Мами завжди дбають про своїх дітей і бажають їм тільки найкращого. Роблять все заради того, щоб їхні малюки почували себе щасливими і знайшли своє місце в житті. Ми поспілкувалися з жінками, котрі приділяють багато уваги донькам і допомагають їм зростати та ставати успішними людьми.

Людмила Мирончук, мама Каріни

— Чим Каріна любить займатися у вільний від навчання час?

— У вільний час любить малювати. Вихідними катається на роликах. У Каріни є кішка, їй подобається з нею гратися та піклуватися про тваринку.

— Які риси характеру виховуєте в доньці насамперед?

— Любов, ввічливість, доброту. Це ті якості, які необхідні кожній людині.

— Поділіться власним секретом щодо того, як виховати успішну дитину.

— Потрібно приділяти багато уваги, спілкуватися з малечею на різні теми, проводити більше часу разом.

— Найбільша мрія Каріни… Розкажіть про неї.

— Дитина мріє стати гімнасткою. Вона докладає багато зусиль задля досягнення своєї мети.

— Як вам вдалося сформувати правильні цілі та прагнення у вашої доньки?

— Ми завжди дослухаємося до неї і підтримуємо її у всіх починаннях. Даємо можливість спробувати себе в різних сферах діяльності.

— Як вважаєте, чому важливо навчати дітей самостійності? З якого віку варто починати це робити?

— Навчати самостійності потрібно з раннього віку. Дитина має розуміти, що вона може вирішувати сама. Якщо хоче спробувати зробити щось самостійно, варто підтримати її та сказати, що у неї все вийде. Якщо з дитинства все робити за неї, вирішувати питання без врахування її думки, то в дорослому житті буде важко.

Анна Сачук-Базилевич, мама Олександри

— Як мотивуєте доньку на досягнення успіхів?

— Буває по-різному, переважно допомагає спілкування. Ми стараємося донести до Олександри, що для того, аби стати успішною, людина повинна навчатись та вдосконалювати свої здібності з дитинства. За здобутки в навчанні у вигляді хороших оцінок обов’язково винагороджуємо. Це допомагає сформувати вірні прагнення.

— Як ви вважаєте, дитині варто покидати свої захоплення, якщо вони стають їй нецікавими.

— Якщо неможливо повернути зацікавленість, то, думаю, так. Завжди можна зайнятися чимось іншим. У нас складалася подібна ситуація з гімнастикою. Спочатку дитину не хотіли брати, оскільки Олександра була дуже маленькою. Завдяки великому бажанню займатися цим видом спорту, вона змогла довести, що вже готова починати. Зрештою її взяли, вона показувала гарний результат і заняття ми відвідували із задоволенням. Згодом тренер став занадто суворим і Олександра категорично відмовлялася займатися гімнастикою. Ми віддали її на хіп-хоп і не пожалкували.

— Як вважаєте, чому важливо навчати дітей самостійності? З якого віку варто починати це робити?

— Самостійність — важлива риса характеру, без неї дуже важко в дорослому житті. Тому, чим раніше навчати цьому дитину — тим краще. Починати варто з малого, наприклад, не виконувати дрібні прохання, з багатьма дитина може впоратися самостійно.

— Як вам вдається сформувати вірні цілі й прагнення у Саші?

— Ми часто розповідаємо їй історії, що надихають, й наводимо приклади успішних людей. Пояснюємо, що вона теж колись зможе досягти омріяних вершин, але для цього потрібно гарно навчатись, оскільки без відповідного рівня знань це майже неможливо.

— Поділіться своїм секретом виховання?

— В нашій родині все вирішується в режимі діалогу. Якщо у доньки щось не вдається, ми запитуємо в неї, чому так. Можливо, наша вина теж у тому присутня, і ми не приділили їй достатньо часу та уваги.