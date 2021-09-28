ООН: щоб уникнути майбутньої катастрофи, країнам треба негайно скоротити шкідливі викиди

Загроза всьому світу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав країни світу терміново переглянути свої екологічні програми, щоб уникнути катастрофічних природних явищ в усіх куточках нашої планети. Він зазначив, що нещодавні екстремальні стихійні лиха, такі як повені та пожежі, це лише передвісники майбутньої екологічної катастрофи. Якщо не вжити негайних заходів щодо зменшення небезпечних викидів, це може мати важкі та непоправні наслідки для клімату, наголосив португальський політик, звертаючись до Всесвітньої метеорологічної організації.

Антоніу Гутерреш закликав країни приділити більшу увагу проблемі забруднення земної атмосфери викидами СО2, адже якщо не вирішувати дане питання зараз, це загрожує ще більш рунівними змінами клімату вже в найближчі роки.

«Кількість повеней, пожеж та інших надзвичайних природних явищ збільшується в усіх частинах планети. Подібні зміни є для нас взірцем та початком майбутньої катастрофи. Закликаю вас діяти, поки ще є час запобігти незворотній шкоді для світу в подальшому», - сказав Гутерреш.

Генеральний секретар також підкреслив, що 26-та конференція щодо змін клімату, яка пройде в Глазго (Велика Британія), стане ключовим моментом щодо переосмислення багатьох рішень, покликаних збільшити охорону екології. Політик зазначив: «Нашою метою в ООН є те, щоб усі держави презентували більш практичні програми по зменшенню викидів в атмосферу парникових газів на 45% до кінця цього десятиліття у порівнянні з рівнем викидів 2010 року».

Невтішна статистика

Ще раніше міжурядова група експертів ООН щодо змін клімату (МГЕЗК) опублікувала доповідь щодо ситуації зі змінами клімату на планеті. Висновки вчених цієї групи невтішні: середні температури зростають на планеті швидше, ніж в будь-який інший період за минулі 2000 років, при тому, що останні п'ять років (2016-2021) стали найбільш жаркішими за весь час метеоспостережень (з 1850 року). Експерти-кліматологи впевнені, що такі зміни відбулися лише з вини людини.

Як зазначають вчені, якщо світ не буде вживати заходів щодо боротьби з глобальним потеплінням, то після 2040 року його наслідки на Землі пройдуть точку неповернення.

Ціна може бути надзвичайно високою: можуть зникнути цілі країни, мільйони загинуть від нестерпної спеки, повеней та інших катаклізмів природи, а також багато мільйонів людей будуть страждати від голоду.

Промисловість, енергетика та транспорт забруднюють атмосферу близько 40 мільярдами тонн вуглекислого газу щорічно. Вже найближчим часом глобальне потепління може знизити ефективність в Світовому океані харчових ланцюжків, під загрозою зникнення опиняться великі тварини, а також значна шкода буде завдана продовольчій безпеці світу.

План виходу з кризи

Серед країн світу майже всі держави визнали загрозу змін клімату та погодилися почати боротися з цією проблемою, підписавши у 2015 році Паризьку угоду. Більш ніж 200 країн зобов’язалися до 2050 року дійти в своїх показниках до «нульового вуглецевого сліду». Але на даний час договір вилився лише в гучні заяви про зменшення викидів в атмосферу у порівнянні з доіндустріальним періодом в історії людства. Проте Європейский Союз вірить, що ще можна досягти цілей, записаних в Паризькій угоді, але це буде вимагати швидкого скорочення до нуля вуглецевих викидів по всьому світу.

Серед вищих політичних кіл Європи наполягають, що час нафти та газу вийшов, та їх епоха зараз йде в минуле. «Економіка, що була побудована на видобутку корисних копалин, сьогодні вичерпала себе. Ми прагнемо залишити поколінню, що прийде після нас, планету, що придатна для життя», - сказала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Ігор ЛІПАТОВ