Прес реліз
Англійська мова – то реальна підтримка у пошуку роботи закордоном
Львів, 13 жовтня 2022 року
Українці, яким нині довелось шукати нове життя та роботу закордоном, вже
відчули, що розібратись у шквалі нових ситуацій, не впасти у відчай, може
допомогти знання англійської мови. Навіть базове знання і у будь-якій країні
незалежно від її національної мови. Це гарантія контактів з офіціальними
особами.
Соціальні мережі нині рясніють пропозиціями навчальних програм з
англійської мови. На різні вимоги і гроші. Так, вибір великий. Та для
українських мігрантів, тих, хто вже виїхав або тільки прагне знайти роботу
закордоном, є сенс звернути увагу на волонтерський проект Подкаст
Англійський Експрес.
І ось чому. Волонтери відіграють чималу роль у входженні українських
вимушених переселенців у нове життя, супроводжуючи від вокзалу до
офіційних установ. Тепер до такого піклування можна додати і англійську
мову. Важливо, що для переселенців участь у проекті безкоштовна. А тепер
дамо слово організаторам проекту.
Нам вдалось зібрати кращих львівських викладачів англійської мови. До
команди війшли:
Катерина Кожемяко - викладачка англійської в Українському
Католицькому Університеті,
Наталя Мармулевич, приватна викладачка,
Ксенія Шокало - викладачка та співзасновниця English HUB,
Ксенія Сушко - засновниця Центру Іноземних мов Carpe Diem.
Вивчення мови реалізується через подкасти – це найбільш зручний та
ефективний засіб для переселенців, адже подкасти можна слухати у будь-
який час у зручному для людини місці. Наші подкасти можна знайти на різних
майданчиках – гугл подкаст, еппл подскасти, саундклауд, ютуб і так далі,
- розповів автор ідеї Герман Гошкадор, добре відомий як лідер арт-руху
Експеримент.
Організатори записали окреме відео як використовувати подкасти проекту
https://www.youtube.com/watch?v=EePwefq-iEY. Якщо коротко: маємо
аудіоурок, маємо до нього розшифровку та домашнє завдання. Зараз
викладаємо уроки з першого рівня. Вже доступно 16 уроків. Потім буде ще
другий рівень. Між ними бонусні лексичні заняття.
Подкасти можна знайти тут: https://md-eksperiment.org/category/anglijskij-
ekspres-onlajn
Керівник проекту: Герман Гошкадор
моб. тел. 066 16 70 488
mo.eksperiment@gmail.com
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