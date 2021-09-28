Супербурі на Сонці. Їх вплив на Землю та коли чекати на апокаліпсис

Одне з останніх досліджень вчених з Каліфорнійського університету показує, що сильні геомагнітні бурі на Сонці, які трапляються в середньому раз на сто років, можуть серйозно вплинути на роботу новітніх технологій на Землі та навіть призвести до тимчасового апокаліпсису: довготривалого відключення електроенергії, проблем з транспортом та, найімовірніше, припинення роботи Інтернету на кілька місяців в багатьох місцях нашої планети.

Що таке супербурі та чим вони небезпечні?

Магнітне поле нашої планети оберігає нас від шкідливого сонячного вітру, а саме від заряджених частинок, що випромінює Сонце. Проте час від часу, десь у 80-100 років у зв'язку з життєвим циклом Сонця такі вітри збільшуються у масштабах та переходять в сильні бурі, так звані супербурі, які можуть призвести до серйозних наслідків для Землі, в першу чергу, до відключення Інтернету по всій планеті, яке може тривати тижні та навіть місяці.

Останні супербурі на Сонці відбулися в 1859 та в 1921 роках та призвели до значних збитків для телеграфної мережі - головної комунікаційної мережі того часу. Як показує дослідження вчених, подібна супербуря може статися в найближчі десять років, і її головними наслідками буде пошкодження електромереж та відключення електроенергії на тривалий час. Вчена з Каліфорнійського університету Сангіта Абду Джіоті каже, що збої будуть руйнівними та найбільше шкоди принесуть для підводних кабелів, від яких залежить робота всесвітнього Інтернету. І навіть коли подача електроенергії буде відновлена через декілька днів, глобальні відключення Інтернету будуть тривати і далі.

«Сучасна інфраструктура, вірогідно, не витримає подібну велику супербурю на Сонці. І поки що не відомо, які будуть масштаби збитків для світу», - каже вчена. Абду Джіоті вважає, що місцева інфраструктура Інтернету в країнах не отримає значних пошкоджень навіть у разі дуже потужної супербурі на Сонці, так як геомагнітно-індуковані струми не зможуть вплинути на оптичне волокно, з якого здебільшого складаються інтернеткабелі. Однак висока вірогідність того, що вона пошкодить підводні кабелі, що сполучають континенти, і тим самим викличе тотальну кризу зі зв'язком, хоча регіональна інфраструктура може і не зазнати збитків.

В дослідженні Каліфорнійського університету говориться, що оптоволоконні лінії та підводні кабелі є вразливими до впливу струмів, які створюються у земній корі супербурями на Сонці, також відомими як корональні викиди. Вчені зазначають, що подібний струм, який створюється надпотужними бурями на Сонці, має можливість пошкодити провідники великих розмірів, під якими маються на увазі лінії електропередач. І хоча ймовірність таких викидів складає приблизно 1,6-12% у десять років, згідно з думкою Абду Джіоті ризик збільшується у цикли максимальної сонячної активності, в періоди його наростання та убування. Але, продовжує Джіоті, нам повезло, тому що сучасні досягнення в сфері високих технологій припали на століття слабкої активності Сонця. Проте розслаблятися не варто - в найближчому майбутньому очікується підвищення сонячної активності, і, як відомо, інфраструктура сучасних мереж Інтернету ще ніколи не була під впливом настільки сильних сонячних явищ. Тому ми не маємо чіткого уявлення, якою буде стійкість сучасної глобальної інтернетмережі до потужного викиду корональної маси з Сонця.

Які наслідки може мати наступна супербуря?

Як вже зазначалося, за останні століття вченими було зафіксовано два випадки потужних супербур на Сонці - в 1859 та 1921 роках, а також середньої сили буря в 1989 році. Дослідження вченими останніх супербур показали серйозні пошкодження, які вони нанесли телеграфній мережі, яка була головною комунікаційною мережею на той час. Щодо викиду в 1989 році, то він викликав відключення на десять годин електроенергії на частині території Канади, однак треба зазначити, що цей випадок відбувся до створення нинішньої інфраструктури світового Інтернету.

В останніх дослідженнях вчених говориться, що теперішній цикл сонячної активності вірогідно має можливість стати одним з найпотужніших за весь час спостережень за Сонцем. Абду Джіоті приводить таке порівняння: попередній цикл, що добіг кінця 2019 року, на своєму піці мав 116 сонячних плям, тоді як кількість сонячних плям в цьому циклі складає до 260, що дуже багато.

Оскільки корональні викиди здебільшого відбуваються в магнітоактивних зонах в безпосередній близькості до сонячних плям, то значне число сонячних плям суттєво збільшить ймовірність потужної супербурі. Якщо брати до уваги ці дослідження, то чекати на подібне масштабне явище можна вже в нинішньому десятилітті.

Крім пошкодження кабелів, що йдуть по дну океанів, геомагнітна супербуря також може привести в непридатність околоземні супутники на орбіті, за рахунок яких підтримується супутниковий Інтернет, а також система глобального позиціонування (GPS). Також треба відмітити, що вплив супербур на Сонці не буде відчутним однаково в різних частинах світу. В широтах вище екватора інфраструктура Інтернету більш вразлива, тому є великий ризик, що Європа та США будуть відключені один від одного, в той час як Азії проблеми зі зв'язком, ймовірно, торкнуться в значно менших масштабах.

Згідно з попередніми підрахунками Абду Джіоті, економічні наслідки щоденної перерви роботи Інтернету тільки для США оцінюються не менш ніж в 7 мільярдів доларів.

Ігор ЛІПАТОВ