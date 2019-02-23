Якщо хочеш бути щасливим — будь ним!

«Я народжений, і це все, що необхідно, щоб бути щасливим»

А. Ейнштейн

— Людино, зупинись! Дай, будь ласка, відповідь: «Що таке щастя?» Людина розгубилася: адже важко зразу відповісти. Відповідей може бути багато. Це — кохання, сім’я, спілкування з друзями, допомога іншим людям, — кажуть одні; це — здоров’я, улюблена справа, будинок, достаток, — кажуть інші. А є і такі, для яких щастя у самопізнанні, самоосвіті, успішності. Скільки людей — стільки й думок, адже люди різні й думки їх відрізняються, і відчуття стану щастя неоднакове.

А ви задавали собі таке питання?

Біля нас багато щасливих людей, вони життєрадісні, енергійні, комунікабельні, з ними комфортно. Світло своєї душі вони передають іншим. Щастя — це стан задоволення повнотою життя, його осмисленістю, гармонією між внутрішнім і зовнішнім світом. Незвичне свято — Міжнародний день щастя — з’явилося 6 років тому. Традиційно його відзначають 20 березня, у день весняного сонцестояння. У цей день однакову кількість часу сонце світить на всій території земної кулі, і під сонячним світлом всі люди мають рівне право на щастя. Ініціатива святкування належить Королівству Бутан — невеличкій державі в Південній Азії, розташованій між Індією і Китаєм. Бутанці створили навіть і міністерство щастя; право на щастя у цій країні закріплено конституційно. Прагнення до щастя є невід’ємним бажанням кожної людини. Але не всі розуміють, що це, перш за все, — внутрішня робота.

Чи треба чекати щастя?

У наше життя воно потрапляє саме. За думкою буддистів, джерела щастя знаходяться в умі кожної людини, а не десь ззовні. Немає такого закладу, в якому можуть навчити всіх людей бути щасливими. Єдиний учитель — наше життя! Іноді вчитель може бути суворим, наділяючи нас не дуже приємними несподіванками. Але все треба пережити і спрямовувати символічний корабель надії до континенту щастя.

Позитивні думки і вчинки, спілкування зі своїм внутрішнім світом, бажання самовдосконалюватись, рішучість, протистояння негативним думкам обов’язково привернуть щастя. Треба чути і розуміти себе та інших, дякувати, радіти, діяти тут і зараз.

«Умій знаходити радість у житті — ось кращий спосіб привернути щастя», — каже китайське прислів’я.