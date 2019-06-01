Як виховати успішну дитину?

Наталія Тетянко, мама Цвєтани

— Цвєтана — всесторонньо розвинена дитина: займається малюванням, відвідує модельну школу. В минулому вона також ходила на заняття з футболу. Чим її приваблював саме цей вид спорту?

— Моє завдання — зробити мою дочку щасливою. Цвєтана дуже цікава дитина: рухлива, весела та з не зовсім типовими для дівчинки хобі й улюбленими іграми. Вона росте зі своїм двоюрідним братиком Тимуром, тому віддає перевагу так званим хлопчачим активностям і не дуже любить ляльки. Вміло катається на роликових кросівках, роликах, гіроборді, а також на велосипеді, зараз опановує скейт. Тому, коли донька виявила бажання займатися футболом, мене це не здивувало, хоча в душі хотілося, щоб дівчинка все-таки займалася танцями. Футбол їй дуже подобався, це чудова командна гра, яка допомагає підтримувати спортивну форму, виховує командний дух і вчить дитину спілкуванню, співпраці, взаємодопомозі. При цьому ясно, що ніхто не планував зробити з дівчинки футболістку. Вона просто займалася тим, що їй до вподоби в чудовому дитячому футбольному клубі Champion Kids, де працюють дуже креативні хлопці, які роблять улюблену справу, прищеплюючи дітям любов до футболу.

— Як у вашому житті з’явилися танці? Розкажіть про конкурси і фестивалі, в яких Цвєтана брала участь?

— Спочатку про танці донька і чути не хотіла, спроби відвести на заняття в хореографічний колектив з мого боку були, але успіхом не увінчалися. Все вирішив випадок. Ми зустріли на вулиці дівчину, яка роздавала флаєри і запросила на пробний урок в клуб сучасних танців. Мені насилу вдалося відвести дитину на тренування. Коли вона побачила, як рухається тренер, просто закохалася в jazz funk і сказала: «Мамо, я теж так хочу». Ось уже близько двох років Цвєтана займається сучасними танцями, а саме jazz funk в студії I dance. Тренер — чудовий хореограф, зовсім юна, але дуже талановита — Катя Лазоренко. Головне те, що вона любить всіх своїх вихованців, називає їх «мої малятка». Цвєтана регулярно приймає участь в танцювальних турнірах з сучасних танців. Це дуже велика праця і нервова напруга для дитини. Часто на змаганнях за одну хвилину і десять секунд треба показати максимум красивих і технічно виконаних рухів. З боку це може здатися дрібницею, але в тих умовах це зовсім не так.

Особливо дівчатка люблять виїзні турніри, які проходять в інших містах, адже це ще й веселі подорожі всією командою, екскурсії, спільне проживання, яке їх ще більше зближує.

У травні 2018 року був Всеукраїнський турнір з сучасних танців у Львові, в якому брали участь 2 тисячі людей. У своїх категоріях Цвєтана зайняла 1-ше і 3-тє місця — це був її перший виїзний турнір і перші призові місця. У грудні 2018-го всеукраїнський турнір проходив у Києві, Цвєтана зайняла призові 2-ге і 3-тє місця. У квітні 2019 знову 2-ге та 3-тє місця на всеукраїнському турнірі в своїх категоріях.

— Які риси характеру виховуєте у Цвєтани насамперед?

— Відмінна риса характеру Цвєтани — правдолюбство, завжди і за будь-яких обставин вона говорить правду, боюся, що не просто їй в житті з цим буде, хоча сама її до цього привчила.

— Як вважаєте, чому важливо навчати дітей самостійності? З якого віку краще починати це робити?

— Цвєтана досить самостійна дитина для своїх семи років. Найголовніше, що вона з будь-якого питання має свою точку зору, яку не боїться відстоювати. Я захоплююся своєю дитиною в тому плані, що вона відкрита до всього нового, вона все хоче, нічого не боїться і пробує щось зробити. У неї є кумири серед блогерів, дивиться канали про тварин, знає про них набагато більше середньостатистичного дорослого. Має свій канал на YouTube. У Цвєтани теж є хатні улюбленці: біла кішка — турецька ангора по кличці Шершуля і чихуахуа Лакі. Домашні тварини дуже дисциплінують дитину, навчають самостійності, емпатії, відповідальності.

— Поділіться власним секретом щодо того, як виховати успішну дитину?

— У мене немає мети виховати успішну дитину. Успішність узагалі дуже відносне і суб'єктивне поняття. Я хочу виховати впевнену в собі людину, яка буде не боятися стукати в будь-які двері, знаючи, що їй обов'язково відкриють. Зараз Цвєтана займається в модельній школі, вже брала участь в дитячих днях моди, в показах українських дизайнерів. Це їй дуже подобається, заняття з хореографії, дефіле і фотозйомки дуже корисні для дівчинки, вони надають впевненість у собі. Моє завдання — зробити мою дочку щасливою, а щастя полягає і в можливості займатися улюбленою справою, яка приносить нові знання, навички, емоції і робить життя цікавішим та яскравішим.

Ірина Діденко, мама Павла

— Яких принципів дотримуєтесь у вихованні дитини? Чи відрізняються вони від тих, за якими виховували вас?

— Для нашої сім’ї головне — взаєморозуміння. Намагаюсь допомогти моїй дитині відчути позитивний зв'язок зі мною. Ми систематично проводимо час разом, спілкуючись, ділимося один з одним сумними й радісними моментами. Це ключ до створення атмосфери любові й поваги у сім’ї. Розуміти дитину, бути добрим і водночас вимогливим — основні принципи мого виховання. Коли я була маленькою, моя мама застосовувала ті ж самі методи. І вони справді дієві.

— Чим займається Павло, окрім навчання в школі? З чого починалися ці захоплення?

— Паша поглиблено вивчає дві іноземні мови, з шести років захоплюється образотворчим мистецтвом, постійно бере участь у різноманітних художніх конкурсах. Кілька років займався бальними танцями, здобував призові місця. У чотири роки зацікавився природничими науками, поштовхом до цього був глобус, який Паша попросив на свій День народження. Головне — розуміти, що необхідно дитині, не боятися експериментувати разом, пробувати різні види діяльності.

— Які досягнення Павло має на даний момент?

— Щоб виростити дитину сильною і впевненою в собі, треба створити позитивну атмосферу, яка необхідна для навчання й розуміння навколишнього світу. Для нас як великі, так і маленькі перемоги є успіхами. Паша постійно бере участь в інтернет-олімпіадах, Всеукраїнських олімпіадах з різних предметів, де посідає призові місця. Неодноразово здобував перемогу в різноманітних художніх конкурсах.

— Як винагороджуєте Павла за успіхи? Як часто, на вашу думку, потрібно хвалити дитину?

— Мабуть, найбільша винагорода для моєї дитини — це сімейні подорожі, які він чекає з нетерпінням. І не обов’язково купувати якісь подарунки, варто заохочувати словами, які підтримають дитину, формують її віру в себе. Часто говорю: «Я пишаюся тобою».

— Як вважаєте, чому важливо навчати дітей самостійності? З якого віку краще починати це робити?

— Привчаю свого сина до самостійності змалечку, вважаю, що це пріоритетне завдання батьків. У дорослому житті бути самостійним — це просто необхідність. Звісно, ставлення до дитини базується на любові. Та необхідно привчити дитину розумно приймати рішення і нести за них відповідальність, при цьому вона повинна відчувати, що в будь-який момент батьки можуть допомогти. Показником самостійності є результативність дій.

— Які риси характеру виховуєте у сина насамперед?

— Для нашої сім’ї головне — взаєморозуміння. Ми багато спілкуємося на різні теми. Я знаю інтереси й турботи друзів мого сина. Що приваблює дитину в дорослій людині? Знання, вміння, навички, зовнішній вигляд, звички. Треба подавати приклад самому, щоб дитина поважала тебе. А ще важливо зважати на інтереси та захоплення дитини. Просто демонструйте гідний приклад, і дитина перейме модель поведінки батьків. Пріоритетом мого виховання є поняття бути гідним називатися людиною. Навчаю сина діяти й поводитись, орієнтуючись на моральні людські цінності, тоді й буде повага з боку інших. Бути чесним у ставленні до людей. А ще — бути оптимістом.

— Поділіться власним секретом щодо того, як виховати успішну дитину?

— Успішну особистість треба виховувати змалечку. Вчу дитину працювати з інформаційним потоком, привчаю аналізувати. Дізнаюся, чим вона захоплюється, щоб гарні досягнення давали наснагу. Не вимагаю від Паші неможливого, а допомагаю. І звісно, треба привчати дітей до самостійності, щоб вони не чекали, що хтось за них все зробить. Вважаю, що мій син слухняна дитина, зважає на мої зауваження та побажання, бо знає, що мама навчає й виховує.