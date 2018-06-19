Успішні сім'ї, батьки та діти

Діти – найцінніший скарб батьків і суспільства в цілому. Усвідомлення цього сприяє появі у них почуття відповідальності за покоління, котре підростає, і бажання виховати успішних дітей. Зрозумілим є те, що для досягнення необхідного результату треба докласти зусиль, але яких саме, ми дізнаємось з вуст мам, чиїх діток уже можна вважати успішними.

Оксана Кіналь, мама Софії

Юлія Возна: Як ви зрозуміли, що Софія має хист до танців, як вдалося вчасно його розгледіти? В якому віці почали розвивати здібності?

Оксана Кіналь: Софія з дитинства була чутливою до музики. Ще з садочка ходила на танці. Два роки тому вона вирішила займатися таким стилем, як хіп-хоп. Ми її підтримали, адже це не просто красиво, а й корисно. Хіп-хоп являє собою повноцінні фізичні навантаження, які дозволяють підтримувати організм у тонусі, а тіло - в формі.

Ю. В.: Розкажіть про найбільші досягнення Софії в танцях?

О. К.: Софія вже отримала медалі за перші місця, змагаючись з іншими танцювальними студіями та школами.

Ю. В.: Яким чином мотивуєте Софію на нові досягнення у спорті, танцях та у навчанні?

О. К.: Дуже важливо хвалити дитину не тільки за результат, а й за зусилля, адже вони самі по собі гідні поваги і є цінним внеском у сьогодення та майбутнє. Також вчимо доньку наполегливості, наводимо приклади, пояснюємо, що наполегливі люди попри труднощі не здаються.

Ю. В.: Чим ще, крім спорту, Софія захоплюється?

О. К: Крім спорту та танців, Софія відвідувала гурток «Розмаїття», вони брали участь у співочих конкурсах.

Ю. В.: Як вам вдалося сформувати правильну мету та прагнення у вашої доньки?

О. К.: Дуже важливо з ранніх років привчати дитину до самостійності, щоб вона не чекала, що батьки все вирішуватимуть за неї. Завжди намагаюсь давати можливість обирати та приймати рішення самостійно.

Ю. В.: Які риси характеру в ній виховуєте насамперед?

О. К.: Виховуємо людяність, вона дуже чуйна дівчинка. Завжди допоможе, ніколи не відмовить.

Ю. В.: У Софії є кумир в танцях? Хто це?

О. К.: Так, їй подобається тренер, котрий викладає в них хіп-хоп. Це молода та перспективна дівчина Тетяна Макарова.

Ю. В.: Поділіться власним секретом щодо того, як виховати успішну дитину?

О. К.: Виховання дитини розпочинається з перших днів її появи на світ. Головне завдання батьків – бути гідним прикладом для наслідування. Дуже важливо вчасно почати пристосовувати дитину до життя. У Софії, наприклад, є зобов'язання, вона займається хатніми справами. А ще я завжди цікавлюсь, що відбувається з нею, у нас дружні стосунки. Вірю і говорю, що вона досягне успіхів.

Ю. В.: Найбільша мрія Софії?

О. К.: Найбільша мрія - досягти успіху в модельному бізнесі та реалізуватися як успішна людина.

Ірина Михальова, мама Дмитра

Юлія Возна: Розкажіть про те, чим займається Дмитро, крім навчання в школі?

Ірина Михальова: Мій син навчається в музичній школі імені Клавдії Шульженко в класах фортепіано і електрогітари. Займається вокалом та хоровим співом, відвідує акторський гурток та заняття зі сценічної мови. Танцює в хореографічному ансамблі AllegroХМШ для підлітків та дорослих. Дуже любить волейбол і футбол.

Ю. В.: Як ви зрозуміли, що йому варто займатися музикою?

І. М.: Ще коли Дмитро був маленьким, його прадід Анатолій Максимович Ширяєв, учасник музичного народного ансамблю Воронезької області, розповідав йому казки, приповідки, вірші, частівки, загадував загадки, грав на балалайці та гітарі, співав і жартував, а Діма з цікавістю все повторював. Дома влаштовувалися міні-концерти з піснями й грою на інструментах.

Ю. В.: Що стосується акторства, як проявлявся цей талант?

І. М.: Акторські здібності проявлялися ще з дитинства, коли прадід Анатолій розповідав казку, а правнуки Дмитро і його сестричка Аліса втілювалися в героїв та озвучували їх. Батьки теж брали в цьому участь. Все проходило дружньо і весело.

Ю. В.: Розкажіть про його найбільші досягнення в тому, чим він займається?

І. М.: Дмитро закінчив музичну школу ім. Клавдії Шульженко з класу фортепіано, 8 класів. Виступав на музичних заходах у Харківському музеї знаменитих харків'ян ім. Шульженко, а ще - у складі хореографічного ансамблю Allegro з українською постановкою на Міжнародному конкурсі сучасного мистецтва, де здобули перше місце.

Ю. В.: Як надихаєте Дмитра на нові звершення?

І. М.: Все потрібно робити з любов'ю, в усьому шукати щось добре і хороше, а також займатися тим, що приносить задоволення. Акторська діяльність - це гра, а якщо її вірно спрямувати з професійної точки зору, то всі ці навички можна застосовувати в житті.

Ю. В.: Як вам вдалося сформувати правильні цілі та прагнення у вашої дитини?

І. М.: Я дуже люблю співати і теж граю на музичних інструментах, танцюю, граю на сцені. Тому самі батьки подають приклад своїй дитині. Я даю їй побачити, наскільки прекрасною є творча діяльність, які артистичні і цікаві люди нас оточують. Все це формує світогляд молодої людини.

Ю. В.: Які риси характеру в нього виховуєте насамперед?

І. М.: Виховую, насамперед, ввічливість, чуйність, доброту, сприйнятливість і любов до всього позитивного, прекрасного і важливого в нашому житті.

Ю. В.: Поділіться власним секретом щодо того, як виховати успішну дитину?

І. М.: Щоб дитина виросла успішною, потрібно все робити з любов'ю і дбайливо. Поважати й цінувати своїх батьків, дідусів і бабусь. І обов'язково бути другом, щоб дитина могла покластися на своїх рідних.

Ю. В.: Найбільша мрія Дмитра - розкажіть про неї.

І. М.: Мрія мого сина - бути актором-гумористом, нести добро і радість.