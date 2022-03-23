Майстер-клас «Цвіт сакури» у техніці класичного оригамі

Скоро весна. Сьогодні ми з вами поговоримо про цвітіння дерев у парках та садах, яке буде у квітні. А саме про цвітіння вишні.
Цвіт сакури (вишні) в Японії символізує швидкоплинність людського життя та жіночої краси, а також є символом пробудження й чистоти. Існує давня традиція вшанування сакури в період її цвітіння японцями всіх поколінь. В період її цвітіння вони не тільки приходять в парк помилуватися деревами, а й влаштувати пікнік під ними всією родиною.
Тому я вам пропоную виготовити цвіт сакури в техніці оригамі у вигляді деревця чи гілки, щоб надовго зберегти красу та ніжність дивоцвітіння й милуватись ним вдома.
Потрібний матеріал: зелений односторонній папір, коричневий папір, ножиці, клей, лінійка, простий олівчик.
Якщо немає потрібного кольору для квітки, замініть на двосторонній рожевий чи білий, гілку можна скатати з білого аркуша і пофарбувати чи принести справжню з вулиці та на неї наклеїти виготовлені квітки.
Зразки робіт.
Покрокова схема виготовлення цвіту сакури.
Нам потрібен квадрат розміром 7х7, який лежить кольором донизу.
- Спочатку складаємо б/ф «подвійний квадрат».
- Робимо згини навпіл (б/ф «книжка»), перегортаємо папір на кольорову сторону.
- Робимо згини по діагоналі (б/ф «трикутник») та знову перегортаємо.
- Знаходимо утворений квадрат і візьмемось за його випуклі ребра (4 ребра) та з’єднаємо їх, одночасно вгинаючи всередину 4 внутрішні ребра.
- Маємо прийти до такої б/ф «подвійний квадрат».
- Виконуйте розплющування верхньої кишені зверху до низу.
- Нижню сторону складіть до верхньої сторони.
- Повторіть кроки 6 та 7 із залишеними трьома кишенями.
- Тепер модель має 8 кишень. Складіть її навпіл по центральній лінії.
- Зробіть згин куточка до пунктирної лінії та розігніть. Потім куточок увігнути всередину, розділивши вісім кишень навпіл (по чотири кишені).
- Розкрийте квітку, розгорнувши внутрішні та верхні кишені вліво та виверніть папір на зворотні сторони. Повторіть з трьома іншими кишенями теж саме.
- Квітка готова.
Зробіть їх стільки, скільки вважаєте за потрібне.
Для гілки скатайте трубочку з паперу коричневого кольору (чи білого, а потім пофарбуйте у коричневий колір), на яку наклеїте квіти.
Творчого вам натхнення та гарного весняного настрою!
Успіхів вам!
Людмила МАГІРОВСЬКА,
керівник ТМ «Оригамі плюс»
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