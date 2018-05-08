Як виховати успішну дитину?

Усі батьки хочуть бачити своїх дітей успішними та щасливими, тому рано чи пізно починають перейматися питанням: як же цього досягти? Психологи твердять, що існує безліч способів досягнення бажаного, всі вони зводяться до особливостей виховання, адже саме воно впливає на формування особистості дитини. Ми спілкувалися з мамами, яких вважаємо успішними, дізнавшись про деякі секрети виховання дітвори.

Мами діляться секретами виховання.



Оксана Старцева, мама Поліни

- Які риси характеру виховуєте у Поліни насамперед?

- Для мене принципово у вихованні малечі бути чесною. Наприклад, якщо ми йдемо до зубного лікаря, я ніколи не скажу їй, що буде абсолютно безболісно. Говорю, що буде неприємно, але потрібно потерпіти. Казати дитині правду, поважати її почуття, висловлювати свою підтримку надзвичайно важливо! Тоді вона завжди буде вам довіряти. Моє виховання дещо відрізнялось, тому зараз я намагаюсь не повторювати помилок моїх батьків з власним дитям.

- Як визначити, в якому напрямку варто розвивати дитину, як допомогти їй розкрити свій талант і здібності?

- Щоб дитя могло чимось зацікавитись, треба щось розказувати і показувати. Хоча б кілька разів можна сходити з нею на лід, спробувати покататися на ковзанах або піти в караоке та заспівати. Так, спостерігаючи за своїм малюком, ви зрозумієте, що насправді його цікавить. І найголовніше - не намагайтеся втілити свої дитячі мрії у власному нащадку.

- Як винагороджуєте Поліну за успіхи?

- Полінка, як і кожна дитина, дуже любить, щоб її хвалили. При нагоді завжди кажу їй про те, як нею пишаюся, яка вона молодець, навіть якщо донька помила посуд, а під мийкою залишила калюжу. Винагородою може стати поїздка до парку розваг, похід у кіно або поповнення в колекції іграшок.

- Як ви створюєте простір для розвитку своєї дитини? Який він у вас?

- Від самого народження Полінка завжди поруч, тому вона розвивається і пізнає світ разом з нами. Чи то покупки в супермаркеті, чи то похід на природу, відпочинок на морі або подорож. Зараз її простір - це школа, гуртки, такі як співи, малювання, а також додаткові заняття з англійської мови.

- Чи варто дитині покидати свої захоплення, якщо вони стають їй нецікавими?

- Якщо Полінка втрачає цікавість до того чи іншого заняття, то змушувати її продовжувати, я вважаю, не варто. Адже знаю по собі, якщо не хочеш щось робити, але є таке слово "треба", результат непередбачуваний. Одразу зі всіма хобі прощатись не варто, можливо просто зробити паузу.

- Як ви вважаєте, з якого віку треба привчати дітей до самостійності? Розкажіть про ваш досвід.

- Самостійність наших дітей - це квиток у їхнє щасливе майбутнє. Спочатку ми навчаємо малечу тримати ложечку в руках, а потім тримати в руках власне життя. Полінці іноді важко звикнути до того, що вона вже дорослішає і в неї з'являються нові обов'язки. Я пояснюю їй, що доросла жінка не та, що фарбує очі, а та, що може піклуватися не лише про себе.

- Про що Поліна мріє?

- Мрій у 8 рочків так багато і всі такі важливі! Одна з них - бути фотомоделлю. Подорожувати іншими країнами… і мати багато-багато красивого одягу. А ще мріє про білого лабрадора.

Альона Халіна, мама Мілани

- Альоно, як проявлялися здібності Мілани до спорту? В якому віці ви почали їх розвивати?

- Мілана завжди була дуже активною і непосидючою дитиною. В 3 роки я відвела її до залу спортивної гімнастики. Рік вона займалася на підготовці, потім тренер порадила розвивати її далі та йти у професійний спорт.

- Розкажіть про досягнення Мілани у спортивній гімнастиці.

- На даний момент вона вже готується до отримання 2-го дорослого розряду, а їй 8 років. Має більше 15 медалей. Зайняла 1-ше місце у чемпіонаті Харківської області зі спортивної гімнастики, 2-ге - у чемпіонаті Харківської області, присвяченому Дню захисту дітей, та 3-тє місце на виїзних всеукраїнських змаганнях у Білій Церкві. Наразі пропустила змагання, тому що на тренуванні зламала кістку на стопі, але поїхала подивитися на дійство та підтримати свою колежанку.

- Яким чином ви мотивуєте доньку на нові досягнення у спорті та в навчанні?

- Що стосується гімнастики, то мотивувати практично не треба, бо їй дуже подобається. Кожного року ми їздимо до Києва на змагання світового масштабу - Кубок Стелли Захарової. Там дуже багато відомих спортсменів зі всього світу. Познайомилися зі Стеллою Захаровою, поспілкувалися з олімпійським чемпіоном Олегом Верняєвим. Такі зустрічі надихають Мілану на досягнення. Щодо навчання, то перспективи поїздок до інших країн мотивують вивчення англійської.

- Чим ще, крім спортивної гімнастики, вона захоплюється?

- Любить кататися на роликах та велосипеді. Ще цікавиться боксом і дуже хоче почати відвідувати тренування, літом піде на пробні заняття, оскільки зараз не має часу. До 14:00 вона у школі, а з 14:00 до 18:00 на спортивній гімнастиці. Ще їй дуже подобаються ветеринарія, космос та динозаври. Любить переглядати наукові канали, такі як National Geographic тощо.

- Як вам удалося сформувати правильну мету та прагнення у вашої дитини?

- Шляхом аналізу помилок власних батьків та знайомих, їх переосмислення та правильної інтерпретації у конкретних напрямках розвитку дитини.

- Які риси характеру виховуєте у Мілани?

- Насамперед стійкість до можливих життєвих обставин, визначити мету і досягати її своїми силами. І, звичайно ж, любов до тварин. На тренуваннях виховується командний дух, підтримка один одного, вміння допомогти другу.

- Розкажіть про участь Мілани в телевізійному талант-шоу «Україна має талант». Які враження в неї склалися від такого досвіду? Плануєте в майбутньому брати участь у телевізійних проектах?

- До шоу "Україна має талант" у минулому році вона готувалась у Києві. Наші добрі знайомі з Київської циркової академії допомагали у створенні номеру. Дитина пройшла відбірковий тур у Харкові, але за день до виїзду травмувала ногу. Лікарі мали накласти гіпс, але донька відмовилася від їхньої допомоги. Все одно поїхала, та виступати в повну силу, на жаль, не змогла. Незважаючи на це, Мілана була дуже задоволена, що потрапила на шоу і вийшла на велику сцену. Познайомилась із Дзідзьо та багатьма талановитими дітьми. Сказала, що обов’язково ще приїде і продемонструє свої здібності.

- Поділіться власним секретом щодо того, як виховати успішну дитину?

-Секрету ніякого немає. З раннього віку до неї було ставлення як до дорослої людини. Я їй завжди кажу, що за неї ніхто нічого не зробить. Ще дуже важливо приділяти достатньо часу дитині, підтримувати її у всіх починаннях, і тоді всі вони точно принесуть успіх.