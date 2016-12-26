Собачьи «профессии»

Занятий, в которых собака — незаменимый помощник человека, бесчисленное множество. Традиционно собака охраняла хозяина и его семью. Она сторожила дом и имущество, в случае необходимости могла дать отпор злоумышленникам. Она могла предупредить хозяина лаем (или же предупредить преступника, что здесь его не ждет легкая добыча), помочь хозяину отбиться от нападения, вернуть ценности и спасти жизнь ему и его близким.

Те же функции собаки выполняют и сейчас. Не секрет, что воры предпочитают не переступать порог квартир, откуда раздается лай даже маленькой собачки; профессия этих «уважаемых джентльменов» не терпит шума и ее представители стараются не привлекать ничьего внимания. Маленькие представители собачьего мира любят своих хозяев не менее пылкой любовью, чем большие, и стараются защитить его и общую территорию, принадлежащую владельцу, членам его семьи и самой собаке, от любых внешних посягательств. Средние же и большие собаки способны выполнять полноценные охранные функции, в т. ч. быть настоящими телохранителями. Конечно же, попадаются среди представителей собачьего рода такие «экземпляры», у которых свойства охранять являются врожденными. Но все равно обучение необходимо: оно сделает собаку управляемой, а также научит охранять хозяйское добро и самого хозяина «правильно», т. к. максимально эффективно и с минимальным риском для него и себя.

Есть породы, представители которых практически не способны нести сторожевые и охранные обязанности; селекция происходила таким образом, чтобы в породе оставались лишь самые уравновешенные, спокойные и добрые собаки. Эти породы больше использовались не для охраны, а как компаньоны, а также для поиска пропавших людей, как поводыри.

Итак, есть собаки, которых обучают поиску пропавших людей. Такие четвероногие незаменимы, когда в результате террористических актов, техногенных или природных катастроф среди многочисленных жертв могут оставаться живые люди и их нужно отыскать как можно скорее, так как счет идет не только на часы, но даже на минуты. До сих пор лучшего способа, чем собачье чутье, не существует. Землетрясения, крушение поездов, самолетов и кораблей, террористические акты, пожары и т. д. — везде и всюду собачий нос способен безошибочно указать место, где еще есть люди, и спасателям не нужно тратить драгоценное время на поиски.

Собака-поводырь — это «глаза» незрячих людей. Эту «специальность» дают спокойным, добрым, флегматичным по темпераменту животным в специальных школах.



Хорошо обученная собака расширяет возможности своего слепого хозяина, дает ему уверенность, защиту и охрану.

Охота — это одна из самых древних, наряду с охраной, собачьих «профессий». Уникальная особенность собак ощущать запахи многократно более слабые, чем может ощутить нос человека, тысячелетиями помогала охотникам выслеживать дичь, поднимать ее на крыло (если это птица) и приносить прямо в руки охотнику. С собаками охотились также на лис, оленей, косуль, волков, медведей и кабанов.

Военные профессии. Известно, что еще в древнем мире легионеры использовали боевых, специально обученных молоссов (молосские собаки — это группа крупных, мощных, сильных собак с короткой мордой и большой пастью, являющихся предками современных мастифов, к которым относятся такие породы, как собственно различные мастифы, так и доги (немецкие, бордосские и др.), боксеры, кавказская, среднеазиатская (алабай) овчарки и др. аборигенные овчарки, сенбернары и т. п.). Молоссы были обучены охранять гарнизоны, обозы, нападать на противника и бросаться на его лошадей, хватая их за самое уязвимое место — ноздри. Собаки эти были одеты в специальные панцири и кольчуги, отличались свирепым нравом и обучались с детства.

Во Второй мировой войне собаки использовались как минеры (взрывали танки), санитары (вывозили с поля боя раненых), связисты (доставляли донесения), транспорт (перевозили снаряды).

Разыскные породы собак способны находить наркотики, взрывчатку и оружие.

На сегодняшний день в мире не изобретено ни одного прибора, который мог бы сравниться с собачьим чутьем, которые почти в 50 раз сильнее человеческого (а слух сильнее в 16 раз). Собаки не отличаются хорошим зрением, зато прекрасно «видят носом и ушами». Они охраняют различные объекты, несут службы по охране границ и важных объектов, разыскивают и задерживают преступников.

Собаки перевозят небольшие грузы, а на Севере до сих пор являются одним из основных видов транспорта (наряду с оленьими упряжками).

Но самая главная роль собаки в современном мире — это роль собаки-компаньона. Эта роль может существовать как сама по себе, так и в сочетании с другими функциями (в т. ч. охранными). Ведь у современного человека есть другие средства защиты, а обычному городскому жителю вряд ли понадобится пасти стада или искать людей под завалами. Поэтому собака — это лучший антидепрессант. Это сердце, дарящее любовь «безвозмездно, то есть даром». Это друг, который не предаст вас в тяжелую минуту и всегда будет рядом с вами, в горе и в радости, богаты вы или бедны, больны или здоровы, удачливы вы или нет. Собак берут те люди, которые нуждаются в любви и тепле больше, чем другие, и собака способна дать человеку это в избытке. В наш век люди чувствуют себя одинокими больше, чем когда бы то ни было: реальное общение зачастую заменяют социальные сети, темп жизни (особенно в мегаполисах) увеличивается, найти человека родственной души чрезвычайно тяжело. Но даже если возле вас и есть такой человек, собака никогда не будет лишней. Она подарит вам еще больше тепла, еще больше любви, она сделает ваш мир ярче и неизбежно познакомит вас со множеством других хороших людей. А если вы — любитель активного образа жизни и спорта, то собака с огромным удовольствием составит вам компанию. Вы можете даже заниматься спортом вместе, такие виды спорта называются «фристайл», «аджилити», «питч энд гоу», «скиджоринг» и др.

Собаке всегда найдется место в жизни и в сердце человека, пока человек будет нуждаться в друге и помощнике.

