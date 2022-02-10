Ялинка та снігова баба (майстер-клас з класичного оригамі)

Уже закінчився другий місяць зими, а з ним і всі зимові свята. Але нам хочеться продовжити свято та зимові забави.

Я вам пропоную скласти ялинку та снігову бабу з паперу в техніці класичного оригамі.

Матеріал: два аркуші паперу розміром 21х21 білого, зеленого чи блакитного кольорів, фломастери чи кольорові олівці.

Працюємо відразу з двома квадратами. Складаємо базову форму «книжка».

Увага! В процесі складання моделей не крутіть по сторонах модель, якщо цього не вимагає схема. Складайте рівно та чітко. Робіть гарні міцні складки.



Схема складання

З білого квадрата буде снігова баба, а з салатового - ялинка.

Скласти аркуші навпіл («книжка»).

Нижню сторону загорнути до верхньої. Утворяться квадрати.

Повернути вказаний правий верхній куточок донизу. Щоб робота виглядала, як ромб, і потрібно перерахувати всі прошарки паперу.

Нижній куточок верхнього прошарку скласти до вказаної точки (приблизно за 1 см до верхнього кутка).

Нижній куточок другого прошарку знову складаємо до вказаної точки.

Нижній куточок третього прошарку також згинаємо до вказаної точки, як і попередні два кроки.

Перегорнути верх роботи донизу та на іншу сторону.

Скласти навпіл по вказаній лінії у трикутник та розкрити назад. Зробити базову форму «повітряний змій».

Нижні куточки згорнути до вказаної точки.

Роботи перегорнути на зовнішню сторону. Тепер працюємо тільки з ялинкою.

У ялинки всі три куточки по черзі підкрутити олівчиком чи фломастером догори. Ялинка готова. За бажанням її можна прикрасити.

Для снігової баби потрібно всі чотири куточки по черзі зігнути під низ кожного прошарку.

Верхній куточок відгорнути назад. Снігова баба готова. Можна її розмалювати (відеречко на голові, очі, ніс, ротик, ґудзики, руки).

Вироби можуть бути як наклеєні на картон у вигляді аплікації, так і об’ємними.

Бажаю вам творчих успіхів, фантазії та креативності.

До наступного майстер-класу.

Керівник зразкового художнього колективу ТМ «Оригамі плюс»

Людмила МАГІРОВСЬКА