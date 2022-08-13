Фінансова допомога від Червоного Хреста: які є шанси її отримати?

За місяці триваючої в Україні війни переважна більшість програм фінансової допомоги цивільному населенню від міжнародних організацій була та залишається зорієнтованою на тих, хто має статус внутрішньо переміщених осіб. І от віднедавна з’явилася програма надання фінансової допомоги тим громадянам, хто з тих чи інших обставин залишився в місцях активного проведення бойових дій. Варто докладніше почитати тристоронній Меморандум про взаєморозуміння щодо надання грошової допомоги вразливим категоріям населення України, які постраждали внаслідок бойових дій. Документ підписано сторонами 22.04.2022 Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, Товариством Червоного Хреста України та Міністерством соціальної політики України.

Ось такі запитання часто виникають у претендентів на фінансову допомогу.

Як я отримаю сповіщення про включення до програми?

За інформацією з офіційного джерела (блог МКЧХ https://blogs.icrc.org/ua/2022/06/07/hroshova-dopomoga-chervoniy-hrest-2022/ ) отримувачі допомоги, чий номер телефону доступний, будуть поінформовані про включення до програми через SMS-повідомлення від МКЧХ. Після цього буде повідомлення від ПриватБанку про переказ коштів ( https://blogs.icrc.org/ua/2022/06/07/hroshova-dopomoga-chervoniy-hrest-2022/ ). При цьому МКЧХ буде уважно стежити за результатами програми. До деяких учасників можуть зателефонувати представники МКЧХ або волонтери ТЧХУ, щоб провести коротке інтерв’ю після надання допомоги.

Є така альтернатива…

Процес оформлення допомоги від Червоного Хреста в сучасних реаліях може зайняти тривалий час. Відверто кажучи, не усім та й не одразу може пощастити отримати цю фінансову допомогу. Для порівняння, навіть з дати заповнення гугл-форми для отримання продуктового набору від Червоного Хреста в деяких областях можна чекати не один тиждень, місяць... Тому варто подумати про альтернативу. Скажімо, за результатами вашого звернення до місцевої ради вас, вашу родину може бути взято на облік осіб, які мають потребу у наданні гуманітарної допомоги. Це може іноді полегшити життя тих, хто не має сил та часу годинами вистоювати у чергах за «гуманітаркою».

Додатково автору цієї статті Міністерство соціальної політики України письмово повідомило, що згідно із пунктом 31 постанови Кабінету Міністрів України від 16.04.2022 №457 «Про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України» (зі змінами) особам, які не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб і проживають у деокупованих (деблокованих) населених пунктах або у населених пунктах, які розташовані у зоні активних бойових дій чи постійних обстрілів, або у населених пунктах, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), можуть надаватися грошові виплати міжнародними організаціями. (Це має відбуватися відповідно до визначених та закріплених домовленостей стосовно реалізації програм між центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері та відповідною міжнародною організацією). Для отримання таких грошових виплат зазначені особи можуть подати заявку на отримання допомоги шляхом заповнення форми на інформаційній платформі «єДопомога» (edopomoga.gov.ua) та у разі технічної реалізації засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія. Також Мінсоцполітики повідомило, що громадяни, у яких є потреба у допомозі щодо забезпечення продуктами харчування, засобами особистої гігієни, ліками, побутовими речами, одягом, пальним, транспортними та іншими послугами, мають можливість на вебсайті https://social.edopomoga.gov.ua/ у розділі «Отримати допомогу» залишити заявку на отримання допомоги і у разі її обрання благодійником, громадяни отримають допомогу. Водночас від себе особисто порадив би бути обережними на цьому ресурсі ( https://social.edopomoga.gov.ua ). Бо кілька разів спробував там замовити отримання елементарного продуктового набору, а у відповідь електронна система чомусь пропонувала «сплатити за товар». Якщо не вірите, спробуйте самі. Можливо, у наших читачів більш нові технічні пристрої, але мушу вас чесно попередити про цю небезпеку.

Крім цього, є інша альтернатива. Її реалізація залежатиме від фінансових можливостей місцевої територіальної громади. Адже особам можуть надаватися інші види підтримки, зокрема шляхом встановлення виконавчими органами сільських, селищних, міських рад за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових гарантій щодо соціального захисту населення відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Про алгоритми дій

Яким може бути практичний алгоритм дій?

● Запитати інформацію про свою родину у Департаменті (управлінні) соціального захисту населення обласної державної адміністрації (військово-цивільної адміністрації), або безпосередньо в місцевому органі соцзахисту населення за місцем реєстрації або фактичного тимчасового перебування. Треба просто дізнатися, чи є інформація про родину як отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у відповідній базі даних. Якщо практично протягом останніх 6-12 місяців ви отримували таку допомогу від держави, то ваші дані мають і сьогодні зберегтися. Тоді члени вашої родини, як отримувачі державних соціальних допомог, в тому числі допомоги малозабезпеченій сім’ї, на обліку перебувають. Якщо ж ні, то пошукаємо інші варіанти цілком законних дій.

● Якщо ви та ваша родина не підпадаєте під критерії отримання допомоги згідно з цим Меморандумом, то варто спробувати інші варіанти дій. Маєте право письмово звернутися до Мінсоцполітики, профільних комітетів Верховної Ради України стосовно механізму отримання цієї фінансової допомоги.

● Уважно почитайте текст Меморандуму. Варто з’ясувати, до якої соціальної групи потенційних отримувачів допомоги належите саме ви та ваша родина. А ще уважно ознайомтеся із додатками до Меморандуму, де є списки областей та громад (населених пунктів та міст, в т. ч. обласних центрів). Одразу дізнаєтеся про наявні парадокси воєнного часу. Наприклад, незважаючи на постійні обстріли та бомбардування, м. Харків чомусь не віднесено до тих, які підпадають під дію цього Меморандуму. (Харківської громади поки що немає у списку, що міститься у додатку цього Меморандуму). І такі суперечності можуть бути й інші. А Харківська область у списку областей є. Скажімо, для тих, хто перебуває на Харківщині далі варто пошукати назву своєї територіальної громади у списку, чи є вона у документі.

Хоча, якщо уважно й детально почитати зміст самого тексту Меморандуму, то можна найти норму про те, що його зміст може переглядатися, доповнюватися за взаємним рішенням сторін. Отож цільові групи отримувачів фінансової допомоги та списки громад теж можуть із часом змінюватися, з урахуванням реалій життя та фінансових можливостей міжнародних донорів.

● Можна спробувати зателефонувати за телефонами «гарячої лінії», аби дізнатися актуальну інформацію і відповіді на ваші запитання, надані під час телефонної розмови Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, Товариством Червоного Хреста України та Міністерством соціальної політики України.

● Також можна спробувати заповнити заявку на ресурсі на отримання допомоги шляхом заповнення форми на інформаційній платформі «єДопомога» (edopomoga.gov.ua) та у разі технічної реалізації засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія. Можливо комусь пощастить, і дані із заявки потраплять на розгляд до будь-якої міжнародної організації. Водночас варто запастися спокоєм і терпінням, бо міжнародних організацій в принципі є чимало, але ж претендентів на фінансову допомогу у рази більше.

Насамкінець, варто згадати і про іншу альтернативу. Дієвий правовий захист: пишіть колективні звернення! Для цього варто задіяти експертів, громадських активістів, народних депутатів, усіх небайдужих співвітчизників, які готові публічно відстоювати й практично лобіювати вирішення соціально важливих проблем, які є запитом від суспільства у контексті надання мирному населенню необхідної гуманітарної допомоги від міжнародних організацій.

Леонід ГАПЄЄВ