Ялинка та снігова баба (майстер-клас з класичного оригамі)

Уже закінчився другий місяць зими, а з ним і всі зимові свята. Але нам хочеться продовжити свято та зимові забави.
Я вам пропоную скласти ялинку та снігову бабу з паперу в техніці класичного оригамі.
Матеріал: два аркуші паперу розміром 21х21 білого, зеленого чи блакитного кольорів, фломастери чи кольорові олівці.
Працюємо відразу з двома квадратами. Складаємо базову форму «книжка».
Увага! В процесі складання моделей не крутіть по сторонах модель, якщо цього не вимагає схема. Складайте рівно та чітко. Робіть гарні міцні складки.
Схема складання
- З білого квадрата буде снігова баба, а з салатового - ялинка.
Скласти аркуші навпіл («книжка»).
- Нижню сторону загорнути до верхньої. Утворяться квадрати.
- Повернути вказаний правий верхній куточок донизу. Щоб робота виглядала, як ромб, і потрібно перерахувати всі прошарки паперу.
- Нижній куточок верхнього прошарку скласти до вказаної точки (приблизно за 1 см до верхнього кутка).
- Нижній куточок другого прошарку знову складаємо до вказаної точки.
- Нижній куточок третього прошарку також згинаємо до вказаної точки, як і попередні два кроки.
- Перегорнути верх роботи донизу та на іншу сторону.
- Скласти навпіл по вказаній лінії у трикутник та розкрити назад. Зробити базову форму «повітряний змій».
- Нижні куточки згорнути до вказаної точки.
- Роботи перегорнути на зовнішню сторону. Тепер працюємо тільки з ялинкою.
- У ялинки всі три куточки по черзі підкрутити олівчиком чи фломастером догори. Ялинка готова. За бажанням її можна прикрасити.
- Для снігової баби потрібно всі чотири куточки по черзі зігнути під низ кожного прошарку.
- Верхній куточок відгорнути назад. Снігова баба готова. Можна її розмалювати (відеречко на голові, очі, ніс, ротик, ґудзики, руки).
Вироби можуть бути як наклеєні на картон у вигляді аплікації, так і об’ємними.
Бажаю вам творчих успіхів, фантазії та креативності.
До наступного майстер-класу.
Керівник зразкового художнього колективу ТМ «Оригамі плюс»
Людмила МАГІРОВСЬКА
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