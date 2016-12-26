Породы собак

Впрошлый раз мы говорили о собачьих профессиях. Сегодня поговорим о том, какие бывают породы. Так сколько же их?

МКФ (Международная кинологическая федерация) признает около 400 пород. Если быть более точной, то в 2014 году официально признавались 343 породы. Наверняка сейчас эта цифра уже немного больше.

Для того, чтобы понять, по какому принципу создавалась типология пород, нужно сказать пару слов о науке. Абсолютно любая наука без исключения строится на классификациях, иначе накопленные знания систематизировать просто не удастся. Систематизация происходит, как говорится, «на разных основаниях» — то есть по разным категориям. В кинологии применяется тот же принцип.

Например. Можно выделить группы собак больших и маленьких. С густой длинной и пушистой шерстью, с короткой и жесткой шерстью и вообще голых. С шерстью кудрявой и прямой. Со стоячими и висячими ушами. Хвостатых и бесхвостых от природы. Однотонного окраса и разноцветных. Поджарых и массивных. Агрессивных и добродушных. Ну и, конечно, по профессиям, о которых мы подробно говорили прошлый раз. Несколько самых больших и традиционных групп — это служебные собаки, охотничьи, пастушьи и декоративные. Сейчас выделяют также спортивных собак (т. е. собак-компаньонов, которые могут сопровождать человека во всех его занятиях).

МКФ (FCI) делит собак на следующие группы.

Во-первых, это группа пастушьих собак. В эту группу вошли все овчарки, в том числе так называемые «аборигенные» породы, например, кавказские и среднеазиатские овчарки (алабаи).

Во-вторых, это особо нежно любимая мною группа пинчеров и шнауцеров, так как я шнауцеристка, так сказать, «до мозга костей». В эту же группу входят доберманы, карликовые пинчеры, молоссы (о которых я тоже упоминала в прошлой статье), горные и швейцарские скотогонные собаки. Признаться, мне эта группа кажется чрезвычайно «разношерстной», т. к. ни по внешнему виду, ни по характеру, ни по поведению, ни способностям и интеллекту все эти собаки не имеют между собой ничего общего. Однако «общее» у них все же есть: это генетическое родство, отсюда эта группа, которая собрала в себе таких разных собак.

Третью группу представляют терьеры. Модные сейчас йоркширчики, а также давно вышедшие из моды фокстерьеры (что нисколько не характеризует породу с точки зрения ее качеств или экстерьера), относятся к этой группе. Сюда же относятся эрдели, русские черные терьеры, бедлингтоны, керри, а также бультерьеры.

В четвертую группу вошли все таксы, коих не так уже много, и различаются они лишь типом шерсти и размером.

Пятую группу составляют шпи­цы всех размеров, а также так называемые породы «примитивного типа» — то есть это, не в обиду владельцам этих собак будь сказано, обозначает лишь то, что породы эти претерпели минимум каких-либо изменений внешнего вида и характера с самого начала своего появления и до наших дней. К группе, кроме шпицев и акита-ину, относятся все ездовые собаки, все северные охотничьи собаки (лайки) и сторожевые собаки.

Шестая группа состоит из гончих и родственных пород. Бигли, бассеты тоже относятся к ней.

Седьмая группа состоит из легавых (интеллигентные сеттеры и пойнтеры входят в эту группу).

Восьмая группа состоит из ретриверов (в т. ч. лабрадоров), спаниелей и водяных собак.

Девятую группу составляют декоративные собаки и собаки-компаньоны. Сюда вошли пудели, чихуахуа, китайская и мексикан­ская голые хохлатые собаки, хины, пекинесы и др.

Десятая группа — это борзые.

Существуют также «породы вне классификации FCI». Такие породы, непризнанные Ассоциацией, могут существовать много-много лет и так и не войти в официальный перечень, а могут «перекочевать» из «списка ожидания» в список признанных пород. Это зависит от множества факторов, главным из которых является стабильность передачи породных признаков следующим поколениям.

Выбрать породу — дело нелегкое, и к нему нужно отнестись со всей ответственностью. Море разнообразия размера и внешнего вида — это только одна из проблем выбора. Главная же проблема состоит в предназначении той или иной породы, ведь формировались они столетиями; соответственно, хотя внутри каждой породы, конечно же, встречаются разные особи (умнее и глупее, злее и добрее и т. д.), каждой породе без исключения присущ целый ряд особых характерных черт. И все они в совокупности сильно влияют на поведение собаки.

Так что взвесьте хорошенько, чтобы приобрести именно друга для радости и долгих лет жизни вместе. Взвесьте свои силы, характер, крепость нервной системы, бюджет, степень чистоплотности, физические силы и подумайте, какая собака подойдет именно вам: вашему характеру и образу жизни. Сколько вы сможете выделять времени и денег на ее содержание. Хотите ли вы, чтобы ваша собака сопровождала вас в поездках? Спортивны вы или предпочитаете проводить время у экрана телевизора? К счастью, хотя муки выбора, если собака у вас первая, вам и придется испытать, список пород на сегодняшней день способен удовлетворить любые требования и любой человек сможет найти в нем именно свою породу, представитель которой станет для него любимым и верным другом.

Ирина Бойко