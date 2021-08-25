Благочинний проєкт "Краса без кордонів"

До 30 річниці Дня Незалежності України, наші партнери, громадська організація "Краса без кордонів" в колаборації з відомими колекціонерами автентичного одягу України представляють благочинний проєкт, присвячений українським автентичним костюмам, який готували протягом чотирьох років. Зібрані кошти підуть на високі культурні та благодійні справи - на популяризацію та відновлення українського костюму, а також на соціальний проєкт ГО «Освіта без кордонів» — «1000 Комп’ютерів Добра» для дітей, молоді та вчителів Мар’їнського району Донецької області.

ГО "Краса без кордонів" є добровільною, недержавною, неприбутковою громадською організацією, головною Метою якої є Популяризація та висвітлення витоків української культури, а також сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання;

Урочиста презентація проєкту ГО «Краса без кордонів» відбудеться 24 серпня 2021 року о 15.00 в Камінній залі капоніру №2 Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця».

На гостей чекають:

• Фотовиставка проєкту — близко тисячі костюмів зі скринь в цифровому форматі, 20 найкращих з яких представлені у друкованому форматі

• Дефіле в автентичних костюмах

• Оголошення переможниць інтернет-конкурсу краси

• Церемонія нагородження переможниць, яку побачить увесь світ.

Переможницю інтернет-конкурсу краси буде визначено шляхом голосування на сайті проєкту. https://ukrainian-beauty.com/list-of-contestants/

Під фотографіями учасниць розміщується кнопка "Підтримати", можна перерахувати будь-яку суму за системою LiqPay до 12.00 24 серпня 2021 року.

Голова наглядногої ради — Посол миру, кандидат психологічних наук, міжнародна експертка з питань бізнесу та здоров’я, мати 4х дітей, меценатка і благодійниця пані Світлана Винограденко.

Керівниця проєкту Галина Совенко Шевердіна