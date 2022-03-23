Майстер-клас «Цвіт сакури» у техніці класичного оригамі

Скоро весна. Сьогодні ми з вами поговоримо про цвітіння дерев у парках та садах, яке буде у квітні. А саме про цвітіння вишні.

Цвіт сакури (вишні) в Японії символізує швидкоплинність людського життя та жіночої краси, а також є символом пробудження й чистоти. Існує давня традиція вшанування сакури в період її цвітіння японцями всіх поколінь. В період її цвітіння вони не тільки приходять в парк помилуватися деревами, а й влаштувати пікнік під ними всією родиною.

Тому я вам пропоную виготовити цвіт сакури в техніці оригамі у вигляді деревця чи гілки, щоб надовго зберегти красу та ніжність дивоцвітіння й милуватись ним вдома.

Потрібний матеріал: зелений односторонній папір, коричневий папір, ножиці, клей, лінійка, простий олівчик.

Якщо немає потрібного кольору для квітки, замініть на двосторонній рожевий чи білий, гілку можна скатати з білого аркуша і пофарбувати чи принести справжню з вулиці та на неї наклеїти виготовлені квітки.

Зразки робіт.

Покрокова схема виготовлення цвіту сакури.

Нам потрібен квадрат розміром 7х7, який лежить кольором донизу.

Спочатку складаємо б/ф «подвійний квадрат». Робимо згини навпіл (б/ф «книжка»), перегортаємо папір на кольорову сторону. Робимо згини по діагоналі (б/ф «трикутник») та знову перегортаємо. Знаходимо утворений квадрат і візьмемось за його випуклі ребра (4 ребра) та з’єднаємо їх, одночасно вгинаючи всередину 4 внутрішні ребра. Маємо прийти до такої б/ф «подвійний квадрат».

Виконуйте розплющування верхньої кишені зверху до низу.

Нижню сторону складіть до верхньої сторони.

Повторіть кроки 6 та 7 із залишеними трьома кишенями.

Тепер модель має 8 кишень. Складіть її навпіл по центральній лінії.

Зробіть згин куточка до пунктирної лінії та розігніть. Потім куточок увігнути всередину, розділивши вісім кишень навпіл (по чотири кишені).

Розкрийте квітку, розгорнувши внутрішні та верхні кишені вліво та виверніть папір на зворотні сторони. Повторіть з трьома іншими кишенями теж саме.

Квітка готова.

Зробіть їх стільки, скільки вважаєте за потрібне.

Для гілки скатайте трубочку з паперу коричневого кольору (чи білого, а потім пофарбуйте у коричневий колір), на яку наклеїте квіти.

Творчого вам натхнення та гарного весняного настрою!

Успіхів вам!

Людмила МАГІРОВСЬКА,

керівник ТМ «Оригамі плюс»