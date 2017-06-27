Правила перевезення дитячих колясок у вагонах Укрзалізниці

Нині влітку чимало серед наших читачів із дітьми користуються послугами пасажирського залізничного транспорту. Тому, якщо ви є батьками малолітньої дитини, цей матеріал буде для вас цікавим та корисним. Адже, подорожуючи із маленькою дитиною, необхідно своєчасно подбати про перевезення дитячої коляски, оформивши відповідний документ. І не тільки.

На практиці бувають різні ситуації, тому зверніть увагу на деякі практичні поради для вашої вдалої та спокійної подорожі поїздами України.

Правові норми і ситуації

Користуючись із дружиною та дитиною послугами Укрзалізниці, подорожуючи до родичів у деяких поїздах та вагонах 2-го класу, мала місце ситуація, коли провідники неоднозначно тлумачили норми «Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України». Деякі провідники наголошували на тому, що необхідно оформлювати окремий багажний квиток при перевезенні дитячої коляски разом із малолітньою дитиною. Навіть пропонували піти до кас та оформити багажну квитанцію, поки є час до відправлення поїзду... Хоча, насправді, часу, як завжди вже було обмаль... Інші провідники запевняли, що у разі перевезення дитини у дитячій колясці ніяких багажних квитків оформлювати не потрібно. Адже дозволяється перевозити при собі за рахунок норми ручної поклажі пасажира дитячі коляски.

Для того, щоби не псувати собі нерви у майбутньому та не опинитися в подібних стресових ситуаціях, вирішив завчасно офіційним шляхом усе з’ясувати.

Для пошуку правильних відповідей на різні практичні питання в першу чергу звернімо увагу на «Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України», що затверджені Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України 27.12.2006 р. № 1196 (далі «Правила»).

Що передбачено розділом 15-м; пунктами 15.1., 15.5. «Правил»? До ручної поклажі належать предмети і речі незалежно від виду упакування, що легко переносяться і за своїми розмірами без труднощів розміщаються у вагонах на місцях, що призначені для розміщення ручної поклажі. Кожний пасажир має право безплатно перевозити з собою у вагоні ручну поклажу вагою до 36 кг на повний, пільговий, дитячий, у тому числі безплатний проїзний документ. Дозволяється перевозити при собі за рахунок норми ручної поклажі пасажира дитячі коляски в розібраному та впакованому стані (не більше одного) та інші речі, які за своїми розмірами можуть бути розташовані у вагоні на місцях, призначених для ручної поклажі. Також пасажири з обмеженими фізичними можливостями мають право перевозити безкоштовно при собі понад встановлену норму ручної поклажі засоби переміщення (інвалідні коляски та інше).

Для пасажирів із дітьми, які мають свої сімейні вподобання цікаво буде дізнатися й про інші можливості. Що ще можна перевезти із собою понад ручну поклажу, тобто більше 36 кг? Відкриємо маленький секрет. На відміну від деяких авіаперевізників, які при реєстрації на авіарейс попросять пасажира зважити чемодани, залізничники можуть звернути увагу на габарити ваших речей. При цьому варто знати, що кожен пасажир має право перевозити безплатно при собі понад установлену норму ручної поклажі портфель, дипломат або дамську сумку, лижі та палиці до них, вудочки, фотоапарат, відеокамеру та інші дрібні речі.

Також може перевозитись за рахунок норми ручної поклажі електронна, побутова, відео — і аудіотехніка, якщо її розмір за сумою трьох вимірів не перевищує 200 см.

Не приймаються до перевезення в будь-якому вагоні апаратура та інші предмети, розміри яких за сумою трьох вимірів перевищують 200 см. Крім того, до перевезення у вагонах зі спальними місцями не приймається апаратура, яка за своїми розмірами ширша, ніж отвір дверей купе.

Відповідь залізниці

Для того, щоби бути впевненим у недвозначному тлумаченні правових норм, за офіційним коментарем автор цього матеріалу раніше письмово звернувся до керівництва Південної залізниці із конкретним питанням. Чи потрібно при перевезенні дитячої коляски разом із малолітньою дитиною оформлювати окремий багажний квиток, чи діє норма п. 15.5. «Правил», тобто дозволяється перевозити дитячі коляски при собі за рахунок норми ручної поклажі пасажира?

У відповіді залізниці мені повідомили, що дозволяється перевозити при собі за рахунок норми ручної поклажі пасажира дитячі коляски, велосипеди в розібраному та впакованому стані (не більше одного) та інші речі, які за своїми розмірами можуть бути розташовані у вагоні на місцях, призначених для ручної поклажі.

Висновки

Якщо дитяча коляска, з якою подорожують залізницею матусі й татусі, технічно розкладається та практично вміщується на місцях, призначених для ручної поклажі, то можете сміливо купувати проїзний квиток. Везіть собі коляску без додаткової оплати. Це стосується не лише перевезення дитячих колясок, але й велосипедів та інших речей, які за своїми розмірами можуть бути розташовані у вагоні на місцях, призначених для ручної поклажі. У вагонах зі спальними місцями ручна поклажа розміщується на тих місцях, що зазначені у проїзному документі та рундуках під нижньою полицею, а в загальних вагонах пасажирських поїздів — на верхній полиці вагона.

Можлива ситуація, коли дитячу коляску відповідної моделі практично складно й недоцільно щоразу розкладати та знову складати, щоб розмістити на місцях, призначених для ручної поклажі. Щоби не зіпсувати дитячу коляску, купуючи квитки на поїзди, варто заздалегідь одразу придбати й багажний квиток («Перевізний документ на багаж, вантажобагаж, пошту»).

Практичні поради

Бували випадки, коли у залізничних касах попереднього продажу квитків деякі касири чомусь відмовлялися оформлювати на бланку «Перевізний документ на багаж, вантажобагаж, пошту». Ще й здивовано запитували, що це таке? А потім, коли називав їм пункти «Правил», із певним гумором казали, мовляв «пасажир завжди має рацію, усі тепер багато знають...» Іноді просто чув таке: «Зараз у мене немає бланків. Підійдіть пізніше або зверніться до іншої каси».

У подібних ситуаціях можу порадити пасажиру ввічливо, але впевнено (із доброзичливою усмішкою) наполягати, щоби цей касир звернувся до старшого касира або взяв бланки у колеги. Адже ми, законослухняні пасажири (споживачі), сплачуємо кошти, тому варто дбати про наш час, спокій та комфорт...

Ще одна практична порада. Вирушаючи у мандрівку на потязі, не забувайте взяти із собою оригінали документів, що підтверджують статус вашої дитини та наявні родинні зв’язки із батьками. Отож візьміть свій паспорт громадянина України та свідоцтво про народження дитини.

Леонід Гапєєв