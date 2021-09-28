Масовий дитячий забіг Race Nation Kids: понад 300 юних рейсерів продемонструють силу та спритність на ВДНГ

25 вересня 2021 року в Києві відбудеться наймасовіший дитячий забіг з перешкодами Race Nation Kids. Партнером цього масштабного спортивного заходу став молодіжний бренд якісних та стильних гаджетів Canyon.

Учасники Race Nation Kids долатимуть кілометрову трасу та більше 10 перешкод, щоб випробувати свою швидкість, силу та спритність. Перешкоди пов’язані з підйомами та спусками, водою, болотом, піском, холодом, висотою, рівновагою, переміщенням предметів, вогнем та фізичними навантаженнями. Уздовж всього маршруту юним рейсерам допомагатимуть волонтери, а на фініші кожен учасник отримає медаль.

Окрім того, на змаганнях буде встановлений національний рекорд за кількістю учасників, адже на нього вже зареєструвалося понад 300 дітлахів віком від 7 до 13 років. На заході буде присутній представник Національного реєстру рекордів України, щоб офіційно зафіксувати очікуваний рекорд.

Бренд Canyon, аби підтримати юних спортсменів, розіграє серед учасників забігу дитячий годинник My Dino KW-33 – розумний гаджет із push-сповіщеннями, статистикою активності та управлінням зі смартфона, точно як у “дорослих” смарт-годинників. Та головна його особливість – віртуальний друг Діно: кумедний динозавр, якого потрібно годувати “яблуками”. Аби їх заробити, необхідно виконувати спортивні вправи, займатися ходьбою та просто не сидіти на місці. Завдяки My Dino KW-33 від Canyon, заняття спортом стануть для дітей ще цікавішими, а регулярні фізичні навантаження – веселішими!

На території проведення змагань буде встановлений стенд компанії Canyon, де кожен зможе ознайомитися детальніше з продукцією бренда.

Дитячий забіг на ВДНГ стане другим заходом цієї серії. Перша Гонка Race Nation Kids зібрала близько 200 учасників навесні цього року на мототреку «Пирогово». У Race Nation планують зробити Kids-забіги постійним форматом. Вже наступного року змагання для дітей проведуть і в інших містах країни.

З будь-яких питань, що стосуються характеристик пристроїв Canyon, реалізації та підтримки можна звертатися за офіційною електронною адресою: canyon@asbis.ua.