий, радісний, ясний,

Це гомінливий і погожий

Почавсь навчальний рік новий.

2-й учень:

Яскраве сонечко надворі

Кидає промінці у клас.

Такої радості ніколи

В житті ще не було у нас.

3-й учень:

Жовтіє листя на тополях,

Летять у синяві хмарки.

Відкрила навстіж двері школа —

Прийшли до неї першачки.

Вчитель:

Добрий день, мої любі діти!

Ви прийшли нині в перший клас.

Вчитись будете і радіти,

І рости кожен день і час.

Школа двері для вас відчинила

І запрошує вчитися вас,

Бо знання — це велика сила!

Тож навчайтеся! В добрий час!

2. Знайомство.

Сьогодні всі школи нашої рідної держави — України відкрили свої двері багатьом тисячам першокласників. Усі вони сьогодні, як і ви, вперше сіли за шкільні парти, щоб здобувати знання, знайти нових друзів, вирушили у цікаву подорож по Країні знань. Але кожна нова подорож починається зі знайомства. Тому нам теж треба познайомитися. Я ваша перша вчителька. Звуть мене — Ірина Юхимівна. Ми разом будемо вчитися читати, писати, рахувати, поважати друзів, берегти рідну природу, любити Україну, розкриємо багато секретів і таємниць. Разом пройдемо багатьма стежками Країни знань.

— А тепер ви поверніться до сусіда по парті, скажіть своє ім’я, потисніть руки. Молодці! А тепер поверніться до сусідів позаду вас, скажіть своє ім’я, і теж потисніть руки. Молодці! Ось тепер ми друзі! А з друзями можна ділити і радість і сум, перемоги і невдачі, разом робити добрі і корисні справи.

3. Народження нової родини.

— Ми всі різні — маємо різний колір очей, волосся, різний зріст, голос. Але тепер у нас буде багато спільного. Нас об’єднала наша школа, наш клас, ми будемо разом вчитися, співати, танцювати, веселитися. Тепер ми одна родина, один колектив. Саме в цю хвилину народилася наша класна родина.

— Сьогодні день народження нашого класу!

— А без чого не буває дня народження?

— Звичайно, без іменинного пирога. (Вчитель дістає пиріг). Кожен з вас має взяти свічечку і поставити в пиріг. (Вчитель запалює свічки і всі разом співають).

З днем народження, клас!

З днем народження, клас!

З днем народження вітаєм!

З днем народження, клас!

ІІ. Повідомлення теми уроку.

Вчитель. Вас вітає не тільки школа, а й місто, де ви народилися, і країна, в якій живете.

— Як же називається наша країна?

— А чи має наша держава теж свій день народження? Так, 24 серпня — День народження нашої України.

Ми не даремно завели мову про Україну. Адже наш перший урок присвячений дорогій Батьківщині, нашому рідному краю, який ми всі дуже любимо.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Гра — вправа «Закінчи речення».

Наша країна називається…

Столиця України — місто…

Ми живемо в місті…

Найбільша річка України…

VI. Ознайомлення з темою уроку.

1. Розповідь вчителя.

— Діти, ми народились і живемо на цій чудовій землі — тут народились і жили наші прадіди, тут живуть наші батьки. Любов до нашої Батьківщини починається з любові до колискової пісні, до бабусиної казки, до стежини, по якій ви бігали в дитинстві.

Вчитель. Діти, а що ж таке Батьківщина?

Учні:

Моя Батьківщина — це край неозорий,

Мамина пісня і стежка до школи.

Ласкаве проміння, що кидає сонце,

Калина квітуча якраз під віконцем.

Ліси і поля, річки і моря,

Це все — Україна квітуча моя.

Тут батько і мати мене колихали,

І кращого краю я в світі не знаю!

— А якби вам треба було намалювати свою Батьківщину, то що б ви намалювали?

Помандруймо разом з піснею по нашій мальовничій Україні, розгляньмо її красу і неповторність.

2. Перегляд кліпу «Моя Україна».

— Давайте помандруємо разом з піснею по нашій мальовничій Україні, розглянемо її красу і неповторність.

— Що сподобалось найбільше?

3. Читання віршів.

— Діти, громадянами якої держави ми є?

Діти:

Ми — громадяни України!

Ми є діти українські —

Хлопці і дівчата,

Рідний край наш — Україна

Велика й багата.

Ми є діти українські —

Український славний рід!

Дбаймо, щоб про нас маленьких

Добра слава йшла у світ.

Я маленька українка —

Треба всім це знати!

Українець є мій тато,

Українка — мати.

Все, що рідне — хай нам буде

Найдорожче і святе!

Рідна віра, рідна мова,

Рідний край наш над усе!

Вчитель. Наша рідна Україна, наша Батьківщина, яка має свою землю, свою мову, культуру, історію, власні звичаї і традиції має також неповторні державні символи.

Про них послухайте казку.

4. Слухання казки.

Давно-давно жила одна жінка. І було у неї три сини. Росли сини чесними, сміливими і дуже любили свою матір, готові були віддати за неї своє життя.

Підросли вони і вирішили піти в люди і прославити свою матір.

Першим пішов старший син. Мати, щоб він про неї пам’ятав, подарувала йому золоту корону з трьома промінчиками. Пішов син. І за корону, яка зігрівала людей і вела вперед, показувала дорогу до кращого життя, дали першому сину ім’я — Тризуб.

Середньому сину мати в дорогу подарувала жовто-блакитний одяг. Своїми хорошими справами прославив він свою матір. Дали люди йому ім’я — Прапор.

А там, де був молодший син, завжди звучала дзвінкоголоса пісня, тому що мати подарувала молодшому сину голос солов’я. І дали йому ім’я — Гімн.

З того часу йдуть завжди разом — Тризуб, Прапор і Гімн, прославляючи рідну матір.

— То хто ж ця матір?

— А ким стали її сини?

— Кожна країна, в якій живуть люди, має свої візитні картки. Вони неповторні, по них впізнають країну. Це — символи. Є вони і в нашої країни.

5. Відгадування загадок.

Послухайте і відгадайте загадки.

Синє небо, жовте жито —

цю святиню знають діти.

(Прапор)

По радіо звучить щоденно

патріотична пісня,

що возвеличує Вкраїну

і прославля навічно. (Гімн)

Символ нашої держави —

це тризуб жовто-яскравий.

(Герб)

Крім державних символів, Україна має ще й національні символи. Давайте назвемо їх. (За допомогою національного куточка діти їх називають).

6. Презентація у слайдах.

(Демонстрування державних і народних символів України).

7. Робота з картою.

(Учитель вивішує на дошку карту України).

— Ось погляньте на карту України — це карта нашої Батьківщини. У кожному куточку України живуть родини, батьки і діти, бабусі і дідусі у місті чи в селі, але всі ми живемо в одній державі — в Україні, яка є для всіх нас єдиною. Україна — це наш рідний батьківський край, і ми несемо в собі його культуру, звичаї, традиції, його пісні і вірші, вбираємо в свою душу рідні серцю краєвиди.

Настав час скласти колективного вірша про Україну із щирих і теплих слів. Я почну, а ви будете добирати останнє слово другого рядка в риму.

8. Поетична хвилинка.

На землі великій є одна країна:

Гарна й неповторна, мила… (Україна).

І живуть тут люди добрі, працьовиті,

І скажу, до речі, ще й… (талановиті).

Землю засівають і пісні співають,

На бандурі грають і вірші… (складають).

Щоб жила й раділа кожна родина,

Щоб була щаслива наша… (Батьківщина)!

9. Практична робота.

— Діти, ми живемо на своїй рідній землі, яка зветься Україна, а ми з вами — українці. Погляньте на край вашої парти і ви побачите фігурки українця (хлопчики) та україночки (дівчатка), візьміть кольорові олівці і розфарбуйте їх.

(Діти працюють під мелодію українських пісень, за бажанням підспівують. За допомогою вчителя розміщують фігурки на дошці у вигляді хороводу навколо карти України).

V. Підсумок уроку.

Вчитель. Наш перший урок добігає кінця. Я хочу побажати вам, дорогі діти, нехай роки навчання в школі стануть щасливими! А ми всі жили під мирним небом та хай завжди буде світити нам яскраве сонечко.

А завершимо наш урок молитвою.

Боже! Дай нам силу й розум,

Щоб ми в школі добре вчились,

Віру теплу, серце чисте,

Щоб неправді не корились.

Нам усім даруй здоров’я,

Згоду — учнівській родині.

Дай твій захист, волю й долю

Нашим людям в Україні.

Ірина Демидова,

вчитель початкових класів

Канівської гімназії

імені Івана Франка