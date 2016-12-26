Проведення заходу формування національної самосвідомості

МЕТА:

формування в учнів національної самосвідомості, розуміння цілісності й соборності України, любові до рідної землі та свого народу шляхом вивчення історії держави, бажання працювати задля ефективного розвитку держави, готовності захищати її.

ОБЛАДНАННЯ:

державні символи України, відеопроектор, презентація «Основні етапи становлення української державності», відеофільми: «Наші. Топ-5 національних символів українців», «Наші. Топ-5 винаходів українців, які змінили світ», карта України.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

«А ви думали, що Україна так просто. Україна — це супер! Україна — це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни».

Ліна Костенко

І. Організаційний етап.

Учні розташовуються в класній кімнаті. Лунає пісня Назарія Яремчука «Родина».

ІІ. Мотивація навчально-виховної діяльності учнів. Оголошення теми уроку.

Вчитель. Днями наша велика українська родина відсвяткувала 25-й День народження нашої держави.

Одного разу президент США Б. Клінтон під час візиту в Україну, вперше ступаючи на українську землю, сказав, що вітає наймолодшу у світі демократію і найдавнішу у світі націю. Нас знають у світі, нас підтримують, нами захоплюються. Сьогодні ми ще раз згадаємо історію становлення української державності, той шлях, який пройшов наш народ до неї.

III етап. Історія України у віршах.

Учні читають вірш «Слово про Україну».

(Декламація вірша супроводжується показом презентації. На слайді: «Галицько-Волинська держава, татаро-монгольське іго, польська доба).

Безсила, гнана, полонена,

Знедолена, сумна, нужденна.

Мовчазна, чорна, гола, боса.

Розхристана, простоволоса.

Сліпа, розділена, закута

Осиротіла, непочута….

(На слайді: козацька доба, зруйнування Гетьманщини).

Повстала, вперта, героїчна!

Непорятована…Трагічна.

(На слайді: українська революція 1917 р., радянська доба).

Фальсифікована, облудна,

Голодоморена, підсудна

І репресована! Проклята.

Слабка, обдурена, розп’ята.

Німа, зацитькана, покірна,

Радянська, скорена, сумирна,

Слухняна, тиха, без’язика,

Русифікована, безлика.

(На слайді: «перебудова», здобут­тя незалежності, перші роки незалежності).

Прозріла, прокинулась,

встала, згадала.

Обурилась, скинула,

відвоювала!

Хворіє, будується, знає, уміє,

Одужує, дужчає, прагне, воліє,

Страйкує, пручається,

жде, галасує!

Іде, помиляється, аналізує.

(На слайді: Помаранчева революція, Євробачення-2004, 2016, Євро-2012, українські вчені, спортсмени світового рівня).

Живе, опирається,

дише, простує.

Вивчає, бере,

винаходить, працює!

Ласкава, сонячна, грайлива.

Прекрасна, дуже гомінлива.

Вишнева, чиста, росяниста.

Легка, щаслива, промениста.

(На слайді: Революція гідності, воїни АТО).

Осяйна, зоряна, безмежна.

Неподоланна. Незалежна!

(На слайді: вітання з Днем Незалежності, визначні місця України).

Шевченкова, моя, Франкова,

Вербова, диво-калинова!

Велика, горда, неповторна!

Свята. Єдиная. Соборна.

(Вірш Ганни Савєнкової).

Вчитель. Історія України — це довга, вікова героїчна боротьба за волю, це здобутки і втрати, і, звичайно, це люди, які понад усе любили і люблять свою Батьківщину, здатні боротися за неї, за її майбутнє. На жаль, сьогодні 25-й День народження нашої держави затьмарений бойовими діями на Сході України. З великою вдячністю згадуємо ми сьогодні воїнів, які в цю хвилину воюють за соборність нашої держави.

Вічна пам’ять тим бійцям, які, як і Небесна сотня, полинули у вічність, віддали найдорожче, що є у людини — життя, заради майбутнього нашої Батьківщини.

IV. Хвилина мовчання.

V. Перегляд відеофільмів з обговоренням.

Вчитель. Українцям є чим пишатися, що захищати, у що вірити. Варто пам’ятати героїв, потрібно знати історію свого славного народу.

Є те, що робить кожного з нас українцем — це, передусім усвідомлення своєї причетності до великої та древньої нації, це віра у величне майбутнє свого народу, повага та шана до його національних символів.

(Відеофільм «Топ-5 національних символів українців»).

Вчитель. Українці — унікальна нація. Багато хто з українців стали причетними до винаходів, які змінили світ.

(Відеофільм «Наші. Топ-5 винаходів українців, які змінили світ»).

Вчитель. Кожен з нас — майбутнє нашої держави. Наші предки продемонстрували величезний потенціал тієї животворної енергії, яка передалась і нам, енергії, яка перетворює Україну на краще! Хочу процитувати відомого українського співака і громадського діяча Святослава Вакарчука, який сказав: «Не дивіться на Україну як на землю своїх батьків. Дивіться на неї як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни…»

Учень:

Мій дід і прадід в давнину,

Щоб міг в країні вільній жити,

Щоб міг творити і учитись внук,

Долали ворогів й садили жито.

Була тяжкою їхня путь,

Була святою їх борня за правду.

Спасибі їм — ми маємо державу!

В якій щасливими тепер

Повинні буть!

VI. Вправа «Відкрий для себе Україну».

Учням пропонується продовжити речення:

— Я пишаюсь тим, що я украї­нець, тому що….

— Сьогодні я дізнався про Україну….

— З побаченого й почутого сьогодні мене особливо вразив той факт, що…

— Для себе я усвідомив….

— У майбутньому я обов’язково….

VII. Вправа «Побажання».

Учням пропонується написати на вирізаних з різнокольорового паперу сердечках привітання і побажання Україні та українцям, озвучити їх та прикріпити на карту України.

Якименко В. П., вчитель історії Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської міської ради Черкаської області