Сучасна екологія: чисті думки, вчинки, безпечні поселення…

Екофорум-2023 із символічною назвою «Наука+суспільство і людина = практична користь та доступність кожному!» відбувся у січні нового року в Харкові.

Цей захід продемонстрував присутнім одну просту істину. Сучасна екологія нині стосується не лише проблем довкілля, але й поведінки та вчинків людини у глобальному планетарному вимірі.

Екофорум — це міжнародний громадський рух за екологічну безпеку країни та людства, створений у 1996-му доктором психологічних наук, професором Іваном Стрільцем. Екологія в його розумінні — то є чистота духу, мислення, почуттів та відносин, виховання, політики, економіки, права, довкілля. Серед базових цілей цього громадського руху є об’єднання зусиль громадян заради захисту довкілля, пропаганди здорового способу життя, сприяння духовному розвитку людини і суспільства.

Едуард Юровський, представник уже нинішнього покоління еко-форуму України ХХІ століття на Харківщині, який починав цю суспільно важливу справу ще у далекі 90-ті, певний час жив у Німеччині і нещодавно повернувся до рідного Харкова, розповів не тільки про історію. А ще й про 20 років досвіду цієї просвітницької громадської діяльності. Свого часу екоактивісти проводили виставки і в Харківському планетарії, і в Грузії, вигравали гранти на реалізацію різних проєктів. Словом, мандрували світом, як наш Григорій Сковорода. Пригадав Едуард Юровський історію зцілення людини після розсіяного склерозу, що відбулося у Нюрнберзі через зміну свідомості. І тепер замість попереднього інвалідського візку та людина має власний будинок, займається просвітництвом, викладацькою діяльністю. За поясненнями Едуарда, з 2014-го у глобальному світовому масштабі почалася битва сил світла і пітьми, а в Україні на Донеччині — військова агресія з боку країни-сусідки. Отже, на переконання Едуарда, екологію варто розглядати не просто як науку про довкілля, але й глобально переосмислювати своє людське життя. Бо кожен з нас проходить певні етапи свого розвитку у житті, і тому варто не забувати про моральні цінності сучасної людини.

Екологія — новий освітній простір: маємо жити на своїй землі…

Не тільки Едуард Юровський, але й деякі інші учасники заходу у своїх виступах активно акцентували увагу на темі екопоселень. І навіть інформаційний стенд, заповнений різною літературою на різні теми екології, психології, життя людини і не тільки налаштовував на сучасні роздуми.

Сьогодні стають популярними дитячі клуби, бо саме діти за своїм внутрішнім світосприйняттям готові усе нове пізнавати й радіти життю. І тут можна починати з малих, нібито простих речей. Скажімо, посадити з діточками квіти поблизу свого помешкання. Ідея «Екологія — освітній простір» розвивалася і може надалі розвиватися по-різному. Наприклад, за згодою власників у невеличких населених пунктах в покинутих людських помешканнях робиться відновлення й ремонт за кошти благодійних організацій, а потім ті колишні покинуті будинки стають місцем проведення суспільних проєктів. Серед учасників Харківського екофоруму пролунала думка про актуальність соціократії. Йдеться про таке суспільне явище, коли кожна людина може впливати на загальне прийняття рішень на рівні громади.

Олександр та Антоніна Жичкіни, які приїхали на цей екологічний форум з Харківського району, розповіли про цікавий, розроблений ними суспільний проєкт «Радужичі». Тут, серед іншого, йдеться про однойменний клуб природного оздоровлення та розвитку людини. Учасники заходу також подивилися доволі вражаюче за змістом та оптимістичними емоціями й українською сучасною музикою коротке відео із символічною назвою «Маємо жити на своїй землі» (з каналу Радужичі Клуб природного оздоровлення та розвитку людини). Ось так вони, тренер-реабілітолог та вихователь-філолог з ДНЗ, створили ще живучи у м. Харкові, багато років мріючи про свій простір любові на землі, поселення з общинно-родовим укладом, оздоровчий комплекс з центром пермакультури «Радужичі», де можна спільно з однодумцями проживати, творити, працювати, святкувати.

Серед гостей харківського еко-форуму виступив Віктор Власенко, автор чисельних науково-практичних розробок у галузі вермікультури, учасник різних цікавих ток-шоу на тему довкілля для молоді у позашкільній освіті. Його тема виступу: «Дитяча практична екологія в умовах міського середовища». Маючи вже за плечима такий практичний організаторський та викладацький досвід на Донеччині, Віктор Валентинович нині у Харкові аргументовано відстоює одну ідею — мріє про створення еколого-натуралістичного центру для молоді на Харківщині, де школярі й студенти могли би відпочивати, екологічно-біологічний світ, наше довкілля рідного краю цікаво й наживо пізнавати, за тваринами доглядати, та й не тільки. Доволі сміливий і гуманістичний задум, що вартий уваги, чи не так?

Озеленення міста й зміна свідомості: що потрібно кожному?

В сучасних реаліях життя у мегаполісі мимоволі замислюєшся про те, що ж росте навколо нас? А як облаштовані подвір’я житлових будинків, прибудинкові території? Якщо, скажімо, порівняти життя у великому місті з природою Карпат, то там, на фоні природи, на думку викладача природничих дисциплін Олександра Мазуренка, звуки природи і взагалі той генетичний ландшафт, що зберігся, позитивно впливає на мозок людини. Проблема відсутності цього генетичного ландшафту негативно впливає на життя у великих містах. Втім, на думку інших учасників форуму, в мегаполісі є про що подбати в плані покращення нашого екосередовища. Микола Кухтін, фахівець лісового господарства, перебуваючи на заслуженому відпочинку, веде соціально активний здоровий спосіб життя. Для екофоруму він запропонував дуже актуальну й цікаву тему виступу: «Як естетично і корисно озеленювати місто та прибудинкові території?»

Серед різних актуальних практичних порад Микола Якович пропонує більше засадити волоський горіх, адже ці корисні для здоров’я горіхи полюбляють і діти, і дорослі. А ще він радить посадити шовковицю, ліщину, калину, шипшину.

Серед учасників форуму пролунали різні думки, практичні поради, як варто дбати про власне здоров’я. Більше рухатися фізично, не менше години на день, порадив один із організаторів екофоруму Сергій Чередников, валеолог-консультант, спецiалiст з психосоматики, і не тільки.

Чимало серед тих, хто виступив перед присутніми (Едуард Юровський, Микола Кухтін, Віктор Власенко, Антоніна Жичкіна та інші) акцентували увагу на необхідності зміни власної свідомості, виховання серед молоді людей нового типу, які будуть налаштовані не лише брати усе від природи і життя, але й власними силами створювати й передавати творчу естафету добра іншим.

В цілому після детального інтелектуального й емоційного переосмислення того, що вдалося побачити й почути, обмінятися думками і поспілкуватися із різними цікавими людьми, вкотре переконуєшся в тому, що сучасне життя є суцільним рухом розвитку. В різних аспектах життєдіяльності людини. І тут важливо дотримуватися екологічності в поведінці, вчинках і наших діях. Адже екологія має бути проявом чистоти в різних аспектах сучасності. Ви згодні?

Леонід ГАПЄЄВ

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