Дитина і стрес

Інша дівчинка давно б з’їла цю кашу, а ти...», «Ну що ти копаєшся?! Усі, крім тебе, давно одяглися!», «Ти стаєш нестерпним: усе ламаєш, псуєш!» У мові батьків досить фраз, здатних викликати у дитини стрес. До п’яти років діти мають природний антистресовий захист — вони вміють переключати увагу. Хвилину тому малюк плакав, а тепер уже сміється. На жаль, ця вроджена здатність дитини знаходитися «тут і зараз» згодом зникає, а кількість стресових ситуацій, навпаки, зростає.

Розвиток дитини передусім відбувається в умовах взаємин з дорослими, і дитина постійно прагне встановлення і збереження позитивних взаємин з дорослими, оскільки це є однією з провідних її потреб. Ця потреба є підґрунтям для забезпечення її психологічного комфорту і благополуччя. Відчуження дорослого від дитини, зменшення віддачі малюкові внутрішнього тепла, розуміння, підтримки, особливо у важкі хвилини його перших труднощів, призводить до того, що ця потреба залишається незадоволеною. Брак емоційно-теплих, довірчих відносин викликає у дитини глибокі емоційні переживання, які провокують виникнення стресу.

У перекладі з англійської «стрес» — це тиск, натиск, напруга. Отже це стан сильної і тривалої психічної напруги, викликаної дією сильних емоцій. Стрес дезорганізує діяльність дитини, порушує нормальне самопочуття. Крім того, послаблюючи імунну систему, робить малюка більш уразливим для виникнення і розвитку різного роду захворювань, у тому числі й невротичних розладів. Ось лише деякі з наслідків стресу: агресія, різного роду фобії, надмірна вага, серцево-судинні захворювання, хвороби шлунково-кишкового тракту тощо.

Підґрунтям дитячих стресів завжди є так звані внутрішньоособистісні конфлікти, що пов’язані з найбільш значущими і глибокими потребами дитини. Саме їм психологи приписують основну роль у виникненні стресів і психосоматичних захворювань, що породжуються тривалим негативно забарвленим емоційним напруженням.

Батьки мають розуміти причини, що викликають стресові ситуації для дитини, і знання того, як звести до мінімуму руйнівний вплив стресів і їх наслідків на дитячу психіку.

Стрес від оцінок дорослих і їх очікування.

Дитина дошкільного віку надзвичайно допитлива. Вона хоче не тільки все бачити і знати про навколишній світ, а й про свій внутрішній, зміст і емоційна насиченість якого виз­начають її образ «Я». Малюк з особливою пристрастю шукає відповіді на питання, який він і що може. Джерел, звідки черпаються подібні знання — безліч. З одного боку — це індивідуальний досвід дитини, де вона відчуває себе «автором і творцем» власних дій, з іншого — щó з її активності і як оцінять значущі для неї дорослі. Саме завдяки їх оціночним судженням дитина отримує знання і переживання щодо свого «Я», свого внутрішнього світу.

І в своєму прагненні дізнатися, перемогти, стати першим у грі, домогтися успіху в справі, дорученій їй авторитетним дорослим, привернути до себе його увагу або ж викликати заздрість і здивування завдяки власним досягненням у однолітків, дитина паралельно очікує оцінювання з їх боку себе, своїх дій. Тому не дивно, що байдужість або відчуження дорослого від дитини, супроводжувані негативними оцінками, створюють стресогенні ситуації з психотравмувальним впливом на психіку малюка.

У дітей, які досить часто переживають стресові ситуації, формується звичка очікування постійної загрози і переживання її у формі різних страхів. Це зумовлює появу цілої низки порушень в цілісності внутрішнього світу особистості, підриває основу почуття довіри до світу, до себе і розвиток почуттів невпевненості, неповноцінності, са­мотності, ізоляції. Дитина починає шукати, що могло б замінити або заповнити душевну порожнечу, викликану самотністю або ігноруванням її потреб та інтересів. Вихід накопиченим негативним емоціям вона знаходить у формі небажаних проявів у поведінці, які ведуть або до зниження соціальної активності дитини (зам­кнутість, безініціативність, несамостійність тощо), або до різного роду агресивних проявів.

Дорослий для дитини виступає центром його духовного і емоційного життя, тому одним зі шляхів розвитку психічної стійкості дітей до стресогенних впливів є встановлення або поліпшення позитивних умов спілкування дитини з близькими йому дорослими. Передусім це стосується вибору стилю їх спілкування, що має включати увагу й повагу до потреб, інтересів дитини, позитивну реакцію на будь-які її спроби самостійно щось зробити, зокрема не так, як інші. При цьому дуже важливо позитивно оцінювати і приймати успіхи дітей, акцентуючи їх увагу на цінності та значущості зробленого.

Великою помилкою при оцінюванні дитини є порівняння своєї дитини з іншими. Спочатку необхідно розібратися з витоками її поведінки, задуматися над тим, чому малюк робить «неправильно». Так, вживаючи фразу, «Саша з цим впорався, а ти ні», треба усвідомлювати, з якою метою ви це робите. Чи для підтримки «Я» дитини і орієнтування, як не треба чинити або для того, щоб придушити, принизити малюка, показуючи його помилки і невдачі в найгіршому світлі. В останньому випадку це найкоротший шлях від подібних порівнянь до стресу.

Чим більший ступінь супереч­ливості, непослідовності й неадекватності, в тому числі і некоректності, у ставленні до дитини з боку близьких дорослих, тим більш напруженим і нестійким є його внутрішній світ, тендітніша особистісна позиція дитини щодо себе. Патогенний комплекс ставлення до дитини у вигляді підвищеної опіки, обмеження, емоційна нестійкість (невиправдано різка зміна теплих і холодних відносин) є потужними стресогенними факторами, такими, що порушують гармонійний перебіг її особистісного і психічного розвитку.

Стрес і гнів.

Щоб уберегти дитину від «витрат» його власних негативних емоцій, варто навчити її правильно гніватися. Найкраще, що можна зробити в момент «внутрішнього кипіння» (на дорослих це теж поширюється) — не кричати, за всяку ціну домагаючись бажаного, не зронити необережного й образливого слова, не здійснювати ні­яких агресивних дій (нікого не сіпати, нічого не відбирати тощо). Треба якомога спокійніше висловити, що хвилює, з чим не згоден, спробувати пояснити, чого хочеш. У такі хвилини малюк має бачити близьких йому дорослих спокійними, доброзичливими, а не такими, що намагаються перекричати його самого, сліпо підпорядковуючи малюка своїй волі. Девізом дорослих має стати: відповідь на гнів — спокій і доброзичливість.

Стрес і домашні конфлікти.

Для гармонійного розвитку дитини дуже бажано захищати її від сцен сварок у сім’ї. Дитяча психіка надзвичайно чутлива до конфліктів, і навіть пасивна участь в них у майбутньому загрожує малюкові нервовими зривами. При вихованні дітей в атмосфері постійних скандалів, бійок, непорозумінь у дитини культивується і посилюється невміння стримувати і свої власні емоції, а також засвоюється неконструктивна модель поведінки між членами сім’ї, яку вона в майбутньому не­усвідомлено перенесе і на своє власне сімейне життя. Крім того, у дитини розвивається дуже сильна внутрішньоособистісна напруга: вона стає збудженою, емоційно нестабільною, роздратованою, замкнутою, тривожною, відчуженою.

Якщо назріла необхідність з’ясування стосунків, варто з’ясовувати їх найбільш прийнятним для всіх способом — відкритий пошук компромісів. Питання «Хто винен?» краще замінити на «Що робити і як нам бути в цій ситуації?» У будь-якій сварці чи суперечці треба дотримуватися головної мети — досягати порозуміння та єдності поглядів у вирішенні проблеми.

Таким чином, однією з основних ліній успішної протистресової діяльності є визнання дитини як особистості, яка має право на свою точку зору, на прояв свого «Я», своєї волі.

Галина Гуменюк,

старший науковий співробітник Інституту психології НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент