Проведення заходу формування національної самосвідомості
МЕТА:
формування в учнів національної самосвідомості, розуміння цілісності й соборності України, любові до рідної землі та свого народу шляхом вивчення історії держави, бажання працювати задля ефективного розвитку держави, готовності захищати її.
ОБЛАДНАННЯ:
державні символи України, відеопроектор, презентація «Основні етапи становлення української державності», відеофільми: «Наші. Топ-5 національних символів українців», «Наші. Топ-5 винаходів українців, які змінили світ», карта України.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
«А ви думали, що Україна так просто. Україна — це супер! Україна — це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни».
Ліна Костенко
І. Організаційний етап.
Учні розташовуються в класній кімнаті. Лунає пісня Назарія Яремчука «Родина».
ІІ. Мотивація навчально-виховної діяльності учнів. Оголошення теми уроку.
Вчитель. Днями наша велика українська родина відсвяткувала 25-й День народження нашої держави.
Одного разу президент США Б. Клінтон під час візиту в Україну, вперше ступаючи на українську землю, сказав, що вітає наймолодшу у світі демократію і найдавнішу у світі націю. Нас знають у світі, нас підтримують, нами захоплюються. Сьогодні ми ще раз згадаємо історію становлення української державності, той шлях, який пройшов наш народ до неї.
III етап. Історія України у віршах.
Учні читають вірш «Слово про Україну».
(Декламація вірша супроводжується показом презентації. На слайді: «Галицько-Волинська держава, татаро-монгольське іго, польська доба).
Безсила, гнана, полонена,
Знедолена, сумна, нужденна.
Мовчазна, чорна, гола, боса.
Розхристана, простоволоса.
Сліпа, розділена, закута
Осиротіла, непочута….
(На слайді: козацька доба, зруйнування Гетьманщини).
Повстала, вперта, героїчна!
Непорятована…Трагічна.
(На слайді: українська революція 1917 р., радянська доба).
Фальсифікована, облудна,
Голодоморена, підсудна
І репресована! Проклята.
Слабка, обдурена, розп’ята.
Німа, зацитькана, покірна,
Радянська, скорена, сумирна,
Слухняна, тиха, без’язика,
Русифікована, безлика.
(На слайді: «перебудова», здобуття незалежності, перші роки незалежності).
Прозріла, прокинулась,
встала, згадала.
Обурилась, скинула,
відвоювала!
Хворіє, будується, знає, уміє,
Одужує, дужчає, прагне, воліє,
Страйкує, пручається,
жде, галасує!
Іде, помиляється, аналізує.
(На слайді: Помаранчева революція, Євробачення-2004, 2016, Євро-2012, українські вчені, спортсмени світового рівня).
Живе, опирається,
дише, простує.
Вивчає, бере,
винаходить, працює!
Ласкава, сонячна, грайлива.
Прекрасна, дуже гомінлива.
Вишнева, чиста, росяниста.
Легка, щаслива, промениста.
(На слайді: Революція гідності, воїни АТО).
Осяйна, зоряна, безмежна.
Неподоланна. Незалежна!
(На слайді: вітання з Днем Незалежності, визначні місця України).
Шевченкова, моя, Франкова,
Вербова, диво-калинова!
Велика, горда, неповторна!
Свята. Єдиная. Соборна.
(Вірш Ганни Савєнкової).
Вчитель. Історія України — це довга, вікова героїчна боротьба за волю, це здобутки і втрати, і, звичайно, це люди, які понад усе любили і люблять свою Батьківщину, здатні боротися за неї, за її майбутнє. На жаль, сьогодні 25-й День народження нашої держави затьмарений бойовими діями на Сході України. З великою вдячністю згадуємо ми сьогодні воїнів, які в цю хвилину воюють за соборність нашої держави.
Вічна пам’ять тим бійцям, які, як і Небесна сотня, полинули у вічність, віддали найдорожче, що є у людини — життя, заради майбутнього нашої Батьківщини.
IV. Хвилина мовчання.
V. Перегляд відеофільмів з обговоренням.
Вчитель. Українцям є чим пишатися, що захищати, у що вірити. Варто пам’ятати героїв, потрібно знати історію свого славного народу.
Є те, що робить кожного з нас українцем — це, передусім усвідомлення своєї причетності до великої та древньої нації, це віра у величне майбутнє свого народу, повага та шана до його національних символів.
(Відеофільм «Топ-5 національних символів українців»).
Вчитель. Українці — унікальна нація. Багато хто з українців стали причетними до винаходів, які змінили світ.
(Відеофільм «Наші. Топ-5 винаходів українців, які змінили світ»).
Вчитель. Кожен з нас — майбутнє нашої держави. Наші предки продемонстрували величезний потенціал тієї животворної енергії, яка передалась і нам, енергії, яка перетворює Україну на краще! Хочу процитувати відомого українського співака і громадського діяча Святослава Вакарчука, який сказав: «Не дивіться на Україну як на землю своїх батьків. Дивіться на неї як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни…»
Учень:
Мій дід і прадід в давнину,
Щоб міг в країні вільній жити,
Щоб міг творити і учитись внук,
Долали ворогів й садили жито.
Була тяжкою їхня путь,
Була святою їх борня за правду.
Спасибі їм — ми маємо державу!
В якій щасливими тепер
Повинні буть!
VI. Вправа «Відкрий для себе Україну».
Учням пропонується продовжити речення:
— Я пишаюсь тим, що я українець, тому що….
— Сьогодні я дізнався про Україну….
— З побаченого й почутого сьогодні мене особливо вразив той факт, що…
— Для себе я усвідомив….
— У майбутньому я обов’язково….
VII. Вправа «Побажання».
Учням пропонується написати на вирізаних з різнокольорового паперу сердечках привітання і побажання Україні та українцям, озвучити їх та прикріпити на карту України.
Якименко В. П., вчитель історії Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської міської ради Черкаської області
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