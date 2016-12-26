Особенности психологии подростков

Мы уже говорили о том, что средний школьный возраст, охватывающий период приблизитель­но от 12 до 15 лет — это переходный период между детством и юностью.

Как и каждый переходный период, подростковый возраст также является кризисным. Помимо физиологической перестройки организма, в т. ч. нервной системы, помимо гормональной бури, происходит психологическая перестройка, на которую прямо влияют внутренние изменения в организме ребенка.

Не будем забывать, что, хотя при темпах нынешней акселерации старший подросток может выглядеть почти как взрослый, он таковым не является, и психический возраст всегда отстает в развитии от физического.

Подросткам свойственно прежде всего так называемое явление эмансипации — желание во что бы то ни стало получить автономию, казаться и быть независимым, взрослым, принимать самостоятельные решения. В то же время подросток не готов еще нести ответственность за свои решения и, при требованиях (надо сказать, вполне законных) уважения со стороны родителей и других взрослых к собственной личности, нуждается в любви, понимании и поддержке в не меньшей степени, чем раньше. В то же время от вас потребуется гораздо больше такта, чтобы удержать свой авторитет или же завоевать его в тех областях, в которых вы еще не показали себя с самой лучшей точки зрения в глазах подростка.

Внешность вашего сына или дочки сильно изменяется: происходит половое созревание, вегето-сосудистая система работает буквально на пределе своих возможностей, отсюда колебания давления, носовые кровотечения, бессонницы, неврозы, «маятник настроения» (от депрессии, от эйфории). Первые влюбленности сопровождаются глубокими эмоциональными переживаниями; кроме того, подростки хотят одновременно «быть, как все» и выделяться из толпы сверстников, а это непростая задача. Неуравновешенность — одна из главных черт тинейджеров, но нужно подчеркнуть, что постоянные слишком сильные эмоциональные всплески могут говорить о формирующемся психопатическом складе характера, а это способно раз и навсегда испортить как вашу жизнь, так и жизнь самого подростка и всех людей, с кем он будет общаться в дальнейшем. Главное — не пропустить этот момент, когда нужно обратиться к специалисту.

Общение с ровесниками выходит для подростка на первый план; вашей прямой обязанностью является контроль за тем, с кем дружит подросток, чем увлекается и что делает в свободное время. Тотальный контроль — не метод, но полное его отсутствие приносит даже большие беды. Не забывайте, что ваш контроль не должен выглядеть как таковой; постарайтесь совмещать роли родителя, авторитетного человека и друга в одном лице, хотя это ох как непросто. Не отвергайте хобби своих детей, сделайте над собой усилие, чтобы вникнуть, что привлекает их в этой музыке, в этих фильмах, в этом спорте. Станьте лучшим собеседником; если возможно, разделите увлечение своего ребенка, а если вы не способны понять его, хотя бы не мешайте ему заниматься любимым делом, если оно, конечно, находится в рамках закона и морали. Совместные занятия чрезвычайно сближают родителей и подростков; особенно это касается общения с мальчиками, дружба с которыми рождается в занятии общим делом. Не навязывайте в категоричной форме своему подросшему чаду свои взгляды на жизнь; в идеале к этому возрасту своего ребенка вы должны были уже сформировать у него основные жизненные принципы, дать ему понимание моральных законов, по которым следует жить. Если вы этого не сделали раньше, то вы не сможете сделать это путем чтения нотаций и выдачи «ценных указаний»; подросток в лучшем случае проигнорирует их, а в худшем — из духа противоречия — сделает наоборот. Ищите общее, а не разделяющее вас, это принесет результат.

Но любые «патологии» в поведении, если они не вызваны органическими повреждениями головного мозга или психиатрическими причинами — это исключительно плод вашего неправильного воспитания все предыдущие годы. Взвесьте свои силы и не преуменьшайте значение проблемы. Если чувствуете, что не можете справиться самостоятельно, обра­щай­тесь к хорошему психологу, пока еще не поздно.

В этот непростой период педагогические промахи, даже кажущиеся родителям мелкими и незначительными, очень сильно влияют на психоэмоциональное состояние ребенка, отдаляют его близких, могут сформировать множество комплексов на всю жизнь.

Пресловутый «подростковый возраст» может пройти и довольно гладко, если вам удалось за предшествующие годы стать другом вашего сына или дочери, если он доверяет вам (учтите, что доверие — это хрупкое равновесие — можно легко и, главное, непоправимо нарушить одним неосторожным словом или поступком), если вы для него являетесь авторитетом и он испытывает к вам уважение.

Это позволит вам остаться в доверительных отношениях на всю жизнь. Но не пытайтесь заменить своему ребенку весь мир. Ведь именно вы подарили его ему, а он так велик и разнообразен, что заслуживает внимания, не правда ли? И помните, что ваш ребенок — не вы. Да, вы дали ему жизнь. Но он не будет вашей копией. Это другой человек. Он будет делать свои ошибки, будет спотыкаться и падать. Ваша задача — всегда быть рядом, когда нужно подставить плечо и помочь подняться. Остальное пусть делает сам, пусть идет вперед самостоятельно, но с вашей поддержкой. Это самое мудрое, что вы можете сделать, если любите своего ребенка.

Ирина Бойко