Прес реліз



Англійська мова – то реальна підтримка у пошуку роботи закордоном



Львів, 13 жовтня 2022 року



Українці, яким нині довелось шукати нове життя та роботу закордоном, вже

відчули, що розібратись у шквалі нових ситуацій, не впасти у відчай, може

допомогти знання англійської мови. Навіть базове знання і у будь-якій країні

незалежно від її національної мови. Це гарантія контактів з офіціальними

особами.



Соціальні мережі нині рясніють пропозиціями навчальних програм з

англійської мови. На різні вимоги і гроші. Так, вибір великий. Та для

українських мігрантів, тих, хто вже виїхав або тільки прагне знайти роботу

закордоном, є сенс звернути увагу на волонтерський проект Подкаст

Англійський Експрес.



І ось чому. Волонтери відіграють чималу роль у входженні українських

вимушених переселенців у нове життя, супроводжуючи від вокзалу до

офіційних установ. Тепер до такого піклування можна додати і англійську

мову. Важливо, що для переселенців участь у проекті безкоштовна. А тепер

дамо слово організаторам проекту.



Нам вдалось зібрати кращих львівських викладачів англійської мови. До

команди війшли:

 Катерина Кожемяко - викладачка англійської в Українському

Католицькому Університеті,

 Наталя Мармулевич, приватна викладачка,

 Ксенія Шокало - викладачка та співзасновниця English HUB,

 Ксенія Сушко - засновниця Центру Іноземних мов Carpe Diem.

Вивчення мови реалізується через подкасти – це найбільш зручний та

ефективний засіб для переселенців, адже подкасти можна слухати у будь-

який час у зручному для людини місці. Наші подкасти можна знайти на різних

майданчиках – гугл подкаст, еппл подскасти, саундклауд, ютуб і так далі,

- розповів автор ідеї Герман Гошкадор, добре відомий як лідер арт-руху

Експеримент.



Організатори записали окреме відео як використовувати подкасти проекту

https://www.youtube.com/watch?v=EePwefq-iEY. Якщо коротко: маємо

аудіоурок, маємо до нього розшифровку та домашнє завдання. Зараз

викладаємо уроки з першого рівня. Вже доступно 16 уроків. Потім буде ще

другий рівень. Між ними бонусні лексичні заняття.

Подкасти можна знайти тут: https://md-eksperiment.org/category/anglijskij-

ekspres-onlajn

Керівник проекту: Герман Гошкадор

моб. тел. 066 16 70 488

mo.eksperiment@gmail.com