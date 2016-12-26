Готуючись до школи

Відомо, що деякі родини надмірно стурбовані вступом дітей до школи. Проте в них завжди не вистачає часу почитати відповідну літературу для батьків або звернутися на консультацію до педагога, психолога. Часто-густо батьки не мають жодного уявлення про психологічні труднощі періоду адаптації до школи, натомість своїм першочерговим завданням вважають лише зміцнення здоров’я дитини. Подеколи, охоплені тривогою, схвильовано зітхаючи, висловлюють дитині співчуття, що скоро закінчиться її безтурботне дитинство й розпочнуться «страшні шкільні навантаження».

У деяких сім’ях спілкуються з дитиною надто емоційно. Дитина постійно відчуває себе центром уваги сім’ї, не маючи уявлення про заборони чи необхідність виконувати вимоги дорослих. Батьки не враховують того, що навіть найуважніший учитель не має можливості концентрувати свою увагу лише на одній дитині, оскільки у шкільному класі їх щонайменше 17—20. Батьки не зважають і на те, що атмосфера шкільного навчання передбачає більш діловий стиль спілкування, і тому дитині важко буде перебудовуватися та звикнути до того, що вона вже не «ласочка» та «голубонька», «любий синочок», а учень.

Буває, батьки навмисно обмежують контакти дитини зі сторонніми дорослими, та й з дітьми також, мотивуючи це побоюванням інфекцій. Проте, швидше, це є своєрідним проявом батьківських ревнощів.

Кваплюся вкотре пояснити батькам, що надмірне піклування про дитину, надлишок пестощів сприяє надто тісній її прив’язаності до членів сім’ї, формуванню гострої потреби у постійній присутності близької людини. При вступі до школи різко змінюється соціальний статус дитини. Із «центру уваги» вона перетворюється на «такого, як усі інші» учня. Зрозуміло, що діти із сімей з пестливим типом виховання глибоко переживають такі істотні зміни. Вони мають значні проблеми у спілкуванні з учителем і через те, що у них не сформовано звичку виконувати вимоги дорослих.

Труднощі адаптації до нових умов посилюються також недостатнім досвідом спілкування дітей із сторонніми дорослими, яких у школі чимало. Невміння соціального спілкування спричиняє тривогу, неспокій у новому оточенні. Замість слухати вчителя, маленький першокласник думає про батьків, не може дочекатися, коли вже закінчаться уроки та його нарешті заберуть додому. Нерідким є випадки, коли дитина починає рюмсати просто посеред уроку. Деякі при цьому говорять, що «хочуть додому». У таких дітей період адаптації характеризується нестабільним емоційним станом, що виявляється у швидкій зміні позитивних та негативних емоцій з переважанням останніх.

Почуття емоційної рівноваги значною мірою залежить від позитивно-емоційного ставлення учителя. Надзвичайно важливо, щоб педагог виявляв лагідність, турботливість. Діти болісно реагують на щонайменші коливання у силі голосу, інтонацій учителя, виразу обличчя. Вони надзвичайно чутливі до оцінки їх власних дій, результатів навчання. Незадоволення педагога, навіть якщо його висловлено спокійним тоном, викликає у цих дітей довготривалі переживання, бажання усамітнитися, заховатися, заплакати. Навпаки, позитивна оцінка викликає посилення мовної, рухової активності.

Порушення емоційної рівноваги, як правило, спричинюють гальмування пізнавальної активності, мовлення, рухливості, а також психічного розвитку в цілому.

Серед першокласників, які переживають психологічні труднощі адаптації до школи, спостерігаються також прояви стану нервово-психічної загальмованості. На відміну від тих, про яких уже йшлося, ці діти не плачуть, зовні не проявляють неспокій. Натомість у них істотно знижу­ється мовна активність аж до відмови від спілкування з учителем та однокласниками. У гострий період звикання до школи учні з такою формою стресового стану помітно втрачають інтерес до оточуючого, байдужі до унаочнення, роздаткового матеріалу, змісту навчання і навіть до ігрової діяльності.

Важка форма адаптації має дві форми перебігу. Для першої характерні стійкі розлади нервово-психічного стану: переважають процеси збудження або гальмування, які супроводжуються негативними емоціями, зниженням різних видів активності (мовної, ігрової, рухової тощо). При цьому може істотно порушитися сон (не може заснути, важко прокидається, неспокійно спить і т. ін.), погіршується апетит, відмічаються вегетативні розлади (збліднення шкіри, холонуть кінцівки, буває нудота). Такі негативні явища різко знижують імунітет, опірність організму. Отже, кінцевою ланкою ланцюга цих негативних порушень найчастіше стає довготривале (2—4 тижні) захворювання дитини, яке іноді закінчується ускладненнями (бронхіт, пневмонія, отит). Загальний стан дитини нормалізується лише через два-три місяці.

Друга форма важкої адаптації виявляється у виникненні недовготривалих, проте частих, простудних захворювань при відсутності виражених змін психічного стану. У таких випадках період адаптації також триває до трьох місяців.

Обидві форми негативно відбиваються на показниках психічного роз­витку дітей, їх подальшого стану здоров’я, а також успішності навчання. Вони можуть набувати різних варіантів сполучень нервово-психічних розладів, проте усі небезпечні для здоров’я та психіки дитини.

Поруч з дітьми, для яких процес звикання до школи пов’язаний із значними труднощами, у кожному першому класі є невелика кількість учнів, що легко адаптуються до нового середовища. Це учні з нечисленного типу сімей, де прагнуть знати про процес звикання дитини до школи якнайбільше. Вони запитують про це психологів, читають рекомендовану літературу. Їм добре відомо про адаптаційний період. Такі батьки емоційне спілкування поєднують з «діловим», тобто привчають дитину до розуміння прохань, вимог, домагаються їх виконання, а також організують спільну, посильну для дитини, діяльність.

У дітей з таких сімей досить широке коло контактів з незнайомими людьми — з ними часто гуляють у парках, скверах, відвідують знайомих. На період відпустки — виїздять до місць відпочинку. При цьому батьки прагнуть викликати у дітей позитивно-емоційний відгук на доброзичливе звертання незнайомої людини, а також інтерес, приязне ставлення до неї, готовність до мовного спілкування, відгук на нескладні прохання.

Новачки з цих сімей стримані, уважні на уроках, проте на перервах жваві, рухливі. Вони виявляють неабиякий інтерес до нових людей — як дорослих, так і до однолітків. Із зацікавленістю діти оглядають інтер’єр школи, вивчають розташування приміщень, спостерігають за старшокласниками. Не минає й тижня, як вони вже добре орієнтуються у школі, демонструють батькам свою обізнаність.

Ці учні добре розуміють та з готовністю виконують вимоги, прохання та інструкції вчителя, не очікуючи на заохочення. Звичайно, позитивне оцінювання самої дитини, її дій або результатів навчання є стимулом для підвищення її активності. Проте негативну оцінку, якщо вона є об’єктивною, такі учні сприймають адекватно.

Стабільний нервово-психічний стан новачків з родин з правильним вихованням сприяє швидкій та безболісній адаптації до нових умов життя, проявам різних видів активності (мовної, пізнавальної, рухової тощо), успішному засвоєнню навчального матеріалу та подальшому психічному розвитку.

Кілька порад батькам щодо психологічної підготовки дитини до школи:

1. Досвід спілкування з незнайо­мими й однолітками; розвиненість мовлення; «діловий» характер спілкування з дитиною у сім’ї.

2. Очікування навчання внаслідок вірних орієнтацій з боку батьків. Заздалегідь визначайтеся, яку саме школу відвідуватиме ваша дитина.

3. Оволодіння певними необхідними навичками самостійності.

4. День у день привчайте дитину до своєї вимогливості, звички виконувати вимоги дорослих та дотримуватись певних правил поведінки.

5. Ні в якому разі не виявляйте у присутності дитини своїх переживань, сумнівів щодо школи, успіхів у навчанні. Навпаки, усім своїм настроєм продемонструйте радість з приводу майбутнього вступу дитини до школи, впевненість у тому, що на неї чекають приємні й важливі події.

Жанна Маценко,

провідний науковий співробітник лабораторії загальної

та історії психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент